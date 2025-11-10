יום שני, 10.11.2025 שעה 23:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

יוסי מזרחי: יצחקי יצירתי ואמיץ, לוקח סיכונים

מאמן העבר של בית"ר ל"שיחת היום": "ברק לא שבלוני, יש לו הרבה תעוזה". וגם: משפתי ("לא היה בשיעור על אחריות"), מיגל סילבה, ירין לוי והמשך הדרך

|
חגיגות אצל בית
חגיגות אצל בית"ר ירושלים (שחר גרוס)

בית”ר ירושלים רשמה אמש (ראשון) את אחד מהמשחקים הגדולים בהיסטוריה שלה, כשהביסה 2:6 את מכבי תל אביב בבלומפילד. שחקן ומאמן העבר שלה, יוסי מזרחי, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על המשחק.

מה אתה חושב על ההופעה של משפתי? כשוער עבר.
”לאזטיץ’ עבר שחקן שחקן והסביר לו מה זו אחריות ומה צריך לתת, כנראה שמשפתי לא היה בשיעור הזה”.

מה אתה חושב על סילבה?
”שוער מצוין, כל עוד הוא מרוכז הוא שוער הליגה הכי טוב שיש”.

הוא עשה טעויות גדולות.
”הוא שוער שצריך אותו, קשה מאוד להפיל אותו”.

מיגל סילבה (רדאד גמיגל סילבה (רדאד ג'בארה)

בית”ר אחרי המשחק הזה יכולה וצריכה להצהיר שהיא הולכת לקחת אליפות?
”שאלו אותי לפני המשחק ואמרתי שבית”ר תנצח את מכבי תל אביב, מבחינת חומר השחקנים בעיניי היא מועמדת ברורה לקחת אליפות, אבל, וכאן האבל הגדול, בית”ר צריכה את הניסיון לעמוד במעמדים האלה. לקחת אליפות זה לא קל. ויש לה שחקנים שהיו במעמדים האלה כמו אצילי ומיכה ואת הקהל, זה יכול לדחוף אותם. מבחינת האיכות, בית”ר מועמדת ברורה ללכת עד הסוף”.

יצחקי מתפתח לאחד המאמנים הטובים בליגה.
”כמו יצחקי השחקן שאימנתי, הוא יצירתי מאוד. גם בתור מאמן הוא אחד שמעז, לוקח סיכונים. לא תמיד זה הולך, אבל הוא לא מהמאמנים השבלוניים. יש לו הרבה תעוזה ואומץ”.

אם ירין לוי יעזוב בינואר, מה בית”ר תצטרך לעשות?
”כרגע הוא טוב והוא בבית”ר. אני מאמין שאם בית”ר חזק בתמונה, אז אברמוב יפתח את הכיס ויביא עוד שובר שוויון, אבל גם בסגל הזה בית”ר מסוגלת וצריכה להתמודד על התואר”.

ירין לוי (עמרי שטיין)ירין לוי (עמרי שטיין)

מה היית עושה במכבי תל אביב אחרי התבוסה הזו? כאיש מקצוע.
”יש אמרה משני הכיוונים, כשמקבלים תבוסה כזו אומרים שעדיף להפסיד פעם אחת 6:0 מאשר 6 פעמים 1:0. בכל מועדון קורות התקלות האלה. זה כואב, אבל זה סך הכל עוד 3 נקודות שהלכו לפח. צריך להסתכל על זה כמרתון. רק מי שהיה שחקן יודע כמה קשה לשחק בחמישי ואז בראשון עם טיסות בין לבין, זה דברים לא פשוטים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */