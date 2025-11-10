הצגה לשיי בקאמבק של אוקלהומה, הפסד לנטס

לילה עמוס ומשוגע עבר על ה-NBA עם הצגות של כוכבים מכל קצוות הליגה. אוקלהומה חזרה מפיגור גדול מול ממפיס, ניו יורק המשיכה להוכיח שהיא בלתי ניתנת לעצירה בבית, ויוסטון חגגה עם קווין דוראנט במופע ניצחון על יאניס וחבריו. בוסטון ודטרויט הוסיפו דרמות משלהן, גולדן סטייט הסתדרה גם בלי סטף קרי, ומינסוטה נראתה חדה וקטלנית מאי פעם בזכות אנתוני אדוארדס הלוהט.

ממפיס (7:4) – אוקלהומה (1:10) 114:100

שיי גילג'ס-אלכסנדר סיפק הופעה נהדרת עם 35 נקודות, כולל רצף אישי מכריע ברבע האחרון שבו קלע תשע נקודות והבטיח לאוקלהומה סיטי את השליטה במאני טיים. לצידו הצטיינו צ'ט הולםגרן ואג'יי מיצ'ל עם 21 נקודות כל אחד, בעוד איזאה הארטנשטיין תרם דאבל דאבל של 18 נקודות ו-13 ריבאונדים. בצד השני, ג’רן ג’קסון ג’וניור הוליך את ממפיס עם 17 נקודות, אך קלעו באחוזים נמוכים והתקשו לשמור על היתרון במחצית השנייה.

אוקלהומה חזרה מפיגור של 19 נקודות בזכות רבע שלישי דומיננטי שבו ניצחה 18:34, והמשיכה לשלוט במחצית השנייה בדרך למהפך גדול. הת’אנדר, שנמצאת בכושר שיא עם מאזן חוץ מרשים, רשמה ניצחון 14 ברציפות על ממפיס – כולל הסדרה ביניהן בפלייאוף האחרון.

שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

ניו יורק (3:6) – ברוקלין (9:1) 98:134

קארל-אנתוני טאונס רשם ערב מפלצתי עם 28 נקודות ו-12 ריבאונדים, והוביל את ניו יורק ניקס לעוד הצגה התקפית בבית. ג’יילן ברנסון ואו.ג’י אנונובי הוסיפו 19 נקודות כל אחד, בעוד מיקל ברידג’ס קלע 16. הניקס שוב הפגינו יעילות התקפית גבוהה, עם 54% מהשדה ויתרון עצום בנקודות מתפרצות, והמשיכו את רצף הניצחונות המרשים שלהם מול היריבה העירונית.

הניקס פתחו את המשחק בסערה עם ריצת 0:8 ויתרון דו ספרתי כבר ברבע הראשון, כשברוקלין, ללא בן שרף ודני וולף ששיחקו בג’י ליג, מתקשה לקלוע מעבר לקשת. הריצה נמשכה גם במחצית השנייה, כששחקני הספסל הצטרפו לחגיגה והפער תפח עוד יותר. הניצחון האריך את רצף הניצחונות של הניקס על הנטס ל-11 מפגשים מאז פברואר 2023.

קארל אנתוני טאונס (רויטרס)

מילווקי (4:6) – יוסטון (3:6) 122:115

קווין דוראנט היה בשיאו עם 31 נקודות ושבעה אסיסטים, ובסיום גם קלע את הסל ששבר את השוויון והחזיר את יוסטון ליתרון מוחלט בדקות הסיום. לצידו הצטיין אלפרן שנגון עם 23 נקודות, 11 ריבאונדים ושבעה אסיסטים. יוסטון חזרה מפיגור ברוב שלבי המשחק, אך ריצת 7:22 ברגעי ההכרעה העניקה לה את המומנטום ואת הניצחון המרשים מחוץ לבית.

יאניס אנטטוקומפו הוביל את מילווקי עם 37 נקודות אך החטיא זריקות עונשין חשובות במאני טיים. ראיין רולינס קלע 19, אך הבאקס סבלו מאחוזים נמוכים מהקו (14 מ-24). דוראנט, בעקביות ובקור רוח, בנה את הניצחון עם קליעות מדויקות וסחף את יוסטון לסיום מושלם של המסע בן שלושת המשחקים.

קווין דוראנט (רויטרס)

אורלנדו (6:4) - בוסטון (6:5) 111:107

ג’יילן בראון הוביל את בוסטון עם 27 נקודות, בעוד דריק ווייט סיים עם 21 וקלע שלשה קריטית 45 שניות לסיום. אחריו הוסיף ג’ורדן וולש שלשה משלו שהכריעה את המשחק סופית. באורלנדו, פאולו בנקרו היה נהדר עם 28 נקודות, מחציתן ברבע האחרון, אך הסתבך בבעיית עבירות והתקשה להוביל מהפך מלא.

