יום שני, 10.11.2025 שעה 16:01
ספורט אחר  >> האזור המוטורי

לסינר אין זמן לנסוע עם פרארי ב-1.2 מיליון אירו

המדורג מספר 1 בטניס העולמי מחזיק ב-Ferrari 812 Competizione, ממנה יוצרו 999 יחידות בלבד. הבעיה היא שאין לו זמן לנסוע עליה עקב המשחקים בסבב

|
יאניק סינר (IMAGO)
יאניק סינר (IMAGO)

יאניק סינר לא מונע רק מתשוקה כשהוא מתמקד בטניס. המדורג מספר 1 החדש בעולם (שחזר למקום הראשון לאחר שזכה בטורניר פריז מאסטרס 1000) גם רוחש אהבה גדולה למכוניות, אף שידוע כי לטניסאים אין הרבה זמן לבלות בבית - ובוודאי שלא ליהנות מהאוצרות שבמוסכים שלהם.

עם זאת, נחשף כי השחקן שנולד בדרום טירול שבאיטליה מחזיק בפרארי ייחודית מאוד - גם אם לא מדובר באחת ממכוניות העל האקסקלוסיביות ביותר של המותג (כמו F80, ‏LaFerrari, ‏Ferrari Enzo, ‏F50, ‏F40 או ‏288 GTO), וגם לא בדגמי ה־Icona היוקרתיים (כמו Daytona SP3, שבין בעליה נמנים כריסטיאנו רונאלדו, קרלוס סאינס ושארל לקלר; וכן ה־Monza SP1 וה־SP2).


הדגם הספציפי שלו הוא Ferrari 812 Competizione עוצרת הנשימה, שממנה שאלה ה־Daytona SP3 את המנוע שלה. וזה לא סתם מנוע — אלא V12 בנפח 6.5 ליטר המספק 830 כוחות סוס ומגיע לסל״ד מרבי של 9,500.

Ferrari 812 Competizione (מתוך האתר הרשמי)Ferrari 812 Competizione (מתוך האתר הרשמי)

הדגם מבוסס על ה־812 Superfast, אך הוא קל יותר, עם אחיזה אווירודינמית משופרת והיגוי אחורי – מה שהופך אותו למהיר יותר ב־1.5 שניות להקפה במסלול פיוראנו לעומת הדגם המקורי. הנתונים: מהירות מרבית של 340 קמ״ש ותאוצה מ-0 ל-100 קמ״ש ב־2.85 שניות בלבד.

מהדגם הזה יוצרו רק 999 יחידות, והייצור החל בשנת 2022. המחסור הקפיץ את מחירו לשמיים: בשוק היד השנייה מחיר ממוצע עומד על כ־1.2 מיליון אירו, למרות שמחירו החדש היה “רק” 560 אלף אירו. בגרסת הגג הנפתחת (Aperta) המחיר אף מתקרב לשני מיליון אירו — לאחר שמחירה החדש עמד על 648 אלף אירו.

דגם נוסף הידוע כחלק מהאוסף של סינר הוא Audi RS6 — אך לא כל RS6 רגילה (אם בכלל אפשר לקרוא לחיה הזו “רגילה”) — אלא גרסת Legacy Edition שעברה כיוונון של סדנת ABT.

Ferrari 812 Competizione (מתוך האתר הרשמי)Ferrari 812 Competizione (מתוך האתר הרשמי)

מתחת למכסה המנוע שוכן מנוע V8 טווין־טורבו המוכר של אאודי, אך עם שדרוגים קיצוניים הכוללים מגדשי טורבו חדשים, מצנני ביניים ומחשב מנוע חדש. התוצאה: עלייה מ־630 ל־760 כוחות סוס ומומנט מרבי של 980 ניוטון־מטר.

המחיר המדויק של הרכב לאחר השדרוגים אינו ידוע, אך גרסת הבסיס Audi RS6 Avant Performance (ללא שיפורי ABT) כבר עולה 173,650 אירו — כך שסביר להניח שהמחיר הסופי חוצה את רף ה־200 אלף אירו.

בנוסף, ידוע כי הטניסאי האיטלקי נהג גם ב־Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio עם 520 כוחות סוס — רכב פנאי גדול שמסוגל להגיע ל־285 קמ״ש ולהאיץ מ־0 ל־100 קמ״ש ב־3.8 שניות בלבד. עם זאת, נראה שהוא כבר נפרד מהדגם האיטלקי הזה.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */