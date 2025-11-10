יוסי מזרחי: יצחקי יצירתי ואמיץ, לוקח סיכונים

בית”ר ירושלים רשמה אמש (ראשון) את אחד מהמשחקים הגדולים בהיסטוריה שלה, כשהביסה 2:6 את מכבי תל אביב בבלומפילד. שחקן ומאמן העבר שלה, יוסי מזרחי, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על המשחק.

מה אתה חושב על ההופעה של משפתי? כשוער עבר.

”לאזטיץ’ עבר שחקן שחקן והסביר לו מה זו אחריות ומה צריך לתת, כנראה שמשפתי לא היה בשיעור הזה”.

מה אתה חושב על סילבה?

”שוער מצוין, כל עוד הוא מרוכז הוא שוער הליגה הכי טוב שיש”.

הוא עשה טעויות גדולות.

”הוא שוער שצריך אותו, קשה מאוד להפיל אותו”.

מיגל סילבה (רדאד ג'בארה)

בית”ר אחרי המשחק הזה יכולה וצריכה להצהיר שהיא הולכת לקחת אליפות?

”שאלו אותי לפני המשחק ואמרתי שבית”ר תנצח את מכבי תל אביב, מבחינת חומר השחקנים בעיניי היא מועמדת ברורה לקחת אליפות, אבל, וכאן האבל הגדול, בית”ר צריכה את הניסיון לעמוד במעמדים האלה. לקחת אליפות זה לא קל. ויש לה שחקנים שהיו במעמדים האלה כמו אצילי ומיכה ואת הקהל, זה יכול לדחוף אותם. מבחינת האיכות, בית”ר מועמדת ברורה ללכת עד הסוף”.

יצחקי מתפתח לאחד המאמנים הטובים בליגה.

”כמו יצחקי השחקן שאימנתי, הוא יצירתי מאוד. גם בתור מאמן הוא אחד שמעז, לוקח סיכונים. לא תמיד זה הולך, אבל הוא לא מהמאמנים השבלוניים. יש לו הרבה תעוזה ואומץ”.

אם ירין לוי יעזוב בינואר, מה בית”ר תצטרך לעשות?

”כרגע הוא טוב והוא בבית”ר. אני מאמין שאם בית”ר חזק בתמונה, אז אברמוב יפתח את הכיס ויביא עוד שובר שוויון, אבל גם בסגל הזה בית”ר מסוגלת וצריכה להתמודד על התואר”.

ירין לוי (עמרי שטיין)

מה היית עושה במכבי תל אביב אחרי התבוסה הזו? כאיש מקצוע.

”יש אמרה משני הכיוונים, כשמקבלים תבוסה כזו אומרים שעדיף להפסיד פעם אחת 6:0 מאשר 6 פעמים 1:0. בכל מועדון קורות התקלות האלה. זה כואב, אבל זה סך הכל עוד 3 נקודות שהלכו לפח. צריך להסתכל על זה כמרתון. רק מי שהיה שחקן יודע כמה קשה לשחק בחמישי ואז בראשון עם טיסות בין לבין, זה דברים לא פשוטים”.