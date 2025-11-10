המשלחת לאולימפיאדת החירשים ביקרה בטוטו

במשרדי הטוטו בפ"ת התקיימה אתמול (ראשון) קבלת פנים למשלחת הישראלית שתצא היום לאולימפיאדת החירשים בטוקיו, שתתקיים בין ה-15 ל-26 בנובמבר, ובה ישתתפו אלפי ספורטאים חירשים וכבדי שמיעה מכל רחבי העולם. יציאת המשלחת התאפשרה בזכות שיתוף פעולה בין הטוטו, ההתאחדות הישראלית לספורט נכים וארגון ספורט החירשים בישראל (אס"ח).

שיתוף הפעולה יצא אל הפועל לאחר שבטוטו העניקו מימון בסך כמיליון שקלים ליציאת המשלחת, זאת במסגרת פשרה שהושגה בתביעה יצוגית שהגיש עידו דר-אל בנושא נגישות בתחנות הטוטו. בזכות המימון והמעטפת לה זכו הבטיחו 17 הספורטאים שייצגו את ישראל והצוות המקצועי הכנה מיטבית למשחקים הבינלאומיים, אשר התקיימו לראשונה לפני כמאה שנה, בפאריס, בשנת 1924. המשלחת הישראלית תשתתף בענפים: כדורסל, שחייה, קראטה, אתלטיקה וטניס.

עידו רושניק, ראש המשלחת לאולימפיאדה: "משלחת ישראל לאולימפיאדת החרשים זכתה בגדול בזכות הטוטו – התמיכה שלהם מאפשרת לספורטאים החרשים לא רק לחלום, אלא גם להגשים. אלה ספורטאים מצטיינים, שעובדים קשה בלי תירוצים ובלי קיצורי דרך, ולמרות חוסר מודעות ולעיתים גם חוסר הקשבה מהציבור הרחב – הם ממשיכים בעקביות ובנחישות, והופכים להיות מקור השראה לכולנו. בזכות הטוטו, משלחת ישראל יכולה להתמקד רק במטרה אחת – לייצג את המדינה בכבוד ולהראות לעולם שישראל שומעים אותה גם בלי קול".

נציגי אולימפיאדת החירשים (טוטו)

יו"ר הטוטו, שבתאי צור: "אנו בטוטו גאים לארח אתכם כאן עמנו, וגאים במיוחד בכך שיכולנו לסייע למשלחת לצאת לאולימפיאדה. אני יודע שהשתתפותכם באולימפיאדה חשובה מאוד גם לחברי שר הספורט מיקי זוהר. וכשגריר לשעבר אני רוצה לומר לכם עוד משהו - אתם הספורטאים, אתם השגרירים הכי טובים של מדינת ישראל. אני רוצה לאחל לכם הצלחה, ובטוח שתביאו לנו המון כבוד וגם מדליות”.

מנכ"ל הטוטו, מאיר ברדוגו: "דווקא בעת הזו להשתתפות של נבחרות ישראל בתחרויות בינלאומיות ישנה חשיבות לא רק ברמה הספורטיבית, אלא גם תרומה חשובה של ממש למדינת ישראל בזירה המדינית. לכן, אסור לוותר על אף במה ועל אף פודיום בעולם, שבו ניתן להשמיע את ההמנון שלנו. אתם מהווים השראה לכולנו ומעוררים בנו גאווה גדולה עוד לפני שעליתם על הפודיום. שיהיה לכם המון בהצלחה".

נציגי אולימפיאדת החירשים (טוטו)

מנכ"ל ההתאחדות הישראלית לספורט נכים, ניסים סספורטס: "אנחנו שמחים בשותפות הזאת שאיפשרה הכנה איכותית למשלחת שיוצאת לטוקיו בתקופה מאתגרת זו. יחד עם כל המשפחה הפראלימפית אני מאחל שנזכה לשמוע את התקווה בטוקיו ולראות את דגל ישראל מתנוסס על הפודיום".