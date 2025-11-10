שחר: ההתפרקות הזו היא משהו שלא יכול לקרות

מכבי תל אביב הובסה אמש (ראשון) 6:2 באצטדיון בלומפילד בידי בית"ר ירושלים באחד ההפסדים המבישים בתולדות המועדון, כאשר הירושלמים כבשו שישה שערים במחצית השנייה ולמעשה חזרו מפיגור 1:0 לכדי ניצחון מרהיב על האלופה. לאחר המשחק היו תחושות קשות מאוד אצל האלופה ומי שיצא לדבר עם התקשורת הוא הקשר, עידו שחר, שעלה מהספסל במחצית השנייה.

עידו מה קורה עכשיו בחדר הלבשה?

"אין יותר מדי מה להגיד אחרי משחק כזה, חוץ מלבקש סליחה מהאוהדים, מהקהל, מגלי וזיוי, מה שהיה פה בהתחלה איתם זה רגע מרגש שכולם היו על סף דמעות וצמרמורות, רצינו בשבילם את החזרה הכי מתוקה שיש ולצערנו זה לא קרה".

יש סיבה שבמכבי ת"א דברים כאלה לא קורים. מכבי ת"א בבלומפילד לא חטפה בעבר וכנראה גם לא תחטוף בעתיד שישייה במחצית. מה הלך פה? זו הייתה התפרקות תוך 3-4 דקות שאני לא זוכר.

"אני מסכים, בתשעה מחזורים ספגנו ארבעה שערים עד היום. טעויות קורות, גם נגדנו טועים, אבל צריך לשים דגש על ההתפרקות שזה משהו שלא יכול לקרות, אסור שזה יקרה במועדון כמו מכבי. גם בתוצאה של 2:1 ו-3:1 בקלות אפשר לחזור, אבל ההתפרקות שהייתה גם בעשרה שחקנים לא יכולה לקרות. הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה שלא הפסדנו פה את האליפות, הליגה ארוכה, זה מרתון ואני שמח שיש לנו עוד זמן לתקן ולהחזיר לקהל ולמועדון את מה שמגיע להם".

לאזטיץ: "איבדנו את הראש"

זה מקרי שזה קורה יומיים אחרי משחק באנגליה וכשאתם עולים עם אותו ההרכב בדיוק?

"לא, אני לא חושב, עד עכשיו גם העונה וגם בעונה שעברה היו מלא משחקים שחזרנו מאירופה וניצחנו אחרי זה".

בוא תסביר לנו איך מהזווית שלך מתרחשת התפרקות טוטלית כזו?

"לא יודע לשים דגש ולא רוצה לעשות את זה. רק יודע שאסור שזה יקרה לנו כקבוצה. כולנו לוקחים אחריות על המשחק הזה ונעשה הכל כדי לתקן ולשמח מחדש את האוהדים והקהל".

עם משפתי יצא לך לדבר?

"לא, לא יצא לנו עדיין, לא כל כך יש מה לדבר עכשיו עם אמוציות של אחרי משחק".

רועי משפתי מורחק (שחר גרוס)

בסוף לספוג שני שערים בשתי דקות זה קורה, להיות בפיגור 3:1 בעשרה שחקנים, גם זה קורה. תסביר לי למה ב-3:1 מה היה כזה דחוף להתפרע על הדשא בניסיון לחזור ל-3:2 ולא רגע נשב שנייה למטה, תרגיע רגע את ההשתוללות של בית"ר, הגישה שלכם הייתה הזויה.

"בדיעבד אם זה היה מצליח אז כולם היו אומרים איך ניסיתם להמשיך ללחוץ ולחזור למשחק, אני חושב שזה אופי של מועדון לטוב ולרע, גם בעשרה שחקנים ניסינו לנצח במיוחד פה בבית, הרגשנו שאפשר לחזור אבל שוב התפרקות שלא מתאימה לנו ונצטרך להפיק לקחים".

זה טוב שיש פגרה עכשיו?

"מצד אחד אני יכול להגיד לך שהיינו רוצים עוד משחק כבר מחר, מצד שני פגרה יכולה לבוא טוב לקבוצה, לנשום רגע אוויר, להתרענן ולחזור חדשים".

אמנם אין מה להשוות, אבל אחרי ה-6:1 מול אולימפיאקוס חזרתם לבלומפילד, נראיתם רעננים ותוססים והמשכתם משם לאליפות. איך עושים שזה יקרה עכשיו?

"נעשה הכל, אבל הכל כדי שזה יקרה. יש פה חדר הלבשה חזק, מועדון חזק, צוות אימון חזק, באמת יש פה מנטליות טובה ואני בטוח שנעשה את זה".