יום שני, 10.11.2025 שעה 12:59
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

פתיחת עונה מצוינת לבית"ר ת"א חולון בילדים א'

ניצחון 0:1 בשבת האחרונה על הפועל רמה"ש צפון הוציא את הקבוצה לפגרת השזרוע עם מאזן מושלם. המאמן, האבטמו גשה: "תוצר של עבודה ממושכת ושל המעטפת"

|
ביתר תא חולון ילדים א (ניב כהן)
ביתר תא חולון ילדים א (ניב כהן)

קבוצת ילדים א' של בית"ר ת"א חולון, ממשיכת דרכה של עוצמה חולון, קיימה בשבת האחרונה את משחקה האחרון לפני היציאה לפגרת השזרוע. לאחר ניצחון 1:3 במשחק מאתגר מול מכבי באר יעקב, משחק שהפגיש שתי קבוצות בעלות מאזן מושלם, אירחה הקבוצה מחולון למשחק ביתי מאתגר את הפועל רמת השרון צפון, שעמדה על מאזן של ארבעה ניצחונות והפסד אחד. היה זה משחק בין שתי קבוצות נחושות ומוכשרות, שהוכרע בניצחון 0:1 לזכות המארחת, משער שכבש בדקה ה-35 המגן השמאלי, אליאב קרטה.

האבטמו גשה, מאמן הקבוצה המנצחת, אמר בסיום המשחק: "הגענו למשחק אחרי ניצחון מרשים בבאר יעקב, היו לנו מספר חוסרים, אך הצלחנו להתגבר וזכינו בניצחון 0:1 חשוב להמשך הדרך".

בית"ר ת"א חולון יוצאת לפגרת השזרוע, כשלזכותה מאזן מושלם בשישה משחקים, יחס שערים העומד על 29 שערי זכות ושישה שערי חובה בלבד. שלושה משחקני הקבוצה, שכבשו ארבע שערים כ"א, חולקים יחדיו את טבלת מלך שערי הקבוצה: אריאל הלגנזר, אחמד אלג'מל ובן שהרבני.

האבטמו גשה מייחס חלק ניכר להצלחת הקבוצה העונה לתהליכים, שהחלו בעונה שעברה: "הקבוצה התחילה כבר בעונה שעברה את הדרך שלה לבנייה לעונה הנוכחית ואנחנו עושים את הדרך שלנו בצורה מצוינת. הילדים מקבלים את כל המעטפת כדי להצליח, הן מראשי המחלקה, מני כהן וגיא צמח, המנהל המקצועי של החטיבה הצעירה, חיים בנבנישתי, הצוות שלנו כולל גם מאמני שוערים וכושר. בנוסף, ראוי לציין את המסירות של מנהל הקבוצה, שלומי שילוח.

“רואים את השיפור של הקבוצה, כולנו גאים בדרך שהיא עוברת. המשכיות היא מילת המפתח. אני מצפה שהקבוצה תמשיך להתקדם ולא תסתפק בפתיחת העונה המוצלחת. חשוב להגיע ברמת מוכנות גבוהה לעונה הבאה בליגה תחרותית בשנתון נערים ג'", סיכם המאמן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */