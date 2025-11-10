קבוצות ליגות א'-ב' התלוננו בנושא הוראת השעה

לפחות שתי הצעות שיפור ושינוי להוראת השעה שיצאה באוגוסט 2025 יונחו על שולחנה של ועדת ליגות א'-ג', שצפויה להתקיים בשבוע שבין ה-16 ל-20 החודש (נובמבר). המטרה, לא לפגוע בספורטיביות, באם יחליט מועדון זה או אחר להתפרק במהלך העונה (או שיפורק שלא מרצונו), מה שעלול להשפיע על היורדות, בתום העונה, לליגה ב'.

לאחרונה, מספר קבוצות ליגה א' העבירו מכתב רשמי להתאחדות לכדורגל (ליניב נוח, נציג הליגות הנמוכות), בכדי לנסות ולמנוע את הוראת השעה הזו או לכל הפחות לשנות ולהוסיף פרטים טכניים שלא יפגעו בספורטיביות, באם קבוצה זו או אחרת תחליט כי די לה מהעונה הנוכחית ותחליט היא להתפרק, מה שעלול, כאמור, לפגוע בספורטיביות ובשמות הקבוצות שיירדו ליגה.

בפניית ONE ליניב נוח, חבר הנהלת ההתאחדות, נציג הליגות הנמוכות (היחיד) וחבר ועדת ליגות א'-ג', מדגיש יניב, כי ההתאחדות קשובה לקבוצות הליגות הנמוכות ותעשה כל שביכולתה על מנת לשמר את הספורטיביות בעונת המשחקים הנוכחית. "האנשים בוועדה עובדים יום וליל על מנת למצוא פתרון שלא יפגע באף אחת מהקבוצות".

יניב נוח (באדיבות המדיה של ההתאחדות לכדורגל)

מה שיומלץ בוועדה צפויה לעלות להצבעה בהנהלת ההתאחדות ולהיות מאושר. בין היתר, בהתאם למכתב שהועבר להתאחדות לכדורגל, יש דרישה שמקום המפורקת לא ישתנה וכי תיחשב כיורדת שלא תפגע בקבוצה אחרת. בהתאחדות שוקלים, מנגד, להעלים הנקודות שהושגו מול המפורקת, בכפוך למועד כזה או אחר, כדוגמת סוף חלון מועד העברות, שלא יהיו חיזוקים נוספים.

הוראת השעה לעונת המשחקים 2025/26; לתקנון האליפות בעונת המשחקים 2025/26 תתווסף ההוראה הבאה: "ככל וקבוצה המנויה על איזו מליגות א'-ב' תפסיק פעילותה במהלך עונת המשחקים 2025/26 מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק עקב פירוק מרצון או שלא מרצון או שחדלה לקיים פעילותה מכל סיבה שהיא, בין אם בהחלטת בית הדין ובין אם לאו, אז הקבוצה שהפסיקה פעילותה בכל מקרה לא תחשב כיורדת לליגה התחתונה יותר, ותחולנה ההוראות הבאות:

"א. הופסקה פעילותה של קבוצה אחת כאמור, שתי הקבוצות שתסיימנה בשני המקומות האחרונים בליגה, ללא הקבוצה שהפסיקה פעילות, תרדנה אוטומטית לליגה התחתונה יותר, כאשר ארבע הקבוצות שמעליהן תשתתפנה בפלייאוף הירידה כהגדרתו בתקנון האליפות.

"ב. הופסקה פעילותן של שתי קבוצות או יותר, שתי הקבוצות שתסיימנה בשני המקומות האחרונים בליגה, ללא הקבוצות שהפסיקו פעילות, תרדנה אוטומטית לליגה התחתונה יותר, כאשר שתי הקבוצות שמעליהן תשתתפנה בפלייאוף הירידה כהגדרתו בתקנון האליפות.

"אין באמור בכדי לגרוע מהוראות תקנון האליפות בכל הנוגע לתוצאות משחקי הקבוצה או הקבוצות שהפסיקו פעילותן".

המכתב שהועבר בידי קבוצות ליגה א' לידי ההתאחדות לכדורגל: "התייחסות והתנגדות קבוצות הליגה להוראת השעה לעונת המשחקים 2025/26. אנו, קבוצות ליגות א'-ב', מבקשים להביע את התנגדותנו להוראת השעה שהוספה לתקנון האליפות לעונת המשחקים 2025/26, העוסקת בהפסקת פעילותן של קבוצות במהלך העונה.

"לדעתנו, ההוראה במתכונתה הנוכחית אינה עומדת בעקרונות הספורטיביות והשוויון התחרותי, ומהווה פגיעה ישירה בהוגנות הליגה ובמאמץ הכלכלי והמקצועי של הקבוצות הפועלות באופן מסודר ואחראי לאורך כל העונה.

הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי (יונתן גינזבורג)

“עיקרי ההתנגדות: 1. פגיעה בעקרון הספורטיביות – לפי ההוראה, קבוצה שהפסיקה את פעילותה אינה נחשבת כיורדת ליגה. משמעות הדבר היא שקבוצה שנכשלה בניהול מקצועי או כלכלי משתחררת למעשה מהשלכות מעשיה, בעוד שקבוצות אחרות – ששיחקו והשקיעו לאורך עונה שלמה – נענשות בירידה לליגה נמוכה יותר. זהו מצב הפוך מהוגנות תחרותית, שכן הוא מתגמל כישלון ומעניש יציבות.

"2. פגיעה בקבוצות המשקיעות – קבוצות רבות משקיעות משאבים כספיים, זמן, מאמץ מקצועי ואנושי במטרה להתקדם בליגה ולהישאר בתחרות. ההוראה הנוכחית עלולה לגרום למצב שבו קבוצה תשמור על יציבות, תשיג נקודות בצורה הוגנת – ובכל זאת תמצא את עצמה בפלייאוף ירידה או בירידה אוטומטית, רק בשל הפסקת פעילות של קבוצה אחרת.

"3. ערעור על אמינות התחרות – שינוי מלאכותי במספר היורדות ובמבנה הפלייאוף עקב פירוק קבוצות שאינו בשליטת יתר הקבוצות, פוגע באמינות הטבלה ובערך הספורטיבי של הליגה. עקרון יסוד בליגה תחרותית הוא שכל קבוצה קובעת את גורלה במגרש – לא בהחלטות חיצוניות שאינן תלויות בה.

"4. היעדר שוויון בין קבוצות – ההוראה יוצרת אי-שוויון מובנה, שכן הקבוצות הנמצאות בתחתית הטבלה ייפגעו באופן ישיר, בעוד הקבוצה שהפסיקה פעילות "נעלמת" ללא כל אחריות או סנקציה; ו-5. עניין זה יגרום ליותר פעילויות לא ספורטיביות מצד קבוצות שעלולות לאיים בפירוק קבוצתם ולגרום לקבוצה אחרת לרדת ליגה.

"דרישתנו: אנו מבקשים לבחון מחדש את ההוראה ולהציע מנגנון חלופי הוגן יותר, לדוגמה: קביעה שקבוצה שהפסיקה פעילות תיחשב אוטומטית כיורדת ליגה. או לחילופין, שמקומה בליגה ייחשב כ"מקום יורד", באופן שימנע פגיעה בקבוצות אחרות.

"לסיכום: קבוצות הליגה רואות בהוראה זו תקדים מסוכן הפוגע באמון הקבוצות במערכת ובתחרות. אנו מצפים כי ההתאחדות תבחן מחדש את הנושא ותעדכן את התקנון כך שישקף את עקרונות היסוד של הספורט – הוגנות, שוויון, ומצוינות תחרותית".