יום שני, 10.11.2025 שעה 12:33
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
9432-4475הפועל מגדל העמק
8319-3874מכבי אשדוד
8424-4645אליצור יבנה
7316-3434הפועל אילת
7400-4265עירוני נהריה
7369-3814אליצור אשקלון
7339-3364מ.כ. עוטף דרום
6343-3424מכבי פ"ת
5234-2494א.ס. רמה"ש
5253-2633מכבי רחובות
5239-2224הפועל חיפה
5354-3284מכבי קריית גת
4354-3224מכבי חיפה
4374-3184אליצור שומרון
4370-3144מ.ס צפת
2183-1612מכבי מעלה אדומים

בלגן בנהריה: הזרים נופו, חזן רתח וטוראל נחתך

הבעלים, המשמש גם כסוכן שחקנים, כעס על ניפוי הזר שאותו הוא מייצג ונראה שהוא בדרך החוצה מהמועדון. טוראל מתאמן בהפועל חיפה אשר מעוניינת לצרפו

|
דניאל חזן (רועי כפיר)
דניאל חזן (רועי כפיר)

בעירוני נהריה התחילו את העונה עם שאיפה ברורה לחזור לליגת העל לאחר ארבע עונות בליגה הלאומית, אך הדברים לא הולכים עד כה לפי התכנית ול-ONE נודע על סכסוך בעלים מאחורי הקלעים. 

דניאל חזן, שנכנס בשנה שעברה כבעלים שותף לעמותת עירוני נהריה, הוא גם סוכן שחקנים שהביא את חלק ממיוצגיו לקבוצה. בין היתר הגיע ראיין טוראל בעונה שעברה וגם הסנטר אריק גריפין, שהחליף בשנה שעברה את טמידאיו יוסוף, היה מיוצג של חזן וההחלפה בוצעה ביוזמתו.

למעשה, בחוזה בין חזן לנהריה, חזן הוא זה שאחראי על הבאת השחקנים הזרים. נהריה פתחה את העונה בליגה לא כל כך טוב והיא כבר עם שלושה הפסדים בחמישה משחקים.

ראיין טוראל עם הכדור (חגי מיכאלי)ראיין טוראל עם הכדור (חגי מיכאלי)

הפיצוץ החל בשבוע שעבר, בו החליטו בצוות המקצועי בנהריה לעשות שינוי חשיבה בצורת המשחק ולהחליף את שני הזרים: הגארד, ברנדון וואת'רספון (מיוצג של חזן) והסנטר, מייקל הוליפילד, בשני פורוורדים: מרסליוס ארלינגטון וכריס קלארק. חזן כעס על ההתערבות בנושא עליו הוא אמור להיות אחראי והיחסים בינו לבין העמותה כרגע על סף פיצוץ. 

כתוצאה מכך חזן הוציא את ראיין טוראל מנהריה. טוראל מתאמן כרגע בהפועל חיפה, המעוניינת לצרפו ובודקת האם העניין מתאפשר תקציבית. בחיפה טוענים כי דרוש משקיע נוסף לקבוצה, על מנת שיוכלו לצרף את טוראל ולא מן הנמנע שהמשקיע הזה עשוי להיות דניאל חזן עצמו, שבוחן את העניין. 

תגובת עירוני נהריה: "לאחר קיץ ארוך עם אתגרים גדולים וסיטואציות מורכבות בנינו סגל איכותי מאוד, הנהלת הקבוצה אינה מרוצה מהתוצאות עד כה ובימים אלו אנו מבצעים מספר שינויים על מנת לעמוד במטרות המקצועיות שלנו.

דניאל חזן ודל גדניאל חזן ודל ג'יגליו. סיום שיתוף הפעולה? (צילום : אופיר שמלה, עירוני נהריה)

“ראיין הוא שחקן מוכשר ואישיות מדהימה,לצערנו בימים האחרונים ראיין ביקש להשתחרר וזה בשל חילוקי דעות בין הנהלת הקבוצה לבין קבוצת המשקיעים ברשות דניאל חזן שהוא גם סוכנו של השחקן. אנו מקווים כי חילוקי הדעות ייפתרו בקרוב ונמשיך יחד אל עבר המטרה חזרה לליגת העל".