הסלטיקס שלטו בקצב לאורך רוב הערב, נהנו מתרומה התקפית מהספסל של לוקה גארזה והוגו גונזלס, ושמרו על קור רוח גם כשהמג’יק חזרו עד נקודה אחת בלבד לקראת הסיום. אורלנדו קלעה באחוזים נמוכים מחוץ לקשת, בעוד בוסטון שיפרה את הדיוק ברבע האחרון עם חמש שלשות שהבטיחו את הניצחון.

ג'יילן בראון (רויטרס)

גולדן סטייט (5:6) - אינדיאנה (9:1) 83:114

ג’ימי באטלר הוביל את גולדן סטייט עם משחק מאוזן של 21 נקודות, תשעה ריבאונדים ושבעה אסיסטים, בעוד קווינטן פוסט ואל הורפורד סיפקו תרומה משמעותית מהקו הקדמי. הווריירס, שחסרו את סטפן קרי בשל מחלה, הצליחו לברוח בזכות ריצה של 0:13 בין הרבע השלישי לרביעי, שהפכה את ההתמודדות לחד צדדית. המשחק שימש הזדמנות לבחון את העומק של הקבוצה, שנראתה רעננה ובטוחה בעצמה גם ללא הכוכב הגדול שלה.

אינדיאנה, ששיחקה ללא פסקאל סיאקאם ואהרון נסמית הפצוע, התקשתה לשמור על יציבות והציגה אחוזים נמוכים מחוץ לקשת, כשהיא מחמיצה את שמונה הזריקות הראשונות לשלוש. אנדרו נמבהרד בלט עם 14 נקודות ותשעה אסיסטים, אך לא הצליח למנוע את הקריסה במחצית השנייה. גולדן סטייט שמרה על מאזן בית מושלם והמשיכה להפגין שליטה באולמה החדש, אחרי תקופה ארוכה שבה התקשתה מול הפייסרס.

ג'ימי באטלר (רויטרס)

פילדלפיה (4:6) – דטרויט (2:8) 111:108

קייד קנינגהאם הוליך את דטרויט עם 26 נקודות, כולל שני סלים מכריעים בדקות האחרונות שהבטיחו את הניצחון. לצידו הצטיין ג’יילן דורן עם 21 נקודות ו-16 ריבאונדים, כשהפיסטונס האריכו את רצף הניצחונות המרשים שלהם. טייריס מקסי הוביל את פילדלפיה עם 33 נקודות וקיבל קריאות “MVP” מהקהל, אך לא הצליח להפוך את התוצאה בדקות הסיום.

פילדלפיה שיחקה ללא ג’ואל אמביד שנח לאחר שחזר מפציעה, ואנדרה דראמונד מילא את מקומו עם דאבל דאבל. הפיסטונס הצליחו לשמור על קור רוח גם כשהסיקסרס חזרו מפיגור, וקנינגהאם קבע את ההכרעה עם דאנק עוצמתי ולאחר מכן קליעה מרשימה מחצי מרחק. דטרויט ממשיכה להרשים עם כדורסל קבוצתי ואנרגיה גבוהה, גם מול אחת הקבוצות החזקות במזרח.

קייד קאנינגהאם (רויטרס)

סקרמנטו (7:3) - מינסוטה (4:6) 144:117

אנתוני אדוארדס המשיך את התקופה הנהדרת שלו עם 26 נקודות, חמישה אסיסטים ושתי חטיפות, והוליך את מינסוטה להצגה התקפית מרשימה. הוא קלע באחוזים מצוינים מחוץ לקשת וסחף אחריו את חבריו, כשג’יידן מקדניאלס תרם 21 נקודות ורודי גובר הוסיף 19 לצד 12 ריבאונדים וחמש חסימות. גם מהספסל הגיעו פתרונות – נאז ריד קלע 13 נקודות ושמר על האנרגיה של הזאבים גבוהה לכל אורך המשחק.

סקרמנטו התקשתה לעמוד בעומס ההתקפי של מינסוטה, למרות הופעות טובות של זאק לאבין (26 נקודות), דמאר דרוזן (22) ודומנטאס סאבוניס שחזר עם דאבל דאבל. ההגנה המקומית התקשתה לעצור את שטף המשחק של היריבה שסיפקה 64 נקודות בצבע ונהנתה מקליעה מדויקת מבחוץ. הקהל המקומי ניסה לעודד שינוי עם קריאות לשיתופו של קיון אליס, אך גם זה לא מנע ממינסוטה לשלוט בקצב לכל אורך הדרך.