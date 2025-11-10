יום שני, 10.11.2025 שעה 13:22
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים
ליגת אתנה נשים 25-26
12389-5216עירוני ר"ג
10428-4476 מכבי כרמיאל בית הכרם
9429-4446הפועל לב י-ם
9421-4326מכבי חיפה
9467-4676אליצור חולון
9420-3956הפועל ראשל"צ
8338-3685מכבי בנות אשדוד
7493-4286הפועל ב"ש/דימונה
6393-3255בנות פ"ת
5320-2714אליצור רמלה

דוניץ-אלעד ועופר השקעות ייתנו חסות להפועל י-ם

יזמיות פרויקט פארק בית הכרם מובילות מהלך חברתי לקידום נשים וספורט בעיר הבירה וייתנו חסות לקבוצת הנשים בכדורסל. "זוהי הצהרה חברתית וערכית"


קבוצת הנשים הפועל לב פארק בית הכרם ירושלים (עודד קרני)
קבוצת הנשים הפועל לב פארק בית הכרם ירושלים (עודד קרני)

היזמיות של פרויקט הדגל הירושלמי חברו לקבוצת הפועל לב ירושלים בכדורסל נשים במהלך חברתי וספורטיבי ייחודי, והפכו לנותנות החסות הראשיות של הקבוצה לעונת המשחקים 2025/26.

במסגרת ההסכם, יוענק לקבוצה תקציב חסות של 230 אלף ש"ח, והיא תיקרא מעתה הפועל לב פארק בית הכרם ירושלים. מדובר במהלך חברתי חדשני בענף הנדל״ן שמשלב ערכים של ספורט וקהילה בלב אזור הפעילות של היזמיות.

רונן יפו, מנכ״ל דוניץ-אלעד: “החיבור עם הפועל לב פארק בית הכרם ירושלים הוא הצהרה חברתית וערכית, השקעה בקהילה, במצוינות ובקידום נשים בירושלים. הקבוצה מסמלת נחישות, הישגים ועשייה קהילתית, ערכים שמשקפים בדיוק את דרכנו ביזמות ובפיתוח העיר.”

נטע אבוגוב, יו"ר הפועל לב ירושלים הוסיפה: ״מדובר בשותפות טבעית עם יזמיות שמאמינות בעיר ובאנשים שבה. התמיכה של דוניץ-אלעד ועופר השקעות מחזקת אותנו מקצועית וערכית, ותאפשר לנו להמשיך לצמוח, להוביל ולהנגיש ספורט נשי איכותי לכל ילדה בירושלים.״

החיבור בין פארק בית הכרם לבין הפועל לב ירושלים מייצר מהלך חדשני של שילוב בין נדל"ן, ספורט וקהילה, ומחזק את מעמדן של דוניץ-אלעד ועופר השקעות כחברות המובילות מהלך של אחריות חברתית וערכית בעיר הבירה.

