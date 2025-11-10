ריאל זועמת: ה-VAR של ברצלונה שוב מתקלקל

בלבול וזעם, בסדר הזה. אלה התחושות בריאל מדריד לאחר התיקו המאופס בוואייקאס. גם ביקורת עצמית קיימת, כשהקבוצה מודעת לכך שחסרה לה חדות ודמיון, כפי שקרה גם באנפילד. עם זאת, בקבוצה לא מבינים כיצד פיגוארואה ואסקס, שישב בחדר ה־VAR, לא הזעיק את השופט מונוארה לבדוק שתי תקריות בהן היה מעורב שחקן ראיו, פפ צ’באריה.

תחילה, משיכה בחולצתו של ג’וד בלינגהאם במחצית הראשונה, ובהמשך, בעבירה על קיליאן אמבפה בשניות הסיום. השופט הראשי לא ראה באף אחד מהמקרים עילה לשרוק, אך במועדון לא מבינים מדוע ה־VAR לא קרא לו למסך. "רמת הזעם מוחלטת", נכתב ב’אס’.

האירוע הראשון היה הבולט יותר: כדור גובה בדקה ה־22 שבילינגהאם ניסה לנגוח, אך נעצר על ידי המגן של ראיו. פרשן השיפוט של העיתון 'אס' ושל רשת 'סר', איטורלדה גונסאלס, ניתח: “זה לא שהוא רק מחזיק אותו, הוא תופס אותו ומושך אותו לאחור, וזה פנדל ברור”. בהמשך הוסיף: “לשחקן הייתה אפשרות להגיע לכדור ולבעוט לשער, והמשיכה הזו האטה את התנועה שלו. החוקים מגדירים ‘אחיזה’ כעיכוב תנועת שחקן, וזה בדיוק מה שקרה. ה־VAR היה חייב להתערב ולהתריע בפני השופט. הוא קיים מסיבה אחת, לא רק כדי לצפות בכדורגל”. משיכתו של המגן אף אילצה את בלינגהאם להחליף חולצה.

בלינגהאם נתפס (צילום מסך)

גם המקרה בדקה ה־95 גרם למחאה. הפעם בלינגהאם נגח קדימה להמשך מהלך, ואמבפה, שניסה להגיע לכדור, הוכשל לאחר מאבק נוסף עם אותו צ’באריה. איטורלדה גונסאלס סבר שהמהלך גבולי ואינו ראוי לפנדל, אך במועדון טוענים כי מונוארה היה צריך להיבחן שוב על ידי פיגוארואה ואסקס, אך זה לא קרה.

בערוץ הרשמי של ריאל תקפו בחריפות: “ה־VAR של ברצלונה שוב מתקלקל”

“לפיגוארואה ואסקס יש היסטוריה ארוכה של טעויות, כולן באותו כיוון. ריאל מדריד לא שיחקה טוב, זה נכון. אבל כשברצלונה הגיעה לווייקאס, לא נעשו טעויות נגדה, ה־VAR פשוט ‘התקלקל’. אולי גם היום הוא התקלקל, מי יודע? היה צלילה של לאמין ימאל, אבל הפנדל של אמבפה היה ברור בהרבה. יותר מזה שנשרק לטובת ברצלונה. ראיו כבר קופחה מול אתלטיקו, כשקוקה לא הורחק, והפסידה. והנה היום, נגד הפייבוריטית השלישית, היא שוב בצד השני: קופחה מול בארסה ואתלטיקו, ומקבלת החלטות לטובתה מול ריאל מדריד”.

בערוץ אף חיברו את האירועים לפרשת נגריירה: “ההסבר נמצא כשמנתחים את הרקע המקצועי שלו ואת דרכו מול ריאל מדריד. אם מסתכלים לאחור על הנתונים, רואים שהוא התקדם בדיוק בתקופת נגריירה. אותו דבר עם מונוארה. זה שקוף לגמרי. מה שקרה הוא בלתי נסלח. הוא טוען שלא ראה, אבל זה נעשה בשיתוף פעולה עם מי שמעליו. זו פארסה. זו לא טעות, זו החלטה מכוונת לא לשרוק. פשוט כי לא מתחשק לו. זו עוולה שממשיכים לבצע. מרטינס מונוארה ופיגוארואה ואסקס הם תוצרים של המשטר של נגריירה. זה ברור מהצילומים”.