"מה אנחנו עושים?": הכעס של ימאל על חבריו

לאמין ימאל שוב גנב את ההצגה בבלאידוס, גם עם שער, וגם עם תגובות שלא השאירו מקום לספק לגבי האופי המתגבש של היהלום הצעיר של ברצלונה. במשחק הסוער מול סלטה ויגו, שהסתיים בניצחון 2:4, הכוכב הצעיר לא רק בלט על כר הדשא אלא גם שידר מנהיגות מפתיעה לגילו, כשהביע תסכול ודרש יותר מחבריו לקבוצה.

ימאל, שכבש פעם נוספת והמשיך להציג התקדמות מרשימה בדרך לגרסה הבשלה ביותר שלו, לא הצליח להסתיר את אכזבתו מהיכולת ההגנתית של קבוצתו במחצית הראשונה. במצלמות הטלוויזיה נראה הצעיר צועק לעבר חבריו אחרי השער שספגה בארסה: "מה אנחנו עושים במרכז המגרש? מה אנחנו עושים שם?", כשבידיו תנועות נואשות של חוסר הבנה.

בהמשך קרא בקול: "היי, אחורה" וביקש מהקבוצה לסגת מעט. ימאל גם שוחח ישירות עם אריק גארסיה ופרנקי דה יונג כדי לוודא שדבריו הובנו. במחצית השנייה הדברים נראו אחרת. האנזי פליק ביצע התאמות טקטיות שהחזירו לברצלונה שליטה, וימאל היה אחד הגורמים המרכזיים לכך.

שלושער ענק ללבנדובסקי מול סלטה ויגו

הוא כבש את השער השלישי של קבוצתו וקבע 2:3, כמעט השלים צמד כשבעט לקורה במהלך נוסף, והיה בלתי ניתן לעצירה באגף ימין. מעבר לשערים, היה זה ערב נוסף שבו לאמין ימאל הראה שהוא לא רק כישרון יוצא דופן, אלא גם שחקן עם אופי ומודעות קבוצתית. בגיל 18 בלבד, הוא כבר מרשה לעצמו לדרוש, להעיר ולהנהיג, בדיוק מה שברצלונה זקוקה לו תחת פליק.

אגב, עוד רגע יוצא דופן התרחש עוד לפני שריקת הפתיחה, כשברצלונה עלתה לתמונה הקבוצתית המסורתית, אך הפעם נראו בה רק עם עשרה שחקנים. בזמן שהצלמים קראו לשחקנים להצטלם, רונאלד אראוחו נותר בצד כשהוא משוחח עם השופט אלברולה רוחאס ומסביר על שינוי הרכב ברגע האחרון בעקבות הפציעה של מארק קסאדו בחימום.

התוצאה: התמונה הרשמית של הקבוצה נראתה חסרה, ללא הקפטן האורוגוואי, בעוד דני אולמו, שהחליף את קסאדו, הספיק להיכנס לתמונה. אראוחו, שגילה על כך רק לאחר מכן, התקשה להאמין שחבריו לא המתינו לו.