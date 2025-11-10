יום שני, 10.11.2025 שעה 07:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"הכול התפרק, אסון מוחלט, תוצאה שתיזכר שנים"

בסרביה התייחסו לתבוסה 6:2 של מכבי ת"א לבית"ר ירושלים: "הערב הקשה ביותר בקריירה של ז'רקו לאזטיץ'". בוונצואלה מעודדים משער הבכורה של אנדרדה

|
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

הניצחון הסנסציוני של בית"ר ירושלים 2:6 על מכבי תל אביב עושה כותרות גם מעבר לים וממשיך לעורר הדים לא רק בישראל, אלא גם בסרביה, שם הופנתה תשומת לב רבה להופעתו של המאמן ז’רקו לאזטיץ’.

באתר הסרבי "מרידיאן ספורט" נכתב כי: "זה היה הערב הקשה ביותר בקריירה שלו. מהרגע שבו רועי משפתי הורחק, הכל התפרק, והמשחק הפך לאסון מוחלט. מדובר בתוצאה שתיזכר שנים".

עוד הוסיפו שם כי מדובר "באחת התבוסות הקשות בתולדות מכבי תל אביב, בוודאי בעשור האחרון", והודו שההתרסקות הגיעה בהפתעה גמורה לאור היכולת במחצית הראשונה.

לאזטיץ: "איבדנו את הראש"

גם בוונצואלה סיקרו את המשחק, בעיקר בשל שער הבכורה של קרווין אנדרדה במדי האלופה. בתקשורת המקומית נכתב: "המשחק היה כאוטי ומשוגע, אבל אנדרדה סוף סוף הגיע לרגע שלו. שער שיכול לשנות את הביטחון שלו, ויעורר עניין מחודש סביבו".

