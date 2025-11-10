תסכול בפ"ת: "פשוט מבאס, אין כבר מה להגיד"

בהפועל פ"ת מרגישים במעין תקליט שבור: שוב הקבוצה פותחת מצוין, עולה ליתרון ולא מצליחה להכפיל אותו, שוב היא סופגת אך מובילה פעמיים ושוב היא יוצאת עם נקודה בלבד ומשחק שישי ברציפות ללא ניצחון. אמש (ראשון) זה הסתיים ב-2:2 בחוץ מול הפועל חיפה.

יונתן כהן, בהופעת הבכורה שלו בהרכב, הצליח לכבוש, אך מנגד גם להדאיג את הצוות המקצועי כשהוחלף עקב פציעה בשריר הירך האחורי והוא צפוי לעבור צילום. בכל אופן, ההערכה היא שייעדר בין שבועיים לחודש וטרם ידוע אם יהיה כשיר למשחק שלאחר הפגרה מול מכבי חיפה.

"כבר שבעה משחקים אנחנו מובילים ומשמיטים את היתרון, כל משחק זה הסבר אחר. פעם אחת זו נאיביות, פעמיים חוסר מזל ולפעמים אנחנו פשוט רכים ברחבה. זה פשוט מבאס, אין כבר מה להגיד", אמרו במועדון.

יונתן כהן חוגג את השער (עמרי שטיין)

עומר פרץ החליט לתת את המפתחות בחוד ההתקפה למארק קוסטה, אך זה עדיין לא מרשים וגם אתמול הוא הוחלף בדקה ה-57. רועי דוד נכנס במקומו של כהן הפצוע וזכה לכבוש, כשבסיום הוא סיכם את המשחק.

"אני שמח לכבוש בהפועל פ"ת, המועדון בו גדלתי ואני מחובר לקהל שלו. הרגשנו שהמשחק בידיים שלנו ולצערנו שוב סבלנו מחוסר מזל. ספגנו גול בדקות הסיום ואנחנו מאוכזבים מהתוצאה. לאבד יתרון כמה פעמים? אנחנו כל הזמן מרגישים שאנחנו במשחק ויכולים להגדיל את התוצאה, אבל לצערנו אנחנו מחמיצים. בליגה הזאת סופגים מאוד מהר", אמר.

רועי דוד שמח (עמרי שטיין)

"הרגשתי את האכזבה של הקהל. הוא דוחף אותנו בכל משחק, הוא השחקן ה-12 שלנו ואנחנו רוצים לשמח אותו. אני מצטער בשבילם שהם רואים את התוצאות האחרונות שלנו. אנחנו תמיד נלך לקהל שלנו בסוף המשחק, נגיד להם תודה שהם באו. בצדק הם מאוכזבים מהתוצאה, כי הרגשנו שהמשחק בידיים שלנו וספגנו בדקות הסיום", הוסיף.

כעת, פ"ת תצא לפגרה והשחקנים השונים יזכו למספר ימי מנוחה. צ'אפיוקה סונגה, ששהה במולדתו וג'וסלין טאבי הפצוע, צפויים לחזור למשחק מול הירוקים. "אנחנו חסרים מאוד בלעדיהם ובלי יונתן שנפצע", אמרו במועדון. בסוף השבוע הבא, המלאבסים יקיימו משחק אימון מול מכבי תל אביב.