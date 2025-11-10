לבנדובסקי חזר בענק וניצח את בעיות ההגנה בבארסה

אחרי התיקו המשוגע והמאכזב נגד קלאב ברוז’ באלופות, ברצלונה יצאה לפגרת הנבחרות עם ניצחון 2:4 על סלטה ויגו בבלאידוס הידוע לשמצה. אורי רייך, עמית לוינטל ונדב זילברשטיין מסכמים בפודקאסט בארסה את השבוע שעבר על המועדון ומצפים לקאמבק לקאמפ נואו.

מה בתפריט: לבנדובסקי מראה את כל ארסנל הכלים ההתקפי שלו על רקע הדיבורים על עונה אחרונה בקטלוניה, לאמין ימאל ברגל ימין ועם חגיגה חדשה אחרי הסערה הגדולה, ומרקוס רשפורד לוקח זמנית את האות של ראפיניה ב-LRL ומספק מספרים אדירים.

עוד בפרק, איזה ציון מגיע לאילתור במרכז השדה עם אולמו לצד דה יונג בהיעדר פדרי וקסאדו, נתוני הספיגות הנוראיים ומספר שערי האחד-על-אחד המבהיל שקיבלה ברצלונה, והאם פליק צודק כשהוא לא זז מילימטר מסגנון המשחק גם כשהוא מקל על היריבות במקום להקשות עליהן?

שלושער ענק ללבנדובסקי מול סלטה ויגו

וגם: סטטיסטיקת הקורות והמשקופים שמעידה שגם מזל חסר קצת העונה, הנתונים של המאמן הגרמני שחגג 50 בלה ליגה, המצב שהסתבך בליגת האלופות, הלו”ז הקשה אחרי פגרת הנבחרות והחזרה המתקרבת לקאמפ נואו. האזנה נעימה.