מוריניו זעם: לוקחים אותי למקומות שאני לא אוהב

אתמול (ראשון) בנפיקה ליסבון אירחה את קאסה פיה למשחק במחזור ה-11 בליגה הפורטוגלית, שנגמר ב-2:2 מאכזב מבחינת הקבוצה מבירת פורטוגל, זאת גם לאחר הפסד בליגת האלופות 1:0 מול באייר לברקוזן. ז’וזה מוריניו, שמאמן את האדומים, היה מתוסכל מעוד תצוגת שיפוט שלדעתו הייתה פחות טובה והביע את התסכול בריאיון שלאחר המשחק כמו שרק הוא יודע.

“קאסה פיה לא בעטה לשער אפילו פעם אחת, המשחק היה מת. אם אגיב על ביצועי השופט וה-VAR, אצטרך לנתח מה קרה גם במשחקים הקודמים וזה לוקח אותי למקומות שאני לא אוהב”, אמר המיוחד לתקשורת.

למרות שניסה לא לפרט על הפנדל שנשרק לזכות האורחת, הפורטוגלי לא התאפק: “זו טעות, ואני נדיב כשאני קורא לזה ‘טעות’ של ה-VAR. זו אשמתנו שלא סגרנו את המשחק לחלוטין, הובלנו כבר 0:2 אך השופט וה-VAR פתחו אותו מחדש”.

ז'וזה מוריניו (IMAGO)

עוד הוסיף המאמן: “בנפיקה ראויה ליותר כבוד מכולם, וכשאני אומר מכולם, אני מתכוון שגם השחקנים שלי יכבדו יותר, לא רק אני, חלק מהשחקנים כנראה לא יודעים מה זה להיות חלק מהמועדון הזה. זהו מועדון גדול שמגיע לו יותר כבוד ואנחנו צריכים לשמור על הרמה הגבוהה ביותר”.

נשיא המועדון ושחקן העבר, רוי קוסטה התראיין גם הוא: “היו יותר מדי מקרים כאלה נגד בנפיקה, המועדון יבקש דיון מקדים בפני מועצת הבוררות, הגוף שמנהל את הכדורגל בפורטוגל, כיוון שמה שקורה חמור מדי. מה שראינו ביומיים האחרונים חמור מדי”.

התיאוריה של מוריניו מזכירה גם את ‘ציד המכשפות’ שגינה בתקופתו בפנרבחצ’ה, מה שהפך לנקמה אישית ואף התיש גם את האוהדים. עכשיו נראה כי דבר דומה קורה גם בפורטוגל.