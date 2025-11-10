רבע ראשון: מכבי ר"ג -הפועל העמק 18:11

המחזור החמישי של ליגת ווינר סל, מפגיש כעת בין מכבי רמת גן להפועל העמק, שמשוחק באולם זיסמן. מצד אחד, המארחים רוצים להישאר מושלמים בביתם העונה, ומן הצד השני, האורחים מהעמק מנסים לחבר ניצחון רביעי ברציפות בליגה ולהמשיך במומנטום החיובי שלהם.

המארחת הייתה קרובה להשיג ניצחון היסטורי מול מכבי תל אביב בהיכל מנורה, אך בסופו של דבר הפסידה 84:81. ברבע הרביעי היא נעצרה על שבע נקודות בלבד ושמטה את היתרון שהיה אצלה לאורך רוב שלבי המשחק לקראת הסוף. כלל הניצחונות מצד חניכיו של שמוליק ברנר העונה הושגו בביתם. המארחים ירצו לנצל מומנטום חיובי, להישאר מושלמים בבית ולעלות למאזן חיובי של 2:3.

מנגד, האדומים מגן נר נמצאים בתקופה טובה מבחינתם כשהם סופרים שלושה ניצחונות רצופים ומחפשים הערב (שני) את הניצחון הרביעי על מנת להמשיך ולהיצמד לצמרת הטבלה. במחזור האחרון, השיגו שחקניו של שרון אברהמי ניצחון דרמטי על הפועל באר שבע, זאת לאחר שמחקו פיגור של לא פחות מ-19 נקודות.

הפועל העמק מחזיקה במאזן חיובי מול רמת גן במשחקי חוץ כשהוא עומד על 1:2 במשחקי העונה הסדירה. ניצחון הבית האחרון של המארחת הושג לפני יותר מ-15 שנה, אז היא גברה על הקבוצה מהעמק 73:76.

רבע ראשון:

החמישייה של מכבי רמת גן: ג’ורדן פלויד, ז’ורדאן ניקוליס, דריון אטקינס, רונאלדו סגו, אדם אריאל.

החמישייה של הפועל העמק: קיילר אדוארדס, קיידן שדריק, אלייז’ה צ’יילדס, רועי נציה, ניב משגב.

המשחק נפתח עם שתי נקודות של דריון אטקינס, שחדר עם הגב לסל ודייק בזריקה מהצבע. מהצד השני, קיילר אדוארדס קלע שתי נקודות במתפרצת. ניב משגב מסר אסיסט נהדר לאלי-הופ יפהפה של קיידן שדריק. שדריק הוסיף עוד שתי נקודות, לאחר שלקח ריבאונד התקפה וקלע מתחת לסל.

ג’ורדן פלויד השלים מהלך של שלוש נקודות, לאחר שקלע בחצי מרחק, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. ז’ורדאן ניקוליס קלע, לאחר שלקח ריבאונד התקפה. שדריק המשיך לככב בצבע בפתיחת המשחק. משגב רשם אסיסט נוסף, הפעם לקמרון הנרי שצלף שלשה. שדריק המשיך לקלוע מתחת לסל.