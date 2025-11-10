26,000 דולרים יוענקו לשחקני שחמט ישראלים

ישראל צפויה לארח שני אירועים בינלאומיים גדולים ומשמעותיים בהשתתפות מאות שחמטאים מהארץ והעולם: אליפות ירושלים הפתוחה (JERUSALEM OPEN) שתיערך בין ה-26-27.11.25, בבירת ישראל עם כ-400 שחמטאים מכל העולם ומיד לאחר מכן ב 30.11 תיפתח אליפות העל המיוחדת עם 12 הבכירים ביותר בענף.

בשיתוף פעולה מרשים לחיזוק ותמיכה בשחמטאי הישראלי, סיכמו באיגוד השחמט הישראלי על מענקים ופרסים מיוחדים באליפות העל, לשחמטאים הישראלים, בגובה של 26,000 דולרים. הפרסים מוענקים במסגרת "פרס טולצ'ינסקי למצוינות בשחמט הישראלי" ("פרסט טולצ'ינסקי"), תוך שיתוף פעולה עם איגור טוצ'ינסקי, איש עסקים יהודי המאמין כי השחמט מסייע בעיצוב חשיבה אסטרטגית ויכולת קבלת החלטות לטווח הארוך. מגיל צעיר לימד השחמט את טולצ'ינסקי לחשוב כמה מהלכים קדימה, גישה שהתגלתה כבעלת ערך רב כאשר ייסד ובנה את ‘WorldQuant’, חברה שהפכה גלובלית. הוא מאמין בכוחו של שילוב בין חשיבה מדעית, יצירתית ואסטרטגית כדי להתמודד עם אתגרים מורכבים.

אליפות העל תכלול חמישה שחמטאים, בדרגת רב אמן, מהבכירים בעולם, חמישה שחקנים מנבחרת ישראל ועוד שני שחמטאים שיסיימו במקומות הראשונים באליפות ירושלים הפתוחה. שווי הפרסים באליפות הסגורה עומדים על 140,000 דולר וכעת כאמור נוסף פרס בגובה של 26,000 דולר שיוענק לשחמטאים ישראלים, וינוהל על ידי איגוד השחמט הישראלי.

לדבריו של איגור טולצ'ינסקי, מייסד, יו"ר ומנכ"ל WorldQuant: “אני גאה להעניק את 'פרס טולצ'ינסקי' במסגרת אליפות העל, שכן הוא מאפשר לי להמשיך ולקדם את מחויבותי רבת השנים לטיפוח דור המוחות הבא של ישראל. מעבר לכך, השחמט מגלם בתוכו תכונות מרכזיות שמאפיינות גם את הישראלים, חוכמה, תעוזה ועמידות. אני מצפה לראות את רב-אמני השחמט של ישראל תופסים את מקום על הבמה הבינלאומית”.

מעבר למעורבותו האישית בטורניר הקרוב, טולצ'ינסקי הביע את תמיכתו בעולם השחמט גם באמצעות חברת WorldQuant, שאירחה את טורניר השחמט הרשמי הראשון במסגרת הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס. יוזמותיה של החברה משקפות אמונה משותפת בכוחם של היגיון, ראיית הנולד ויכולת ההסתגלות, תכונות העומדת בבסיס משימתה הרחבה של החברה להרחיב את הנגישות להזדמנויות עבור כישרונות ברחבי העולם.

גיל בורוחובסקי מנכ"ל האיגוד הישראלי לשחמט ציין: "אנחנו מברכים על שיתוף הפעולה עם איגור, שרואה בשחמט כבסיס לפיתוח אסטרטגיה וחשיבה ומצאו לנכון לתמוך בשחמטאי הישראלי. אין לי ספק שזו תחילתה של שותפות מופלאה שתתפתח ותתרחב בעתיד".

לדברי ד"ר צביקה ברקאי, יו"ר איגוד השחמט הישראלי: "השחמט הישראלי נמצא בשיא פריחתו, אנחנו רואים עשרות אלפי ילדים לומדים שחמט בבתי הספר בפרויקט משותף עם מפעל הפיס, עשרות אלפי שחמטאים פעילים ואת האירועים הבינלאומיים הגדולים ביותר מגיעים לארץ גם ביימי המלחמה וגם כעת לאחריה. נמשיך לקדם את השחמט הישראלי ואין לי ספק שתרומות ושותפויות משמעותיות כמו זו של טולצ'ינסקי ו- WorldQuant יסייעו לנו לתמוך ולחזק את השחמטאי הישראלי”.