"ריאל לא תשתתף במלחמת הצעות עבור בלם"

מצד אחד עומדת ריאל מדריד, עם האסטרטגיה הקבועה שלה, לעקוב מקרוב אחר שחקנים שמתקרבים לסיום חוזיהם. מצד שני, ישנם סוכנים (לא כולם), שבין אם יש להם קשר אמיתי לריאל מדריד ובין אם לא, מנסים לנצל את השם הגדול כדי להשיג ללקוחותיהם שדרוג משמעותי בחוזה החדש. כך היה במקרה של אלפונסו דייויס, אך מנגד יש גם כאלה שמכבדים את מילתם, כמו טרנט אלכסנדר-ארנולד, וכפי שעשו בעבר אנטוניו רודיגר ודויד אלאבה.

שנה חלפה, והתסריט חוזר, הפעם בעמדת הבלם. נראה שמדובר ברצון, ואולי אפילו בצורך אמיתי, לחזק את מרכז ההגנה. רודיגר ואלאבה מתקרבים לסיום חוזיהם, ובמועדון יש ספקות לגבי כשירותם. לפיכך, ריאל מדריד מחפשת חיזוק לעמדת הבלם, תוך שהיא ממתינה לצעד הבא של הצעירים מהאקדמיה, כמו גם לחאקובו רמון שמרשים בקומו.

איברהימה קונאטה, שחקן ליברפול, נוקט גישה זהירה באשר להתעניינות של ריאל מדריד. צעד אחר צעד, בזהירות אך בנחישות. למעשה, באנפילד כבר השלימו עם האפשרות שיעזוב. באיירן מינכן נכנסה לתמונה, אף על פי שהמנהל הספורטיבי של המועדון הצהיר ביום שישי האחרון כי המטרה הראשונה של הבווארים היא להאריך את חוזהו של דאיו אופמקאנו.

דאיו אופמקאנו (IMAGO)

מה שמפתיע הוא שההצהרה הזו נאמרת באותו שבוע שבו הודלף כביכול הסכם בין הבלם הצרפתי לריאל מדריד, דבר ש”אין לו כל אחיזה במציאות”, לפי ‘אס’. האדם השלישי שמעורב בבלגן הוא מארק גואהי, שכבר נמצא בדרכו לליברפול כדי להשלים את המהלך שהחל בקיץ וקרס ברגע האחרון.

האמת היא שריאל מדריד מחפשת חיזוק, אך כעת יודעים במועדון שאדר מיליטאו חזר ויש אמון מלא בדין האוסן. עדיין דרוש שחקן נוסף, אך “המועדון לא מוכן לקחת חלק במלחמות הצעות”, מדווחים במדריד. מצבו של קונאטה נחשב חיובי, בעוד שמצבו של אופמקאנו וסוכנו נחשב שלילי.