ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
8294-3634הפועל ת"א
7315-3194הפועל העמק
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6344-3584עירוני רמת גן
6377-3894עירוני קריית אתא
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

אחרי יותר מ-3 שנים: בלאט חוזר לסגל הנבחרת

לקראת קמפיין מוקדמות אליפות העולם ב-2027, שחקן מכבי תל אביב ששוחח עם בית הלחמי ישוב למדים הלאומיים. הקמפיין ייפתח  מול גרמניה וקרואטיה

תמיר בלאט (IMAGO)
תמיר בלאט (IMAGO)

אחרי יותר משלוש שנים, תמיר בלאט חוזר רשמית לסגל נבחרת ישראל שתפתח בעוד כשבועיים וחצי את משחקיה במסגרת מוקדמות אליפות העולם 2027. בימים הקרובים יפורסמו כל 14 השחקנים שייצאו עם הנבחרת לחלון המשחקים הראשון.

“בין בלאט למאמן הנבחרת, אריאל בית הלחמי, נערכה שיחה חיובית וכנה בה נסללה חזרתו של תמיר לנבחרת. איגוד הכדורסל מברך על חזרה לשיתוף פעולה מלא ומאחל בהצלחה לנבחרת ישראל במשימתה הקרובה”, נמסר מאיגוד הכדורסל.

נבחרת ישראל תפתח את אימוניה ביום שני (24.11) ותפגוש בחלון נובמבר את גרמניה (28.11) בחוץ ואת קרואטיה (1.12) במשחק ביתי שייערך בריגה.

נזכיר שבלאט לא זומן ליורובאסקט האחרון. רכז מכבי תל אביב לא הגיע לפגרות בחלונות השונים בשנים האחרונות, ובסופו של דבר לא היה באליפות אירופה.לאחרונה אריאל בית הלחמי נפגש בארבע עיניים עם בלאט, על מנת לדון בקאמבק אפשרי של כוכב מחזיקת הגביע בישראל למדים הלאומיים, שאכן קרה בסופו של דבר.

