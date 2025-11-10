יום שני, 10.11.2025 שעה 13:22
ספורט אחר

המשלחת לאולימפיאדת החירשים ביקרה בטוטו

17 ספורטאים ישראלים ייצאו היום ליפן לייצג את ישראל באולימפיאדת החירשים בזכות שיתוף פעולה בין הטוטו, ההתאחדות לספורט נכים וארגון ספורט החירשים

|
נציגי אולימפיאדת החירשים (טוטו)
נציגי אולימפיאדת החירשים (טוטו)

במשרדי הטוטו בפ"ת התקיימה אתמול (ראשון) קבלת פנים למשלחת הישראלית שתצא היום לאולימפיאדת החירשים בטוקיו, שתתקיים בין ה-15 ל-26 בנובמבר, ובה ישתתפו אלפי ספורטאים חירשים וכבדי שמיעה מכל רחבי העולם. יציאת המשלחת התאפשרה בזכות שיתוף פעולה בין הטוטו, ההתאחדות הישראלית לספורט נכים וארגון ספורט החירשים בישראל (אס"ח).

שיתוף הפעולה יצא אל הפועל לאחר שבטוטו העניקו מימון בסך כמיליון שקלים ליציאת המשלחת, זאת במסגרת פשרה שהושגה בתביעה יצוגית שהגיש עידו דר-אל בנושא נגישות בתחנות הטוטו. בזכות המימון והמעטפת לה זכו הבטיחו 17 הספורטאים שייצגו את ישראל והצוות המקצועי הכנה מיטבית למשחקים הבינלאומיים, אשר התקיימו לראשונה לפני כמאה שנה, בפאריס, בשנת 1924. המשלחת הישראלית תשתתף בענפים: כדורסל, שחייה, קראטה, אתלטיקה וטניס.

עידו רושניק, ראש המשלחת לאולימפיאדה: "משלחת ישראל לאולימפיאדת החרשים זכתה בגדול בזכות הטוטו – התמיכה שלהם מאפשרת לספורטאים החרשים לא רק לחלום, אלא גם להגשים. אלה ספורטאים מצטיינים, שעובדים קשה בלי תירוצים ובלי קיצורי דרך, ולמרות חוסר מודעות ולעיתים גם חוסר הקשבה מהציבור הרחב – הם ממשיכים בעקביות ובנחישות, והופכים להיות מקור השראה לכולנו. בזכות הטוטו, משלחת ישראל יכולה להתמקד רק במטרה אחת – לייצג את המדינה בכבוד ולהראות לעולם שישראל שומעים אותה גם בלי קול".

נציגי אולימפיאדת החירשים (טוטו)נציגי אולימפיאדת החירשים (טוטו)

יו"ר הטוטו, שבתאי צור: "אנו בטוטו גאים לארח אתכם כאן עמנו, וגאים במיוחד בכך שיכולנו לסייע למשלחת לצאת לאולימפיאדה. אני יודע שהשתתפותכם באולימפיאדה חשובה מאוד גם לחברי שר הספורט מיקי זוהר. וכשגריר לשעבר אני רוצה לומר לכם עוד משהו - אתם הספורטאים, אתם השגרירים הכי טובים של מדינת ישראל. אני רוצה לאחל לכם הצלחה, ובטוח שתביאו לנו המון כבוד וגם מדליות”.

מנכ"ל הטוטו, מאיר ברדוגו: "דווקא בעת הזו להשתתפות של נבחרות ישראל בתחרויות בינלאומיות ישנה חשיבות לא רק ברמה הספורטיבית, אלא גם תרומה חשובה של ממש למדינת ישראל בזירה המדינית. לכן, אסור לוותר על אף במה ועל אף פודיום בעולם, שבו ניתן להשמיע את ההמנון שלנו. אתם מהווים השראה לכולנו ומעוררים בנו גאווה גדולה עוד לפני שעליתם על הפודיום. שיהיה לכם המון בהצלחה".

נציגי אולימפיאדת החירשים (טוטו)נציגי אולימפיאדת החירשים (טוטו)

מנכ"ל ההתאחדות הישראלית לספורט נכים, ניסים סספורטס: "אנחנו שמחים בשותפות הזאת שאיפשרה הכנה איכותית למשלחת שיוצאת לטוקיו בתקופה מאתגרת זו. יחד עם כל המשפחה הפראלימפית אני מאחל שנזכה לשמוע את התקווה בטוקיו ולראות את דגל ישראל מתנוסס על הפודיום".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */