לאזטיץ': ההפסד הוא לא בגלל שלא שיניתי הרכב

מאמן מכבי ת"א אחרי ה-6:2 המביש מול בית"ר: "אמרתי לשחקנים שהם סבלו באנגליה ורציתי לתת להם עוד משחק עם הכנה רגילה. לבקש סליחה מהקהל? יותר מדי"

|
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

חצים רבים הופנו לעבר ז'רקו לאזטיץ' לאחר התבוסה ההיסטורית והמבישה מול בית"ר ירושלים אמש (ראשון) 6:2. עבור מכבי תל אביב להיות מובסת בביתה זה אירוע חריג, אז לחטוף שישייה במחצית אחת זה כבר אירוע בלתי נסלח. המאמן היה על המוקד לאחר המשחק ונראה כי הוא חפר לעצמו בור רציני לקראת המשך הדרך. 

אחת הביקורות המרכזיות כלפי לאזטיץ' הייתה בעניין ההרכב שלא השתנה אחרי המאמץ האדיר מול אסטון וילה ביום חמישי בלילה. "לא עשיתי שינויים בהרכב וגם הסברתי לשחקנים שאחרי מה שהם סבלו באנגליה, שהכריחו אותם להגיע חמש שעות לפני המשחק, ואז במשחק עצמו הם היו מדהימים נגד אסטון וילה, רציתי לתת להם עוד משחק אחד אבל עם הכנה נורמלית. אני לא חושב שהפסדנו בגלל זה". 

"ההבדל בין המחציות? עשינו שתי טעויות ומשם בלקאאוט, איבדנו את החוכמה שלנו ומשם הכל הידרדר", המשיך לאזטיץ'. "זה הרגע הכי קשה שלי כמאמן. זה חלק מהחיים. אתמול הכל היה טוב, היום הכל נראה רע מאוד. צריכים להמשיך, להתקדם ולתקן. אנחנו ביחד, אני כועס בגלל התוצאה, אני כועס על הדרך בה הגבנו אחרי ההרחקה של משפתי". 

לאזטיץ: "איבדנו את הראש"

המאמן נשאל האם הוא מתכוון לבקש סליחה מהאוהדים והשיב: "נתתי מחמאות לקהל אחרי המשחק כי הם באמת התנהגו בצורה מדהימה ותמכו בנו מאוד, אבל לבקש מהם סליחה זה יותר מדי. נתנו הכל על המגרש, ניסינו לעשות הכל, לבקש סליחה זה כשאתה אשם במשהו כי שיחקת בלי מחויבות או בלי שום רצון, אבל אני לא חושב שזה המצב שהיה היום. אני מודה להם על התמיכה האדירה לאורך כל המשחק ואנחנו ננסה להחזיר להם במשחקים הבאים". 

"איך נתקן את מה שקרה? אפשר לתקן הכל במשחקים הבאים", המשיך המאמן. "השחקנים המשיכו לשחק וניסו עד הסוף לחזור למשחק. לא ראיתי אותם נשברים. אמרתי להם אחרי המשחק שכבר אין מה לעשות עכשיו, הכי טוב עבורינו זה שיש עכשיו פגרה. נראה איך נגיב ואיך יראה העתיד. זה מאה אחוז לא מתקבל על הדעת, זו בושה גדולה על כולנו, אבל אנחנו צריכים להיות ביחד. אני עומד מאחורי השחקנים שלי ומאחורי הקבוצה הזאת ואני מאמין שבמאי נהיה איפה שאנחנו רוצים להיות". 

