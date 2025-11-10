הביקור הסודי של מסי בקאמפ נואו: אני מתגעגע

יום לאחר שהוביל את אינטר מיאמי לניצחון 0:4 על נאשוויל בחצי גמר המזרח של ה-MLS, טס ליאו מסי לברצלונה, ונכנס לאצטדיון קאמפ נואו בדממת הלילה. גדול שחקני הכדורגל בכל הזמנים חשף את ביקורו בחשבון האינסטגרם שלו, עם מסר מרגש.

"הלילה חזרתי למקום שאני מתגעגע אליו בכל ליבי. מקום שבו הייתי מאושר בצורה שלא ניתנת לתיאור, שבו גרמתם לי להרגיש אלף פעמים כאדם המאושר בעולם. אני מקווה שיום אחד אוכל לשוב, ולא רק כדי להיפרד כשחקן, כפי שמעולם לא יכולתי לעשות", כתב הארגנטינאי.

הפעם האחרונה שבה מסי דרך על כר הדשא בקאמפ נואו כשחקן הייתה ב-16 במאי 2021, במשחק ליגה מול סלטה ויגו (2:1). באותו ערב כבש את שערו האחרון במדי ברצלונה, שער מספר 672. כמעט שלושה חודשים לאחר מכן חזר לאצטדיון, אך לא למגרש, אלא כדי להיפרד בדמעות באירוע שנערך באודיטוריום 1899, ב-8 באוגוסט 2021.

ליאו מסי (אינסטגרם)

הוא רצה להישאר, אך הדבר לא התאפשר בשל מצבו הכלכלי של המועדון, חמישה חודשים בלבד לאחר שז’ואן לאפורטה נבחר לנשיאות. הנשיא הנוכחי חולם לראות את מסי באירוע חנוכת אצטדיון קאמפ נואו המחודש. מאז עזיבתו, הפרעוש הספיק לשחק בפאריס סן ז’רמן ומשם המשיך למיאמי, עוד לפני שהחלו עבודות השיפוץ באצטדיון שבו לא היה איש משפיע ממנו.

כעת, כשחזרת האוהדים למשחקים רשמיים מתקרבת, עשה מסי מסע קצר הביתה, אל המקום שאותו מעולם לא רצה לעזוב. ביקורו המפתיע הכוכב בקאמפ נואו התרחש ערב לפני שהתייצב עם נבחרת ארגנטינה לפתיחת מחנה האימונים באליקנטה.

מסי בן ה-38 העלה לרשתות החברתיות תמונות מהביקור, ובהן נראה מהלך בשבילי האצטדיון המשופץ ואף דורך על כר הדשא המחודש, המקום שבו רשם אין ספור לילות קסומים לאורך הקריירה. המילים שהצמיד למסרים הללו לא נכתבו בחלל ריק, הן הגיעו ימים ספורים לאחר שז’ואן לאפורטה, נשיא ברצלונה, שלח יד פומבית לפיוס.

ליאו מסי וז'ואן לאפורטה (רויטרס)

במהלך האימון הפתוח שהתקיים ביום שישי באצטדיון קאמפ נואו, לא הסתיר לאפורטה את רצונו לראות את מסי נוטל חלק בטקס הפתיחה החגיגי של האצטדיון החדש, שצפוי להכיל 105 אלף מקומות ישיבה. "זה תלוי בהם", אמר הנשיא, כשהוא רומז בבירור למסי ומשפחתו. נראה שהביקור של הארגנטינאי היה לא פחות מתגובה חמה לקריאה הזו.

בברצלונה מדברים על האפשרות שבמשחק הראשון באצטדיון המחודש ייערך גם משחק הוקרה רשמי לשחקן הגדול בתולדות המועדון, אירוע שהיה אמור להתקיים כבר לפני ארבע שנים, אך נדחה בשל מגבלות הקורונה. מאז אותה פרידה באוגוסט 2021, שבה עמד מסי על אותה במה ודמע מול חבריו ואוהדיו, לא התקיים שום טקס רשמי לכבודו. גם הוא וגם לאפורטה נשארו עם תחושת החמצה, והביקור הנוכחי בקאמפ נואו עשוי להיות הצעד הראשון בדרך לסגירת המעגל המרגשת שכולם מחכים לה.