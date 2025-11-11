יום שלישי, 11.11.2025 שעה 09:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

פייקובסקי: כתבתי לאצילי שחיפה לא תהיה טובה

הרב שמקורב לעומר אצילי התייחס לכוכב בית"ר בתוכנית "שיחת היום": "הוא עונה על המגרש, מברך אותו לפני כל משחק, אמרתי לו שבית"ר תזכה באליפות"

|
עומר אצילי והרב פייקובסקי (צילום פרטי)
עומר אצילי והרב פייקובסקי (צילום פרטי)

בבית”ר ירושלים חגגו ניצחון 2:6 מדהים על מכבי תל אביב בבלומפילד. מי שמקורב לעומר אצילי שכבש את אחד מהשערים הוא הרב עמי פייקובסקי, שהיה לו חלק משמעותי במעברו של השחקן לקבוצה מהבירה. הרב דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

ידעת שהוא הולך לתת גול?
”לפני כל משחק אני מברך אותו ואומר לו לא לשכוח לתת גול בשבילי ושמח לראות שזה קורה ברוב המקרים”.

זה היה רגע מאוד מרגש עבורו, כשהוא יוצא מהשלשלאות וסוף סוף כובש נגד מכבי תל אביב, כמה זה ישב עליו?
”אתה כל כך צודק. הוא נותן את התשובות על המגרש”.

עומר אצילי בפעולה (רדאד געומר אצילי בפעולה (רדאד ג'בארה)

לאן בית”ר הולכת מכאן בעיניך?
”אני לוקח את זה קצת לפן הרוחני. ביום שישי יש לנו שיעורי תורה”.

מי עוד משתתפים בשיעורים?
”יושבים בבית וגן עם המנכ”ל כפיר אדרי, שדוחף ורוצה את זה. אלמוג כהן מגיע, חיים נבון, הגר המנהלת. סיימנו את השיעור ואז יש טלוויזיה כזו במשרד שלו, הוא הראה לי ובדיוק השחקנים הגיעו לאימון. כולם היו עם טליתות ותפילין, אני חושב שהפן הרוחני נותן הרבה ברכה לקבוצה. כבר אמרתי בתחילת העונה שבית”ר תיקח אליפות”.

מה כתבת לעומר לפני המשחק?
”בלילה, כשהוא היה צריך ללכת למכבי חיפה ודיברתי עם ההורים שלו וידעתי שזה סגור, כתבתי לו: ‘עומר היקר, אני מברך אותך ואברך אותך תמיד, מה שתעשה אני איתך, אבל אני חושב שאתה עושה טעות כי חיפה לא תהיה טובה השנה, בית”ר תביא בלם ותוך שנתיים תיקח אליפות’. לפני כל משחק אני מברך אותו ורושם לו ‘אל תשכח גול אחד בשבילי’. הוא בחור טוב, עובד קשה, מתחזק גם ברוחניות ואני גאה בו”.

עומר אצילי (שחר גרוס)עומר אצילי (שחר גרוס)

מה יקרה כשבית”ר תשחק בשבת ב-15:00?
“שאלה טובה. אני לוקח את זה כשליחות. אתה מקרב אותם, לומד איתם. כשאתה מתחיל ללמוד על השבת ורואה את הקדושה שלה יש יותר סיכוי שיקרה משהו טוב מאשר שלא תעשה כלום. אני עושה את זה ומתפלל שזה יקרה ושגם בליגה ובכל מקום שאני יכול זה יקרה ושלא ישחקו בשבת. דיברתי עם שינו זוארץ והטוטו, בכל קבוצה היום יש אנשים ושחקנים עם כיפות”.

