מתיחות גדולה במכבי, לאזטיץ' איבד הרבה קרדיט

"ממאמן מכבי תל אביב מצפים להרבה יותר, מצפים שיידע לנהל רוטציה, שיידע לנהל סגל, לא יכול להיות שביום חמישי שחקנים נתנו 250% מעצמם מול קבוצת פרמייר ליג במשחק חוץ באנגליה, שחקנים שבקושי סיימו שם 90 דקות, והם פותחים ביום ראשון בליגה במשחק כל כך חשוב כשיש סגל כזה עמוק, עם שחקני רכש שעלו מיליוני אירו והמאמן לא משתמש בהם. לא יכול להיות שאחרי מחצית שהוא יורד אליה ב-0:1 ורואים שיש לפחות שלושה שחקנים סחוטים על הדשא, הוא לא מגיב עם חילופים", כך סיפר בשעת לילה מאוחרת גורם במכבי תל אביב, שם יש הלם גדול מה-6:2 המבזה מול בית"ר ירושלים אמש (ראשון).

לאזטיץ' איבד אמש המון קרדיט. אולם, אף אחד לא מיהר להעריך שיקרה משהו דרמטי אחרי התבוסה המבישה, אבל אין ספק שהסרבי ספג מכות קשות למוניטין שלו והותיר את אנשי האלופה לתהות מה עושים מכאן כדי לתקן את הדברים. עיקר הביקורת והכעס כלפי המאמן היא נושא הרוטציה וניהול הסגל. בקבוצה עד כה תמכו או לכל הפחות ניסו לתמוך בהחלטות שלו לא לתת לשחקני הרכש החדשים לפתוח, אך ממש לא הבינו איך הוא החליט ללכת עם ההרכב מאנגליה גם מול בית"ר, כשהשחקנים נחתו בארץ ביום שישי בבוקר, ולא השכיל לשנות במחצית כשהיה ניכר שהקבוצה מתקשה מאוד לתפקד ושחקנים נראו סחוטים.

לא פחות מכך, התדהמה הגדולה בקרב אנשי המועדון הייתה הדרך בה לאזטיץ' הגיב אחרי הרחקתו של רועי משפתי והפנדל שנכנס פנימה, כאשר פשוט התיישב בספסל במשך דקות ארוכות והיה נראה שבור, במקום לנסות ולכוון את הקבוצה מחדש ולמנוע את ההתבזות שהגיעה מיד לאחר מכן. "ממאמן של מכבי ת"א מצופה להתנהל אחרת. לא יכול להיות שככה הוא מתיישב ומוותר על המשחק, כשעל הדשא כל אחד מנסה להציל את המולדת וכל איבוד כדור הופך לשער, זה פשוט לא משהו שאפשר לקבל במועדון גדול. ברגעים שהיה צריך מנהיג שיסדר את כולם ויעצור רגע את הסחף, הוא קרס יחד עם השחקנים על הדשא", אמרו בקבוצה.

לאזטיץ: "איבדנו את הראש"

זעם גדול הופנה לעבר רועי משפתי ורז שלמה, תחילה על הטעויות הנוראיות שלהם בשער השוויון של ירדן שועה, ולאחר מכן באירוע שבו הורחק השוער אחרי שהצמיד ראשים עם ירדן שועה ברחבה. "במצב כל כך שברירי כשהרגע חטפנו מהפך, מה אתה בכלל מתעסק עם שחקן ברחבה שלך? איפה האחריות, איפה המחשבה על מה שיכול לקרות?", כעסו במכבי ת"א לאחר המשחק. גם על ההתפרקות הטוטלית של שאר השחקנים לא עברו בשקט בקבוצה: "כל מי שהיה על הדשא ניסה להציל את המולדת. שחקנים לוקחים כדור ורצים ראש בקיר, מאבדים ובצד השני גול. אין אף שחקן שעוצר רגע ומנסה להרגיע את העניינים, כולם קורסים אחד ליד השני, זה לא יכול לקרות במכבי ת"א".

השאלה הגדולה היא מה יולידו הימים המתוחים שבפתח. אומנם ישנה פגרה ארוכה בליגת העל של שלושה שבועות, אך מכבי ת"א תחזור לשחק בליגה האירופית בעוד 17 ימים נגד ליון. במועדון יש מתיחות והיא רצינית במיוחד אחרי ההתבזות אמש. במועדון לא אוהבים את המשבר שנוצר מול יון ניקולאסקו בלי שום סיבה נראית לעין, לא אוהבים בכלל את זה שהמאמן משתמש מעט מאוד בשחקני החיזוק שהוא קיבל בקיץ גם אם הם עדיין לא מבינים את השיטה שלו עד הסוף או כל תירוץ אחר. סביר להניח שיהיו לא מעט שיחות על הקו של ת"א-קנדה בימים הקרובים כדי לנסות להבין איך מתקנים את אירועי אמש בבלומפילד ולאזטיץ' יצטרך לתת הסברים ברורים על מה בכוונתו לעשות אחרת עם חידוש האימונים אחרי ימי החופשה שבפתח.