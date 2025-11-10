יום שני, 10.11.2025 שעה 01:03
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

פליק: היה יום מושלם, מאוד שמח מהחצי השני

מאמן בארסה היה מאושר מה-2:4 על סלטה ויגו ואישר: "ראפיניה וז'ואן גארסיה יחזרו אלינו אחרי פגרת הנבחרות, אולי גם פדרי". וגם: הארוחה אצל אראוחו

|
לאמין ימאל חוגג עם שחקני ברצלונה (La Liga)
לאמין ימאל חוגג עם שחקני ברצלונה (La Liga)

זה לא היה קל, זה לא היה פשוט, אבל ברצלונה צימקה את הפער מריאל מדריד שמעדה מוקדם יותר באותו יום, עם 2:4 אתמול (ראשון) באצטדיון לא פשוט בדמות הבלאיידוס מול סלטה ויגו. בכך, אלופת ספרד שבה למסלול אחרי ה-3:3 נגד קלאב ברוז’, ויצאה לפגרת הנבחרות עם חיוך.

האנזי פליק סיכם בסיום: “עשינו כמה טעויות וסלטה ויגו ידעה לנצל אותן, כשהיא גם כבשה פעמיים, וזה קורה וזה בסדר, אבל מה שחשוב זה שסיפקנו מחצית שנייה נהדרת. שלטנו בכדור, שלטנו במשחק, שמרנו הרבה יותר טוב מאשר במחצית הראשונה”.

עוד מהגרמני: “זה היה יום מושלם בשבילנו. אני מאוד שמח שהראנו אופי של קבוצה, במיוחד בחצי השני, כי במחצית השנייה שיחקנו עם הכדור ושיחקנו חזק, היה תענוג לראות את זה. ראפיניה וז’ואן גארסיה? שניהם יחזרו אלינו אחרי פגרת הנבחרות, אולי גם פדרי, נראה”.

שלושער ענק ללבנדובסקי מול סלטה ויגו

אגב, בספרד חשפו שמצב הרוח בקבוצה הייתה מעט ירודה לאחרונה, אז רונאלד אראוחו החליט לעשות ארוחה קבוצתית בבית שלו כדי לעודד את כולם. זה קרה לפני המשחק נגד סלטה ויגו, והוא אפילו דאג שהשולחן יהיה ערוך בצבעים כחול ואדום, וכל השחקנים הגיעו.

