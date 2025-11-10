יום שני, 10.11.2025 שעה 15:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

בבית"ר מעריכים: לוי יקבל הצעה מה-MLS בינואר

יעבור לארה"ב? כפי שחשפנו בפודקאסט מכבי חיפה ב-ONE, לשחקן אין סעיף שחרור מהירוקים בחוזה החדש. מחר אמורה להיות פגישה בין המשפחה למכבי חיפה

|
ירין לוי (עמרי שטיין)
ירין לוי (עמרי שטיין)

בבית"ר ירושלים מעריכים כי ירין לוי יקבל הצעה מה-MLS כבר בינואר הקרוב. כפי שחשפנו בפודקאסט מכבי חיפה ב-ONE, לשחקן אין סעיף שחרור בחוזה החדש שחתם במכבי חיפה.

משפחתו של השחקן הופתעה מכך לאחר ששמעה את הפודקאסט, ואחרי חילופי דברים עם אנשי מכבי חיפה, נקבעה פגישה בין הצדדים מחר, כאשר במשפחתו של השחקן דורשים שהדברים יוספו לחוזה, שחרור תמורת כ-2.5 מיליון אירו כפי שסוכם מראש, וכפי שמופיע בטיוטת החוזה.

מבחינת משפחת לוי, מה שסוכם בעל פה, הם רוצים לראות על הכתב. במכבי חיפה היו רוצים לראות את לוי חוזר לירוקים בסוף העונה לפחות לעונה, אך כאמור יש התעניינות ואף הצעה ראשונית עבור השחקן.

ירין לוי (עמרי שטיין)ירין לוי (עמרי שטיין)

קבוצות ה-MLS שמתעניינות בלוי, כפי שחשפנו לראשונה ב-ONE, הן ניו אינגלנד, דאלאס וקולומובוס. לפי הידוע, אף יש כבר הצעה ראשונית של כמיליון דולר. הנחת העבודה בבית"ר ירושלים שלקראת ינואר יהיו לגבי השחקן מספר פניות.

בבית"ר מעוניינים שהוא יסיים את העונה כמושאל ממכבי חיפה, אך אם תהיה הצעה גבוהה עם פיצוי לבית"ר, אז לא יוכלו למנוע את המעבר שלו. לבית"ר יש 50% ממכירה עתידית יחד עם מכבי חיפה, כאשר כל צד יוותר על 5% לטובת השחקן שיקבל כ-10%.

כמו כן, לפי החוזה בין הצדדים, אם יש הצעה ומכבי חיפה דוחה את ההצעה, היא צריכה לשלם לבית"ר ירושלים 50% מאותה הצעה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */