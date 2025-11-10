יום שני, 10.11.2025 שעה 14:48
אחרי האיומים: סיכום בין איגוד הכדורסל לשופטים

לאחר מתיחות ואיומי השבתה, הצדדים להסכמות שיחתמו על הסכם לחמש שנים, כולל העלאות שכר מדורגות, תקציב ייעודי להכשרות וכן הכרה בעצמאות ניהולית

|
דימיטריס איטודיס עם ספי שמש (רדאד ג'בארה)
דימיטריס איטודיס עם ספי שמש (רדאד ג'בארה)

לאחר משא ומתן ממושך ואיומים בהשבתת משחקי הליגה, איגוד הכדורסל ושופטי הכדורסל בישראל הגיעו להסכם חדש שיסדיר את תנאי עבודתם לחמש השנים הקרובות. ההסכם צפוי להיחתם בקרוב וייכנס לתוקף רטרואקטיבית החל מ-1 בספטמבר 2025.

במסגרת ההסכם, יועלו שכרם של שופטי ליגת העל, הליגה הלאומית ושופטי הליגות המקצועניות באופן מדורג: בעונת 2025/26 תינתן תוספת של 5% לשופטי ליגת העל ו-10% לשופטי הליגה הלאומית, וכן תוספת של 10% לשיפוט במשחקי אימון וליגת העל נשים.

בעונת 2026/27 תינתן תוספת של 10% נוספת לשופטי ליגת העל בלבד. בשנת 2027/28 תעלה המשכורת ב-5% לשופטי ליגת העל וב-10% לשופטי הלאומית ולשופטות בליגת העל נשים. בעונת 2028/29 תינתן תוספת אחידה של 5% לכלל השופטים בליגות המקצועניות. בסך הכל, צפויה עלייה כוללת של כ-25% לשופטי ליגת העל במהלך ארבע שנות ההסכם.

ניקו קרבאצניקו קרבאצ'ו בין שחקני היריבה (רועי כפיר)

בנוסף, איגוד הכדורסל יקצה בכל אחת מחמש עונות ההסכם תקציב ייעודי של כ-400 אלף שקל לטובת שדרוג מקצועי, הכשרות ופעילות תקשורתית וסושיאל מדיה לשופטים.

אחד הסעיפים המרכזיים בהסכם עוסק בעצמאות הניהולית של איגוד השופטים. נקבע כי תוקם ועדה ציבורית מייעצת שתסייע באיתור מועמדים לתפקידי יו"ר איגוד השופטים, חברי ההנהלה ומנהל האגף המקצועי. הוועדה תכלול את אב בית הדין העליון, יו"ר איגוד הכדורסל, מנכ"ל האיגוד או רכז הליגות, נציג מטעם מנהלת ליגת העל, נציג ציבור בעל זיקה לענף ונציג שופטים לשעבר שימונה על ידי נציגות השופטים.

הנהלת איגוד השופטים תורכב מיו"ר האיגוד, יו"ר הוועדה המקצועית, מנהל האגף המקצועי וארבעה חברים נוספים שייבחרו לפי קריטריונים שייקבעו בהסכמה עם נציגות השופטים. האיגוד יפעל כיחידה ניהולית מקצועית עצמאית בתוך איגוד הכדורסל, תוך שמירה על אוטונומיה מקצועית.

אלייזאלייז'ה בראיינט ואנתוני לאמב (רדאד ג'בארה)

עוד נקבע כי כספי קנסות שיוטלו בגין עבירות משמעת של שופטים או בעלי תפקידים יועברו ישירות לאיגוד השופטים וישמשו לקידום פעילות מקצועית ולרווחת השופטים. באיגוד הכדורסל הדגישו כי ההסכם החדש נועד לאזן בין העצמאות המקצועית של איגוד השופטים לבין אחריות ציבורית כוללת, ולבסס מערכת יחסים יציבה, שקופה ומכבדת בין הצדדים.

