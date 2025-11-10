יום שני, 10.11.2025 שעה 21:37
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
8294-3634הפועל ת"א
7433-4215עירוני רמת גן
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6377-3894עירוני קריית אתא
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

רבע 2, 05:18: הפועל חולון - קריית אתא 35:30

ליגת ווינר סל, מחזור 5: הסגולים של פרנקו פתחו בריצת 12:4, אבל הישראלים של האורחת, בניצוחו של אסייג, משאירים את הקבוצה של אלדד בנטוב במשחק

|
ג'מייה ניל (רועי כפיר)
ג'מייה ניל (רועי כפיר)

המחזור החמישי בליגת ווינר סל ננעל כעת כשהפועל חולון משחקת נגד עירוני קריית אתא בהיכל הטוטו בחולון. המארחת מנסה להישאר מושלמת ולהיצמד לצמרת הליגה. מנגד, לקבוצה של אלדד בנטוב יש הזדמנות לנצח את יריבתה בחוץ לראשונה אי פעם בעונה הסדירה ולעלות למאזן חיובי, הישג שלא רשמה בשום שלב בעונה שעברה.

חניכיו של דני פרנקו חוזרים לליגה לאחר הפסד כואב בליגת האלופות של פיב”א, לשולה הצרפתית 94:92 בהארכה במשחק “ביתי” ופספסו את ההזדמנות להבטיח לכל הפחות את המקום בשלב הפליי-אין. לפני כן, ניצחו הסגולים את נס ציונה 70:82 במה שהשאיר את המארחת מושלמת בליגה, כשהיא בפיגור של משחק אחד מכל שאר הקבוצות במפעל המקומי.

מן העבר השני, החבורה מהקריות מגיעה לאחר שבמחזור הקודם הצליחה לגבור על בני הרצליה 101:113 בתום דרמה. הצפוניים, שניצלו מירידת ליגה במחזור הנעילה של העונה שעברה בבית התחתון רוצים להעלות למאזן 2:3 הישג שכאמור לא השיגו באף שלב אשתקד.

קריית אתא מעולם לא השיגה ניצחון חוץ מול הפועל חולון בעונה הסדירה, מאזן כל הזמנים עומד על 0:5 לזכות חולוניה. במפגשים בין השתיים בכל המסגרות החבורה מהקריות ניצחה רק פעם אחת, וזה קרה בדצמבר 2023.

רבע ראשון: 20:21 לעירוני קריית אתא

חמישייה הפועל חולון: דרק ג'וניור, אקסבייר מנפורד, חסן מרטין, ליאור קררה, ג'ורדן מקריי.
חמישייה עירוני קריית אתא: תומר אסייג, ג'מייה ניל, בודי יום, מאליק הול, דריוס האנה

תומר אסייג פתח את המשחק חם עם 5 נקודות מהירות לזכות האורחת, גם ג’ורדן מקריי הגיע לוהט עם 7 נקודות בחמש הדקות הראשונות, כולל שלוש קליעות רצופות מקו העונשין, שהעלו את חולון ליתרון ראשון הערב.

משם הקבוצה של פרנקו יצאה לריצת 4:12, בכיכובם של מנפורד ומרטין, שניצלו את ההחטאות של קריית אתא לנקודות קלות בהתקפות מעבר. הישראלים של אלדד בנטוב החזירו אותו למשחק, נקודות של אילי דולינסקי ויובל הוכשטטר, יחד עם קליעה מחצי מרחק של אסייג בתוספת אסיסט גדול שלו העבירו את היתרון חזרה לאורחת בסיום הרבע, וזה 20:21 לעירוני קריית אתא

רבע שני:

מאליק הול הגדיל את הפער אחרי עשר שניות ל-3 נקודות, ואז התחיל קרב הישראלים, נתנאל ארצי השווה את התוצאה עם שלשה, אסייג החזיר עם שלשה משלו ויאיר קרביץ עם סל ועבירה איזן חזרה. אלדד בנטוב התלונן על החלטות שיפוט, לטענת השופטים ההערה הייתה לו במקום והמאמן קיבל טכנית, הקהל של חולון מאחורי הספסל של האורחת התרעם, ולאחר מכן בקבוק נזרק לעבר מאמן קריית אתא.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */