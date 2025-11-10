לסינר אין זמן לנסוע עם פרארי ב-1.2 מיליון אירו

יאניק סינר לא מונע רק מתשוקה כשהוא מתמקד בטניס. המדורג מספר 1 החדש בעולם (שחזר למקום הראשון לאחר שזכה בטורניר פריז מאסטרס 1000) גם רוחש אהבה גדולה למכוניות, אף שידוע כי לטניסאים אין הרבה זמן לבלות בבית - ובוודאי שלא ליהנות מהאוצרות שבמוסכים שלהם.

עם זאת, נחשף כי השחקן שנולד בדרום טירול שבאיטליה מחזיק בפרארי ייחודית מאוד - גם אם לא מדובר באחת ממכוניות העל האקסקלוסיביות ביותר של המותג (כמו F80, ‏LaFerrari, ‏Ferrari Enzo, ‏F50, ‏F40 או ‏288 GTO), וגם לא בדגמי ה־Icona היוקרתיים (כמו Daytona SP3, שבין בעליה נמנים כריסטיאנו רונאלדו, קרלוס סאינס ושארל לקלר; וכן ה־Monza SP1 וה־SP2).



הדגם הספציפי שלו הוא Ferrari 812 Competizione עוצרת הנשימה, שממנה שאלה ה־Daytona SP3 את המנוע שלה. וזה לא סתם מנוע — אלא V12 בנפח 6.5 ליטר המספק 830 כוחות סוס ומגיע לסל״ד מרבי של 9,500.

הדגם מבוסס על ה־812 Superfast, אך הוא קל יותר, עם אחיזה אווירודינמית משופרת והיגוי אחורי – מה שהופך אותו למהיר יותר ב־1.5 שניות להקפה במסלול פיוראנו לעומת הדגם המקורי. הנתונים: מהירות מרבית של 340 קמ״ש ותאוצה מ-0 ל-100 קמ״ש ב־2.85 שניות בלבד.

מהדגם הזה יוצרו רק 999 יחידות, והייצור החל בשנת 2022. המחסור הקפיץ את מחירו לשמיים: בשוק היד השנייה מחיר ממוצע עומד על כ־1.2 מיליון אירו, למרות שמחירו החדש היה “רק” 560 אלף אירו. בגרסת הגג הנפתחת (Aperta) המחיר אף מתקרב לשני מיליון אירו — לאחר שמחירה החדש עמד על 648 אלף אירו.

דגם נוסף הידוע כחלק מהאוסף של סינר הוא Audi RS6 — אך לא כל RS6 רגילה (אם בכלל אפשר לקרוא לחיה הזו “רגילה”) — אלא גרסת Legacy Edition שעברה כיוונון של סדנת ABT.

מתחת למכסה המנוע שוכן מנוע V8 טווין־טורבו המוכר של אאודי, אך עם שדרוגים קיצוניים הכוללים מגדשי טורבו חדשים, מצנני ביניים ומחשב מנוע חדש. התוצאה: עלייה מ־630 ל־760 כוחות סוס ומומנט מרבי של 980 ניוטון־מטר.

המחיר המדויק של הרכב לאחר השדרוגים אינו ידוע, אך גרסת הבסיס Audi RS6 Avant Performance (ללא שיפורי ABT) כבר עולה 173,650 אירו — כך שסביר להניח שהמחיר הסופי חוצה את רף ה־200 אלף אירו.

בנוסף, ידוע כי הטניסאי האיטלקי נהג גם ב־Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio עם 520 כוחות סוס — רכב פנאי גדול שמסוגל להגיע ל־285 קמ״ש ולהאיץ מ־0 ל־100 קמ״ש ב־3.8 שניות בלבד. עם זאת, נראה שהוא כבר נפרד מהדגם האיטלקי הזה.

