בשורות רעות לקריית גת: רז שטיין סיים את העונה

עכשיו זה רשמי: רז שטיין, חלוצה של מכבי קריית גת סיים את העונה. בסוף השבוע, כחלק ממשחקי המחזור השמיני בליגה א' דרום, הדרומיים, יצאו לירושלים, למגרש הסינתטי בהר חומה, שם פגשו את מ.כ ירושלים של המיליארדר, לורנט לוי. בסיום, 0:2 לקריית גת, ששמרה על המקום הראשון עם היציאה לפגרה. מעבר לתוצאה הטובה, בקבוצה חששו מפציעתו של השחקן.

החלוץ, בן ה-31, מצא את עצמו באחת מהתקפות קבוצתו, נופל אל הקרקע, ומתפתל מכאבים חזקים. רמי חורי, השופט הראשי, עצר את המשחק, סביב הדקה ה-25, בכדי שרז שטיין יקבל טיפול ראוי. לאחר שבספסל קריית גת הבינו כי חומרת פציעתו לא תאפשר לו לחזור למשחק (ואולי ליתר המשך העונה), הוחלף בדקה ה-27 בידי יוסף טוואבה.

רז שטיין עבר בדיקת MRI ובהגיעו לרופא שלו, נתבשר על קרע בצולבת וסיום עונה. עכשיו, על השחקן יהיה להתחיל שיקום ארוך וההחלטה על פרישה מכדורגל, תלויה אך ורק בו. רז הגיע לקריית גת בקול תרועה בחודש אוגוסט ומאז הגעתו דרומה, רשם 11 הופעות, כולל בגביע המדינה בכדורגל, והתכבד בצמד שערים. אגב, זוהי עונתו הראשונה אי-פעם בליגות הנמוכות.

ומחליפו של רז? כנראה לא יהיה כזה. לא מעט שמועות באחרונה כי שיחות מתקדמות בין נציגו של אלמוג בוזגלו, שביקש באחרונה להשתחרר ממכבי יבנה, לקבוצתו של רומן זולו. ספונסר המועדון הדרומי להוט להביאו, במועדון הבהירו כי מה שהיה נכון לפני כחודש ימים, כבר לא רלוונטי בתקפות הזמן הזו, בוודאי עם חזרתם של אריאל משלי ויוסף טוואבה לסגל מכבי קריית גת.