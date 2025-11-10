פתיחת עונה מצוינת לבית"ר ת"א חולון בילדים א'

קבוצת ילדים א' של בית"ר ת"א חולון, ממשיכת דרכה של עוצמה חולון, קיימה בשבת האחרונה את משחקה האחרון לפני היציאה לפגרת השזרוע. לאחר ניצחון 1:3 במשחק מאתגר מול מכבי באר יעקב, משחק שהפגיש שתי קבוצות בעלות מאזן מושלם, אירחה הקבוצה מחולון למשחק ביתי מאתגר את הפועל רמת השרון צפון, שעמדה על מאזן של ארבעה ניצחונות והפסד אחד. היה זה משחק בין שתי קבוצות נחושות ומוכשרות, שהוכרע בניצחון 0:1 לזכות המארחת, משער שכבש בדקה ה-35 המגן השמאלי, אליאב קרטה.

האבטמו גשה, מאמן הקבוצה המנצחת, אמר בסיום המשחק: "הגענו למשחק אחרי ניצחון מרשים בבאר יעקב, היו לנו מספר חוסרים, אך הצלחנו להתגבר וזכינו בניצחון 0:1 חשוב להמשך הדרך".

בית"ר ת"א חולון יוצאת לפגרת השזרוע, כשלזכותה מאזן מושלם בשישה משחקים, יחס שערים העומד על 29 שערי זכות ושישה שערי חובה בלבד. שלושה משחקני הקבוצה, שכבשו ארבע שערים כ"א, חולקים יחדיו את טבלת מלך שערי הקבוצה: אריאל הלגנזר, אחמד אלג'מל ובן שהרבני.

האבטמו גשה מייחס חלק ניכר להצלחת הקבוצה העונה לתהליכים, שהחלו בעונה שעברה: "הקבוצה התחילה כבר בעונה שעברה את הדרך שלה לבנייה לעונה הנוכחית ואנחנו עושים את הדרך שלנו בצורה מצוינת. הילדים מקבלים את כל המעטפת כדי להצליח, הן מראשי המחלקה, מני כהן וגיא צמח, המנהל המקצועי של החטיבה הצעירה, חיים בנבנישתי, הצוות שלנו כולל גם מאמני שוערים וכושר. בנוסף, ראוי לציין את המסירות של מנהל הקבוצה, שלומי שילוח.

“רואים את השיפור של הקבוצה, כולנו גאים בדרך שהיא עוברת. המשכיות היא מילת המפתח. אני מצפה שהקבוצה תמשיך להתקדם ולא תסתפק בפתיחת העונה המוצלחת. חשוב להגיע ברמת מוכנות גבוהה לעונה הבאה בליגה תחרותית בשנתון נערים ג'", סיכם המאמן.