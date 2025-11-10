אחרי יותר מ-3 שנים: בלאט חוזר לסגל הנבחרת

אחרי יותר משלוש שנים, תמיר בלאט חוזר רשמית לסגל נבחרת ישראל שתפתח בעוד כשבועיים וחצי את משחקיה במסגרת מוקדמות אליפות העולם 2027. בימים הקרובים יפורסמו כל 14 השחקנים שייצאו עם הנבחרת לחלון המשחקים הראשון.

“בין בלאט למאמן הנבחרת, אריאל בית הלחמי, נערכה שיחה חיובית וכנה בה נסללה חזרתו של תמיר לנבחרת. איגוד הכדורסל מברך על חזרה לשיתוף פעולה מלא ומאחל בהצלחה לנבחרת ישראל במשימתה הקרובה”, נמסר מאיגוד הכדורסל.

נבחרת ישראל תפתח את אימוניה ביום שני (24.11) ותפגוש בחלון נובמבר את גרמניה (28.11) בחוץ ואת קרואטיה (1.12) במשחק ביתי שייערך בריגה.

נזכיר שבלאט לא זומן ליורובאסקט האחרון. רכז מכבי תל אביב לא הגיע לפגרות בחלונות השונים בשנים האחרונות, ובסופו של דבר לא היה באליפות אירופה.לאחרונה אריאל בית הלחמי נפגש בארבע עיניים עם בלאט, על מנת לדון בקאמבק אפשרי של כוכב מחזיקת הגביע בישראל למדים הלאומיים, שאכן קרה בסופו של דבר.