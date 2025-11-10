יום שני, 10.11.2025 שעה 09:57
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

"מה אנחנו עושים?": הכעס של ימאל על חבריו

כוכב בארסה תועד זועם עם תנועות נואשות של חוסר הבנה לאור אכזבתו מהיכולת בהגנה, כשהוא שוחח עם דה יונג וגארסיה. ולמה הקבוצה הצטלמה ב-10 שחקנים?

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

לאמין ימאל שוב גנב את ההצגה בבלאידוס, גם עם שער, וגם עם תגובות שלא השאירו מקום לספק לגבי האופי המתגבש של היהלום הצעיר של ברצלונה. במשחק הסוער מול סלטה ויגו, שהסתיים בניצחון 2:4, הכוכב הצעיר לא רק בלט על כר הדשא אלא גם שידר מנהיגות מפתיעה לגילו, כשהביע תסכול ודרש יותר מחבריו לקבוצה.

ימאל, שכבש פעם נוספת והמשיך להציג התקדמות מרשימה בדרך לגרסה הבשלה ביותר שלו, לא הצליח להסתיר את אכזבתו מהיכולת ההגנתית של קבוצתו במחצית הראשונה. במצלמות הטלוויזיה נראה הצעיר צועק לעבר חבריו אחרי השער שספגה בארסה: "מה אנחנו עושים במרכז המגרש? מה אנחנו עושים שם?", כשבידיו תנועות נואשות של חוסר הבנה.

בהמשך קרא בקול: "היי, אחורה" וביקש מהקבוצה לסגת מעט. ימאל גם שוחח ישירות עם אריק גארסיה ופרנקי דה יונג כדי לוודא שדבריו הובנו. במחצית השנייה הדברים נראו אחרת. האנזי פליק ביצע התאמות טקטיות שהחזירו לברצלונה שליטה, וימאל היה אחד הגורמים המרכזיים לכך.

שלושער ענק ללבנדובסקי מול סלטה ויגו

הוא כבש את השער השלישי של קבוצתו וקבע 2:3, כמעט השלים צמד כשבעט לקורה במהלך נוסף, והיה בלתי ניתן לעצירה באגף ימין. מעבר לשערים, היה זה ערב נוסף שבו לאמין ימאל הראה שהוא לא רק כישרון יוצא דופן, אלא גם שחקן עם אופי ומודעות קבוצתית. בגיל 18 בלבד, הוא כבר מרשה לעצמו לדרוש, להעיר ולהנהיג, בדיוק מה שברצלונה זקוקה לו תחת פליק.

אגב, עוד רגע יוצא דופן התרחש עוד לפני שריקת הפתיחה, כשברצלונה עלתה לתמונה הקבוצתית המסורתית, אך הפעם נראו בה רק עם עשרה שחקנים. בזמן שהצלמים קראו לשחקנים להצטלם, רונאלד אראוחו נותר בצד כשהוא משוחח עם השופט אלברולה רוחאס ומסביר על שינוי הרכב ברגע האחרון בעקבות הפציעה של מארק קסאדו בחימום.

התוצאה: התמונה הרשמית של הקבוצה נראתה חסרה, ללא הקפטן האורוגוואי, בעוד דני אולמו, שהחליף את קסאדו, הספיק להיכנס לתמונה. אראוחו, שגילה על כך רק לאחר מכן, התקשה להאמין שחבריו לא המתינו לו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */