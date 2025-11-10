יום שני, 10.11.2025 שעה 19:06
ליגה לאומית 25-26
2612-2912מכבי פ"ת1
2310-2012מכבי הרצליה2
2018-2012הפועל כפר שלם3
1917-2212מ.ס כפר קאסם4
1911-1511הפועל ראשל"צ5
1913-1412הפועל כפ"ס6
1816-1912הפועל ר"ג7
169-1711מ.ס קריית ים8
1315-1412הפועל עכו9
1321-1811עירוני מודיעין10
1217-1711הפועל חדרה11
1225-1811מכבי יפו12
1119-912בני יהודה13
1119-912הפועל רעננה14
922-1011הפועל עפולה15
818-1112הפועל נוף הגליל16

דקה 6: הפועל ראשל"צ - הפועל חדרה 0:0

ליגה לאומית, מחזור 12: הקבוצה מעיר היין מקווה לרשום ניצחון שיקרב אותה לצמרת מול זלקה וחבריו. במקביל: קריית ים - יפו 0:0, מודיעין - עפולה 0:0

|
מנשה זלקה (רועי כפיר)
מנשה זלקה (רועי כפיר)

המחזור ה-12 בליגה הלאומית ממשיך בשעה זו עם שלושה משחקים שלמעשה ינעלו את סבב המשחקים, רגע לפני היציאה לפגרת נבחרות. במוקד, הפועל ראשון לציון מארחת את הפועל חדרה. במקביל, מ.ס קריית ים פוגשת את מכבי יפו ועירוני מודיעין משחקת נגד הפועל עפולה.

הפועל ראשון לציון – הפועל חדרה 0:0

הקבוצה מעיר היין חוותה פתיחת עונה חיובית עד כה כשהיא נמצאת במקום החמישי, מרחק נגיעה ממכבי הרצליה היושבת במקום המוביל לעליית ליגה בסיום העונה, והיא יודעת שניצחון יכול לקרב אותה עד כדי נקודה מהמקום השני בו הצהובים יושבים. מנגד, רותם בר יוסף, שמוביל לראשונה בחייו קבוצה מעמדת המאמן אחרי שהיה עוזרו של אסי אלימלך שפוטר, ינסה להמשיך את היכולת הטובה מסיום המשחק האחרון מול אותה הרצליה, כשיחד עם קבוצתו הצליחו לחזור פעמיים מפיגור, כולל שער שוויון בדקה ה-89.

מ.ס קריית ים – מכבי יפו 0:0

אחרי פתיחת עונה היסטורית והיסטרית כאחד שהציבה אותה בחלק הגבוה של הטבלה, המארחת בהובלת מאור סיסו, סופרת כבר שישה משחקים ללא ניצחון, כולל הפסד בגמר גביע הטוטו מול בני יהודה, והדחה מפתיעה להפועל אום אל פאחם מליגה א’ צפון בגביע המדינה. מנגד, אחרי פתיחת עונה מהוססת, שאף הובילה לחילופי מאמנים כשאיציק ברוך שב לקדנציה נוספת, הבולגרים הצליחו להתיישר מעט ולרשום שלושה ניצחונות בחמשת המחזורים האחרונים, כולל שניים רצופים.

עירוני מודיעין – הפועל עפולה 0:0

העולה לליגת המשנה נמצאת בעיצומו של משבר, כשרשמה ניצחון אחד בלבד בשבעת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כשאף הופתעה מול אחי נצרת בגביע המדינה, לה הפסידה 3:1 ומוצאת את עצמה ערב המשחק במקום העשירי בטבלה, בידיעה שהפסד הערב יקרב אותה לקו. האורחת מהעמק, שנמצאת במקום הלפני אחרון בטבלה, לא הפסידה בארבעה מחמשת המחזורים האחרונים, כשאם תנצח, תעלה מעל הקו האדום ותוריד לשם את בני יהודה, אותה היא ניצחה במחזור הקודם 0:1.

