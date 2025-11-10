"עבור ג'ק אנגלידיס, לאזטיץ' הוא כמו אלוהים"

פודקאסט מכבי תל אביב מסכם את ה-6:2 המשפיל והמבזה מול בית״ר ירושלים. רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני מתחילים עם השאלה שכולם שואלים אחרי המשחק - האם המשחק הזה צריך להשפיע על מעמדו של ז׳רקו לאזטיץ׳?

אז לפחות לפי נמני, אין סיכוי שזה יקרה: ״אתם צריכים להבין שבמכבי ת״א יש היררכיה ומי שקובע זה ג׳ק אנגלידיס. עבור אנגלידיס, לאזטיץ׳ הוא כמו אלוהים, הוא היום בדרגת כל יכול במכבי ת״א ואין סיכוי שמשהו יקרה למעמד שלו במועדון בגלל הפסד אחד״.

נמני אגב סבור שלא צריך לגעת במאמן למרות ההפסד, מבזה ככל שיהיה, וחושב שזו הזדמנות עבור לאזטיץ׳ לעשות צ׳אבי אלונסו ולצאת לדרך חדשה כמו ריאל מדריד אחרי שחטפה תבוסה בדרבי.

לאזטיץ: "איבדנו את הראש"

גם אורן קדוש לא חושב שצריך להחליף מאמן, אך כן חושב שהמאמן צריך לשנות את דרכו במהלך הפגרה ולהתחיל להשתמש בכל הקבוצה ולא רק ב-11 שחקנים. זאת ועוד בפרק החדש על האלופה, האזנה נעימה.