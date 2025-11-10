יום שני, 10.11.2025 שעה 09:58
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
228-2311מנצ'סטר סיטי2
2011-2111צ'לסי3
1910-1411סנדרלנד4
1810-1911טוטנהאם5
1810-1311אסטון וילה6
1818-1911מנצ'סטר יונייטד7
1817-1811ליברפול8
1818-1711בורנמות'9
179-1411קריסטל פאלאס10
1615-1711ברייטון11
1617-1711ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1214-1111ניוקאסל14
1116-1211פולהאם15
1120-1011לידס16
1022-1411ברנלי17
1023-1311ווסטהאם18
920-1011נוטינגהאם פורסט19
225-711וולבס20

"השופט טעה, זה היה יכול לשנות את המשחק"

מאמן ליברפול סלוט אחרי ההפסד לסיטי: "כבשנו שער חוקי, אבל סיטי הייתה עדיפה והייתה מנצחת בכל מקרה". ואן דייק ששערו נפסל כעס: "עדיף שלא אדבר"

|
ארנה סלוט (IMAGO)
ארנה סלוט (IMAGO)

האלופה האנגלית חווה את אחד הערבים הקשים שלה בעידן האחרון. ליברפול הובסה 3:0 על ידי מנצ'סטר סיטי של פפ גווארדיולה, והסטטיסטיקה עגומה: חמישה הפסדים ב־11 מחזורי ליגה, הנתון הגרוע ביותר של אלופה בשלב כזה מאז לסטר ב־2016/17. רק צ’לסי ב־2015/16 הפסידה יותר (שישה הפסדים) אחרי 11 משחקים כאלופה.

וירג'יל ואן דייק, שהשער שלו נפסל במהלך המחצית הראשונה, נזהר בדבריו, אך לא הסתיר את האכזבה: “בכדורגל השופטים הם אלה שמקבלים את ההחלטות החשובות, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה על המגרש. אין טעם להיכנס לזה, המציאות היא שהפסדנו 3:0, וזו מכה קשה. לא משנה מה אומר על השער, כל מילה שלי תופיע בתקשורת והפגרה כולה תתמקד בזה. אני מעדיף להתמקד בעובדה שהפסדנו. אתם יכולים לדון אם השער היה צריך להיחשב או לא”.

ואן דייק ניתח את המשחק מנקודת מבטו: “המחצית הראשונה הייתה קשה. הם שלטו בכדור והיה לנו קשה ללחוץ. לא הרגשתי שהיינו תחת סכנה מתמדת, אבל דוקו שיחק נהדר, וקונור (בראדלי) התקשה מולו באחד על אחד. יכולנו להתמודד טוב יותר. במחצית השנייה ניסינו לחפור עמוק יותר, נכנסנו לקצב טוב יותר בהחזקת הכדור, אבל הלחץ שלנו לא היה מספיק אפקטיבי”.

השער הפסול של ואן דייק (IMAGO)השער הפסול של ואן דייק (IMAGO)

הקפטן ההולנדי דיבר גם על העתיד: “אנחנו צריכים למצוא עקביות ולהמשיך קדימה. עכשיו כולם יוצאים לנבחרות, צריך לשמור על כושר ולחזור חזקים. אנחנו לא נוותר בשום אופן. זו רק תחילת נובמבר, העונה עוד ארוכה מאוד, ואנחנו מוכנים למאבק ארוך וקשה”.

מאמן הקבוצה, ארנה סלוט, נשמע מאוכזב לא פחות. “הייתה לנו מחצית ראשונה קשה מאוד. כשאתה מגיע לכאן, אתה כמעט מצפה לזה, הם לחצו אותנו גבוה מאוד, והתקשינו להתמודד. קיוויתי שנגיע להפסקה בפיגור 1:0, אבל חמש־עשר הדקות האחרונות של המחצית הראשונה שינו את המשחק. במקום 1:1 או 2:1, ירדנו בפיגור 2:0, וזה היה מוצדק. הם היו פשוט טובים מאיתנו”.

ארנה סלוט (IMAGO)ארנה סלוט (IMAGO)

סלוט התייחס גם לשער הפסול של ואן דייק: “קשה לי לדבר על זה, אבל בעיניי ברור שהתקבלה החלטה שגויה. הוא לא הפריע לשוער בשום צורה. מיד אחרי המשחק הראו לי שער דומה שהשופט הזה אישר בעונה שעברה במשחק של סיטי מול וולבס. הקוון הרים את הדגל רק אחרי 13 שניות, הייתה שם תקשורת ברורה, והחלטה כזו יכולה הייתה לשנות את המשחק לטובתנו”.

בהמשך הרחיב על מהלך המשחק: “מצבים נייחים יכולים לשנות משחקים, וזה קרה, ספגנו את השער השני מקרן. זו הייתה תמונה מדויקת של מה שהיה, היינו נחותים. סיטי שלטה במשחק, לחצה טוב, ואנחנו לא הצלחנו להוציא את הכדור מההגנה בצורה נקייה. איבדנו מהר מדי, והם פשוט השתלטו”.

על טענות לפנדל שלא נשרק אמר: “כל מה שראיתי זה שהיה מגע, אבל אחרי המגע הוא הצליח להמשיך בדיוק איך שרצה. קשה לי לקבוע, אבל זה לא מה שהכריע את התוצאה”.

סלוט (IMAGO)סלוט (IMAGO)

סלוט התייחס למצב הקבוצה בכלל: “זו לא שאלה של לתקן בעיות, פתחנו את השבוע טוב, אבל סיימנו אותו רע מאוד. גם בלי ההחלטות השנויות במחלוקת, זו לא הייתה הולכת להיות המשחק שלנו. הם היו טובים מאיתנו וזה ברור. אני ראיתי קבוצה שמנסה לחזור למשחק, אבל זה לא הספיק. בעונה שעברה היינו שמונה נקודות בראש וזה לא הרגיש גמור, אז עכשיו בכלל אין טעם לדבר על המקום הראשון. אנחנו צריכים לדבר רק על דבר אחד, על איך לשחק טוב יותר”.

לבסוף סלוט התייחס שוב לשער הפסול של וירג'יל ואן דייק: “ברגע שאתה כובש, אתה מסתכל על הקוון. לא ראיתי את זה בבירור. חגגנו, ואז ראיתי שלקח 14 שניות עד שהקוון הרים את הדגל. מבחינתי התקבלה החלטה שגויה על המגרש, ואז גם בבדיקה. זה היה שער חוקי. זה לא אומר שזה היה משנה את התוצאה, כי סיטי הייתה הרבה יותר טובה. גם אם היינו יורדים למחצית ב־1:1, הם כנראה היו מנצחים בכל מקרה, אבל לא היו צריכים כי הובילו 0:2 ואז 0:3”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */