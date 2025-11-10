יום שני, 10.11.2025 שעה 07:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"עבור ג'ק אנגלידיס, לאזטיץ' הוא כמו אלוהים"

האזינו לפודקאסט סיכום ה-6:2 הקשה: האם המשחק צריך להשפיע על מעמדו של המאמן? נמני סבור שלא צריך לפטר אותו ושיש לו הזדמנות לעשות "צ'אבי אלונסו"

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

פודקאסט מכבי תל אביב מסכם את ה-6:2 המשפיל והמבזה מול בית״ר ירושלים. רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני מתחילים עם השאלה שכולם שואלים אחרי המשחק - האם המשחק הזה צריך להשפיע על מעמדו של ז׳רקו לאזטיץ׳?

אז לפחות לפי נמני, אין סיכוי שזה יקרה: ״אתם צריכים להבין שבמכבי ת״א יש היררכיה ומי שקובע זה ג׳ק אנגלידיס. עבור אנגלידיס, לאזטיץ׳ הוא כמו אלוהים, הוא היום בדרגת כל יכול במכבי ת״א ואין סיכוי שמשהו יקרה למעמד שלו במועדון בגלל הפסד אחד״.

נמני אגב סבור שלא צריך לגעת במאמן למרות ההפסד, מבזה ככל שיהיה, וחושב שזו הזדמנות עבור לאזטיץ׳ לעשות צ׳אבי אלונסו ולצאת לדרך חדשה כמו ריאל מדריד אחרי שחטפה תבוסה בדרבי. 

לאזטיץ: "איבדנו את הראש"

גם אורן קדוש לא חושב שצריך להחליף מאמן, אך כן חושב שהמאמן צריך לשנות את דרכו במהלך הפגרה ולהתחיל להשתמש בכל הקבוצה ולא רק ב-11 שחקנים. זאת ועוד בפרק החדש על האלופה, האזנה נעימה. 

