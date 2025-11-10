פליק: היה יום מושלם, מאוד שמח מהחצי השני

זה לא היה קל, זה לא היה פשוט, אבל ברצלונה צימקה את הפער מריאל מדריד שמעדה מוקדם יותר באותו יום, עם 2:4 אתמול (ראשון) באצטדיון לא פשוט בדמות הבלאיידוס מול סלטה ויגו. בכך, אלופת ספרד שבה למסלול אחרי ה-3:3 נגד קלאב ברוז’, ויצאה לפגרת הנבחרות עם חיוך.

האנזי פליק סיכם בסיום: “עשינו כמה טעויות וסלטה ויגו ידעה לנצל אותן, כשהיא גם כבשה פעמיים, וזה קורה וזה בסדר, אבל מה שחשוב זה שסיפקנו מחצית שנייה נהדרת. שלטנו בכדור, שלטנו במשחק, שמרנו הרבה יותר טוב מאשר במחצית הראשונה”.

עוד מהגרמני: “זה היה יום מושלם בשבילנו. אני מאוד שמח שהראנו אופי של קבוצה, במיוחד בחצי השני, כי במחצית השנייה שיחקנו עם הכדור ושיחקנו חזק, היה תענוג לראות את זה. ראפיניה וז’ואן גארסיה? שניהם יחזרו אלינו אחרי פגרת הנבחרות, אולי גם פדרי, נראה”.

שלושער ענק ללבנדובסקי מול סלטה ויגו

אגב, בספרד חשפו שמצב הרוח בקבוצה הייתה מעט ירודה לאחרונה, אז רונאלד אראוחו החליט לעשות ארוחה קבוצתית בבית שלו כדי לעודד את כולם. זה קרה לפני המשחק נגד סלטה ויגו, והוא אפילו דאג שהשולחן יהיה ערוך בצבעים כחול ואדום, וכל השחקנים הגיעו.