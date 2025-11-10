יום שני, 10.11.2025 שעה 00:48
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

בספרד מהללים: לבנדובסקי יהיה מדהים בכל גיל

בתקשורת מתפעלים מהפולני, שכבש שלושער ב-2:4 על סלטה ויגו בחוץ: "לעד יהיה סקורר שבלתי ניתן לעצירה". החלוץ: "הרגשתי מדהים, לא רציתי לרדת". צפו

|
לבנדובסקי חוגג (IMAGO)
לבנדובסקי חוגג (IMAGO)

ההגנה של ברצלונה עדיין צריכה להשתפר, אך אתמול (ראשון) זה הספיק לניצחון. אחרי ה-3:3 מול קלאב ברוז’, חניכיו של האנזי פליק חזרו למסלול הניצחונות באצטדיון שלא מאיר להם פנים בשנים האחרונות, עם 2:4 נהדר בבלאיידוס נגד סלטה ויגו, כשמעל כולם היה רוברט לבנדובסקי עם שלושער.

“לבנדובסקי אורב לריאל”, זעקו ב’מארקה’, על כך שהפולני דאג לצמצם את הפער מהיריבה המרה לשלוש נקודות בלבד, לאחר שצ’אבי אלונסו ושחקניו מעדו עם 0:0 אצל ראיו וייקאנו מוקדם יותר. ב’מונדו דפורטיבו’ הקטלוני רשמו: “לבנדובסקי קטלני ביותר הוציא את המיטב מברצלונה”.

ב’אס’ רשמו: “לבנדובסקי חזר, ובענק. שלושער אדיר של החלוץ בחזרה שלו להרכב הפותח. הספידו אותו מוקדם, בכל גיל זה מרגיש שהוא יהיה סקורר בלתי ניתן לעצירה”. אגב, הפולני הגיע לשבעה שערים וטיפס למקום השלישי בטבלת מלך שערי הליגה, כשמקדימים אותו רק חוליאן אלבארס עם שבעה גם כן (אבל עם שני בישולים) וקיליאן אמבפה (13).

שלושער ענק ללבנדובסקי מול סלטה ויגו

לבנדובסקי דיבר בסיום ואמר: “אנחנו שמחים מאוד. זה לא קל לשחק באצטדיון הזה, תמיד אנחנו מתקלים בבעיות כאן, אבל השגנו שלוש נקודות. כשנחזור מפגרת הנבחרות, אני מקווה שגם נמצא את הדרך לשחק טוב יותר ולהמשיך לנצח משחקים. פליק שאל אותי אם רציתי לרדת בחצי השני, אמרתי לו שאני בסדר. רק חזרתי מפציעה והרגשתי מדהים היום”.

אגב, בצד השלילי, פרנקי דה יונג קיבל צהוב שני והורחק במהלך תוספת הזמן, וזה אומר שהוא ייעדר לאחר פגרת הנבחרות מהמשחק הבא, שהוא לא פשוט – נגד אתלטיק בילבאו. אם הקשרים לא יחזרו, ייתכן שהקטלונים ישחקו מול הבאסקים ללא פדרי שגם כן פצוע, ללא מארק קסאדו שפצוע וללא דה יונג, שבוודאות ייעדר.

שחקני ברצלונה חוגגים (La Liga)שחקני ברצלונה חוגגים (La Liga)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */