יום שני, 10.11.2025 שעה 07:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

שחר: ההתפרקות הזו היא משהו שלא יכול לקרות

קשר מכבי תל אביב אחרי ה-6:2 לבית"ר: "מבקש סליחה מהאוהדים ומגלי וזיוי. לא הפסדנו פה את האליפות ויש לנו עוד ליגה ארוכה כדי לתקן. נפיק לקחים"

|
עידו שחר (רדאד ג'בארה)
עידו שחר (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב הובסה אמש (ראשון) 6:2 באצטדיון בלומפילד בידי בית"ר ירושלים באחד ההפסדים המבישים בתולדות המועדון, כאשר הירושלמים כבשו שישה שערים במחצית השנייה ולמעשה חזרו מפיגור 1:0 לכדי ניצחון מרהיב על האלופה. לאחר המשחק היו תחושות קשות מאוד אצל האלופה ומי שיצא לדבר עם התקשורת הוא הקשר, עידו שחר, שעלה מהספסל במחצית השנייה. 

עידו מה קורה עכשיו בחדר הלבשה?
"אין יותר מדי מה להגיד אחרי משחק כזה, חוץ מלבקש סליחה מהאוהדים, מהקהל, מגלי וזיוי, מה שהיה פה בהתחלה איתם זה רגע מרגש שכולם היו על סף דמעות וצמרמורות, רצינו בשבילם את החזרה הכי מתוקה שיש ולצערנו זה לא קרה". 

יש סיבה שבמכבי ת"א דברים כאלה לא קורים. מכבי ת"א בבלומפילד לא חטפה בעבר וכנראה גם לא תחטוף בעתיד שישייה במחצית. מה הלך פה? זו הייתה התפרקות תוך 3-4 דקות שאני לא זוכר.
"אני מסכים, בתשעה מחזורים ספגנו ארבעה שערים עד היום. טעויות קורות, גם נגדנו טועים, אבל צריך לשים דגש על ההתפרקות שזה משהו שלא יכול לקרות, אסור שזה יקרה במועדון כמו מכבי. גם בתוצאה של 2:1 ו-3:1 בקלות אפשר לחזור, אבל ההתפרקות שהייתה גם בעשרה שחקנים לא יכולה לקרות. הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה שלא הפסדנו פה את האליפות, הליגה ארוכה, זה מרתון ואני שמח שיש לנו עוד זמן לתקן ולהחזיר לקהל ולמועדון את מה שמגיע להם". 

לאזטיץ: "איבדנו את הראש"

זה מקרי שזה קורה יומיים אחרי משחק באנגליה וכשאתם עולים עם אותו ההרכב בדיוק?
"לא, אני לא חושב, עד עכשיו גם העונה וגם בעונה שעברה היו מלא משחקים שחזרנו מאירופה וניצחנו אחרי זה". 

בוא תסביר לנו איך מהזווית שלך מתרחשת התפרקות טוטלית כזו?
"לא יודע לשים דגש ולא רוצה לעשות את זה. רק יודע שאסור שזה יקרה לנו כקבוצה. כולנו לוקחים אחריות על המשחק הזה ונעשה הכל כדי לתקן ולשמח מחדש את האוהדים והקהל". 

עם משפתי יצא לך לדבר?
"לא, לא יצא לנו עדיין, לא כל כך יש מה לדבר עכשיו עם אמוציות של אחרי משחק". 

רועי משפתי מורחק (שחר גרוס)רועי משפתי מורחק (שחר גרוס)

בסוף לספוג שני שערים בשתי דקות זה קורה, להיות בפיגור 3:1 בעשרה שחקנים, גם זה קורה. תסביר לי למה ב-3:1 מה היה כזה דחוף להתפרע על הדשא בניסיון לחזור ל-3:2 ולא רגע נשב שנייה למטה, תרגיע רגע את ההשתוללות של בית"ר, הגישה שלכם הייתה הזויה. 
"בדיעבד אם זה היה מצליח אז כולם היו אומרים איך ניסיתם להמשיך ללחוץ ולחזור למשחק, אני חושב שזה אופי של מועדון לטוב ולרע, גם בעשרה שחקנים ניסינו לנצח במיוחד פה בבית, הרגשנו שאפשר לחזור אבל שוב התפרקות שלא מתאימה לנו ונצטרך להפיק לקחים". 

זה טוב שיש פגרה עכשיו?
"מצד אחד אני יכול להגיד לך שהיינו רוצים עוד משחק כבר מחר, מצד שני פגרה יכולה לבוא טוב לקבוצה, לנשום רגע אוויר, להתרענן ולחזור חדשים". 

אמנם אין מה להשוות, אבל אחרי ה-6:1 מול אולימפיאקוס חזרתם לבלומפילד, נראיתם רעננים ותוססים והמשכתם משם לאליפות. איך עושים שזה יקרה עכשיו?
"נעשה הכל, אבל הכל כדי שזה יקרה. יש פה חדר הלבשה חזק, מועדון חזק, צוות אימון חזק, באמת יש פה מנטליות טובה ואני בטוח שנעשה את זה". 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */