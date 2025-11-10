יום שני, 10.11.2025 שעה 13:22
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

הביקור הסודי של מסי בקאמפ נואו: אני מתגעגע

הפרעוש חזר לקאמפ נואו החדש ופרסם מסר באינסטגרם: "מקווה שיום אחד אוכל להיפרד כשחקן, כמו שלא יכולתי לעשות. הייתי מאוד שמח כאן, מתגעגע בנשמתי"

|
ליאו מסי (אינסטגרם)
ליאו מסי (אינסטגרם)

יום לאחר שהוביל את אינטר מיאמי לניצחון 0:4 על נאשוויל בחצי גמר המזרח של ה-MLS, טס ליאו מסי לברצלונה, ונכנס לאצטדיון קאמפ נואו בדממת הלילה. גדול שחקני הכדורגל בכל הזמנים חשף את ביקורו בחשבון האינסטגרם שלו, עם מסר מרגש.

"הלילה חזרתי למקום שאני מתגעגע אליו בכל ליבי. מקום שבו הייתי מאושר בצורה שלא ניתנת לתיאור, שבו גרמתם לי להרגיש אלף פעמים כאדם המאושר בעולם. אני מקווה שיום אחד אוכל לשוב, ולא רק כדי להיפרד כשחקן, כפי שמעולם לא יכולתי לעשות", כתב הארגנטינאי.

הפעם האחרונה שבה מסי דרך על כר הדשא בקאמפ נואו כשחקן הייתה ב-16 במאי 2021, במשחק ליגה מול סלטה ויגו (2:1). באותו ערב כבש את שערו האחרון במדי ברצלונה, שער מספר 672. כמעט שלושה חודשים לאחר מכן חזר לאצטדיון, אך לא למגרש, אלא כדי להיפרד בדמעות באירוע שנערך באודיטוריום 1899, ב-8 באוגוסט 2021.

ליאו מסי (אינסטגרם)ליאו מסי (אינסטגרם)

הוא רצה להישאר, אך הדבר לא התאפשר בשל מצבו הכלכלי של המועדון, חמישה חודשים בלבד לאחר שז’ואן לאפורטה נבחר לנשיאות. הנשיא הנוכחי חולם לראות את מסי באירוע חנוכת אצטדיון קאמפ נואו המחודש. מאז עזיבתו, הפרעוש הספיק לשחק בפאריס סן ז’רמן ומשם המשיך למיאמי, עוד לפני שהחלו עבודות השיפוץ באצטדיון שבו לא היה איש משפיע ממנו.

כעת, כשחזרת האוהדים למשחקים רשמיים מתקרבת, עשה מסי מסע קצר הביתה, אל המקום שאותו מעולם לא רצה לעזוב. ביקורו המפתיע הכוכב בקאמפ נואו התרחש ערב לפני שהתייצב עם נבחרת ארגנטינה לפתיחת מחנה האימונים באליקנטה.

מסי בן ה-38 העלה לרשתות החברתיות תמונות מהביקור, ובהן נראה מהלך בשבילי האצטדיון המשופץ ואף דורך על כר הדשא המחודש, המקום שבו רשם אין ספור לילות קסומים לאורך הקריירה. המילים שהצמיד למסרים הללו לא נכתבו בחלל ריק, הן הגיעו ימים ספורים לאחר שז’ואן לאפורטה, נשיא ברצלונה, שלח יד פומבית לפיוס.

ליאו מסי וזליאו מסי וז'ואן לאפורטה (רויטרס)

במהלך האימון הפתוח שהתקיים ביום שישי באצטדיון קאמפ נואו, לא הסתיר לאפורטה את רצונו לראות את מסי נוטל חלק בטקס הפתיחה החגיגי של האצטדיון החדש, שצפוי להכיל 105 אלף מקומות ישיבה. "זה תלוי בהם", אמר הנשיא, כשהוא רומז בבירור למסי ומשפחתו. נראה שהביקור של הארגנטינאי היה לא פחות מתגובה חמה לקריאה הזו.

בברצלונה מדברים על האפשרות שבמשחק הראשון באצטדיון המחודש ייערך גם משחק הוקרה רשמי לשחקן הגדול בתולדות המועדון, אירוע שהיה אמור להתקיים כבר לפני ארבע שנים, אך נדחה בשל מגבלות הקורונה. מאז אותה פרידה באוגוסט 2021, שבה עמד מסי על אותה במה ודמע מול חבריו ואוהדיו, לא התקיים שום טקס רשמי לכבודו. גם הוא וגם לאפורטה נשארו עם תחושת החמצה, והביקור הנוכחי בקאמפ נואו עשוי להיות הצעד הראשון בדרך לסגירת המעגל המרגשת שכולם מחכים לה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */