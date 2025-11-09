יחזקאל צורף לסגל נבחרת ישראל לליטא ומולדובה

פגרת הנבחרות כבר כאן ונבחרת ישראל תערוך בה שני משחקים – הראשון מפגש ידידות מול נבחרת ליטא והשני משחק מול מולדובה במסגרת המחזור האחרון (שלפרוטוקול) במוקדמות מונדיאל 2026.

בתוך כך, המאמן הלאומי רן בן שמעון צירף את שחקן הכנף של מכבי תל אביב שגיב יחזקאל, לקראת המשחקים המדוברים. ההתמודדות נגד הליטאים תקרה ב-13.11, כשההתמודדות נגד המולדובים תערך שלושה ימים אחר כך ב-16.11.

נזכיר שהנבחרת שיחקה שבעה מתוך שמונה משחקים במוקדמות המונדיאל, ויש לה שלושה ניצחונות לצד ארבעה הפסדים, כאשר היא כבר לא תסיים באחד משני המקומות הראשונים בבית, שם יהיו נורבגיה ואיטליה בסדר הזה, כאשר ארלינג הולאנד וחבריו יהיו בוודאות בטורניר בארה”ב, מקסיקו וקנדה בקיץ הקרוב.

סגל נבחרת ישראל לפגרה הקרובה

שוערים: עומרי גלזר, עומר ניראון, ניב אליאסי

הגנה: רוי רביבו, ענאן חלאילי, אלי דסה, גיא מזרחי, דני גרופר, אור בלוריאן, רז שלמה, עידן נחמיאס, סתיו למקין

קישור: אוסקר גלוך, דן ביטון, דור פרץ, מחמוד ג’אבר, אליאל פרץ, עומרי גאנדלמן, גבי קניקובסקי, ירדן שועה, שגיב יחזקאל

התקפה: דור תורג’מן, סתיו טוריאל, אמיר גנאח, עידן טוקלומטי