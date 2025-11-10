בבית"ר מעריכים: לוי יקבל הצעה מה-MLS בינואר

בבית"ר ירושלים מעריכים כי ירין לוי יקבל הצעה מה-MLS כבר בינואר הקרוב. כפי שחשפנו בפודקאסט מכבי חיפה ב-ONE, לשחקן אין סעיף שחרור בחוזה החדש שחתם במכבי חיפה.

משפחתו של השחקן הופתעה מכך לאחר ששמעה את הפודקאסט, ואחרי חילופי דברים עם אנשי מכבי חיפה, נקבעה פגישה בין הצדדים מחר, כאשר במשפחתו של השחקן דורשים שהדברים יוספו לחוזה, שחרור תמורת כ-2.5 מיליון אירו כפי שסוכם מראש, וכפי שמופיע בטיוטת החוזה.

מבחינת משפחת לוי, מה שסוכם בעל פה, הם רוצים לראות על הכתב. במכבי חיפה היו רוצים לראות את לוי חוזר לירוקים בסוף העונה לפחות לעונה, אך כאמור יש התעניינות ואף הצעה ראשונית עבור השחקן.

ירין לוי (עמרי שטיין)

קבוצות ה-MLS שמתעניינות בלוי, כפי שחשפנו לראשונה ב-ONE, הן ניו אינגלנד, דאלאס וקולומובוס. לפי הידוע, אף יש כבר הצעה ראשונית של כמיליון דולר. הנחת העבודה בבית"ר ירושלים שלקראת ינואר יהיו לגבי השחקן מספר פניות.

בבית"ר מעוניינים שהוא יסיים את העונה כמושאל ממכבי חיפה, אך אם תהיה הצעה גבוהה עם פיצוי לבית"ר, אז לא יוכלו למנוע את המעבר שלו. לבית"ר יש 50% ממכירה עתידית יחד עם מכבי חיפה, כאשר כל צד יוותר על 5% לטובת השחקן שיקבל כ-10%.

כמו כן, לפי החוזה בין הצדדים, אם יש הצעה ומכבי חיפה דוחה את ההצעה, היא צריכה לשלם לבית"ר ירושלים 50% מאותה הצעה.