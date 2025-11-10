"השופט טעה, זה היה יכול לשנות את המשחק"

האלופה האנגלית חוותה את אחד הערבים הקשים שלה בעידן האחרון. ליברפול הובסה 3:0 על ידי מנצ'סטר סיטי של פפ גווארדיולה, והסטטיסטיקה עגומה: חמישה הפסדים ב־11 מחזורי ליגה, הנתון הגרוע ביותר של אלופה בשלב כזה מאז לסטר ב־2016/17. רק צ’לסי ב־2015/16 הפסידה יותר (שישה הפסדים) אחרי 11 משחקים כאלופה.

וירג'יל ואן דייק, שהשער שלו נפסל במהלך המחצית הראשונה, נזהר בדבריו, אך לא הסתיר את האכזבה: “בכדורגל השופטים הם אלה שמקבלים את ההחלטות החשובות, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה על המגרש. אין טעם להיכנס לזה, המציאות היא שהפסדנו 3:0, וזו מכה קשה. לא משנה מה אומר על השער, כל מילה שלי תופיע בתקשורת והפגרה כולה תתמקד בזה. אני מעדיף להתמקד בעובדה שהפסדנו. אתם יכולים לדון אם השער היה צריך להיחשב או לא”.

ואן דייק ניתח את המשחק מנקודת מבטו: “המחצית הראשונה הייתה קשה. הם שלטו בכדור והיה לנו קשה ללחוץ. לא הרגשתי שהיינו תחת סכנה מתמדת, אבל דוקו שיחק נהדר, וקונור (בראדלי) התקשה מולו באחד על אחד. יכולנו להתמודד טוב יותר. במחצית השנייה ניסינו לחפור עמוק יותר, נכנסנו לקצב טוב יותר בהחזקת הכדור, אבל הלחץ שלנו לא היה מספיק אפקטיבי”.

השער הפסול של ואן דייק (IMAGO)

הקפטן ההולנדי דיבר גם על העתיד: “אנחנו צריכים למצוא עקביות ולהמשיך קדימה. עכשיו כולם יוצאים לנבחרות, צריך לשמור על כושר ולחזור חזקים. אנחנו לא נוותר בשום אופן. זו רק תחילת נובמבר, העונה עוד ארוכה מאוד, ואנחנו מוכנים למאבק ארוך וקשה”.

מאמן הקבוצה, ארנה סלוט, נשמע מאוכזב לא פחות. “הייתה לנו מחצית ראשונה קשה מאוד. כשאתה מגיע לכאן, אתה כמעט מצפה לזה, הם לחצו אותנו גבוה מאוד, והתקשינו להתמודד. קיוויתי שנגיע להפסקה בפיגור 1:0, אבל חמש־עשר הדקות האחרונות של המחצית הראשונה שינו את המשחק. במקום 1:1 או 2:1, ירדנו בפיגור 2:0, וזה היה מוצדק. הם היו פשוט טובים מאיתנו”.

ארנה סלוט (IMAGO)

סלוט התייחס גם לשער הפסול של ואן דייק: “קשה לי לדבר על זה, אבל בעיניי ברור שהתקבלה החלטה שגויה. הוא לא הפריע לשוער בשום צורה. מיד אחרי המשחק הראו לי שער דומה שהשופט הזה אישר בעונה שעברה במשחק של סיטי מול וולבס. הקוון הרים את הדגל רק אחרי 13 שניות, הייתה שם תקשורת ברורה, והחלטה כזו יכולה הייתה לשנות את המשחק לטובתנו”.

בהמשך הרחיב על מהלך המשחק: “מצבים נייחים יכולים לשנות משחקים, וזה קרה, ספגנו את השער השני מקרן. זו הייתה תמונה מדויקת של מה שהיה, היינו נחותים. סיטי שלטה במשחק, לחצה טוב, ואנחנו לא הצלחנו להוציא את הכדור מההגנה בצורה נקייה. איבדנו מהר מדי, והם פשוט השתלטו”.

על טענות לפנדל שלא נשרק אמר: “כל מה שראיתי זה שהיה מגע, אבל אחרי המגע הוא הצליח להמשיך בדיוק איך שרצה. קשה לי לקבוע, אבל זה לא מה שהכריע את התוצאה”.

סלוט (IMAGO)

סלוט התייחס למצב הקבוצה בכלל: “זו לא שאלה של לתקן בעיות, פתחנו את השבוע טוב, אבל סיימנו אותו רע מאוד. גם בלי ההחלטות השנויות במחלוקת, זו לא הייתה הולכת להיות המשחק שלנו. הם היו טובים מאיתנו וזה ברור. אני ראיתי קבוצה שמנסה לחזור למשחק, אבל זה לא הספיק. בעונה שעברה היינו שמונה נקודות בראש וזה לא הרגיש גמור, אז עכשיו בכלל אין טעם לדבר על המקום הראשון. אנחנו צריכים לדבר רק על דבר אחד, על איך לשחק טוב יותר”.

לבסוף סלוט התייחס שוב לשער הפסול של וירג'יל ואן דייק: “ברגע שאתה כובש, אתה מסתכל על הקוון. לא ראיתי את זה בבירור. חגגנו, ואז ראיתי שלקח 14 שניות עד שהקוון הרים את הדגל. מבחינתי התקבלה החלטה שגויה על המגרש, ואז גם בבדיקה. זה היה שער חוקי. זה לא אומר שזה היה משנה את התוצאה, כי סיטי הייתה הרבה יותר טובה. גם אם היינו יורדים למחצית ב־1:1, הם כנראה היו מנצחים בכל מקרה, אבל לא היו צריכים כי הובילו 0:2 ואז 0:3”.