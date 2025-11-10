רבע 2, 05:18: הפועל חולון - קריית אתא 35:30

המחזור החמישי בליגת ווינר סל ננעל כעת כשהפועל חולון משחקת נגד עירוני קריית אתא בהיכל הטוטו בחולון. המארחת מנסה להישאר מושלמת ולהיצמד לצמרת הליגה. מנגד, לקבוצה של אלדד בנטוב יש הזדמנות לנצח את יריבתה בחוץ לראשונה אי פעם בעונה הסדירה ולעלות למאזן חיובי, הישג שלא רשמה בשום שלב בעונה שעברה.

חניכיו של דני פרנקו חוזרים לליגה לאחר הפסד כואב בליגת האלופות של פיב”א, לשולה הצרפתית 94:92 בהארכה במשחק “ביתי” ופספסו את ההזדמנות להבטיח לכל הפחות את המקום בשלב הפליי-אין. לפני כן, ניצחו הסגולים את נס ציונה 70:82 במה שהשאיר את המארחת מושלמת בליגה, כשהיא בפיגור של משחק אחד מכל שאר הקבוצות במפעל המקומי.

מן העבר השני, החבורה מהקריות מגיעה לאחר שבמחזור הקודם הצליחה לגבור על בני הרצליה 101:113 בתום דרמה. הצפוניים, שניצלו מירידת ליגה במחזור הנעילה של העונה שעברה בבית התחתון רוצים להעלות למאזן 2:3 הישג שכאמור לא השיגו באף שלב אשתקד.

קריית אתא מעולם לא השיגה ניצחון חוץ מול הפועל חולון בעונה הסדירה, מאזן כל הזמנים עומד על 0:5 לזכות חולוניה. במפגשים בין השתיים בכל המסגרות החבורה מהקריות ניצחה רק פעם אחת, וזה קרה בדצמבר 2023.

רבע ראשון: 20:21 לעירוני קריית אתא

חמישייה הפועל חולון: דרק ג'וניור, אקסבייר מנפורד, חסן מרטין, ליאור קררה, ג'ורדן מקריי.

חמישייה עירוני קריית אתא: תומר אסייג, ג'מייה ניל, בודי יום, מאליק הול, דריוס האנה

תומר אסייג פתח את המשחק חם עם 5 נקודות מהירות לזכות האורחת, גם ג’ורדן מקריי הגיע לוהט עם 7 נקודות בחמש הדקות הראשונות, כולל שלוש קליעות רצופות מקו העונשין, שהעלו את חולון ליתרון ראשון הערב.

משם הקבוצה של פרנקו יצאה לריצת 4:12, בכיכובם של מנפורד ומרטין, שניצלו את ההחטאות של קריית אתא לנקודות קלות בהתקפות מעבר. הישראלים של אלדד בנטוב החזירו אותו למשחק, נקודות של אילי דולינסקי ויובל הוכשטטר, יחד עם קליעה מחצי מרחק של אסייג בתוספת אסיסט גדול שלו העבירו את היתרון חזרה לאורחת בסיום הרבע, וזה 20:21 לעירוני קריית אתא

רבע שני:

מאליק הול הגדיל את הפער אחרי עשר שניות ל-3 נקודות, ואז התחיל קרב הישראלים, נתנאל ארצי השווה את התוצאה עם שלשה, אסייג החזיר עם שלשה משלו ויאיר קרביץ עם סל ועבירה איזן חזרה. אלדד בנטוב התלונן על החלטות שיפוט, לטענת השופטים ההערה הייתה לו במקום והמאמן קיבל טכנית, הקהל של חולון מאחורי הספסל של האורחת התרעם, ולאחר מכן בקבוק נזרק לעבר מאמן קריית אתא.