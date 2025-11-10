"גאנדלמן בלתי נמנע", "האיש הנכון במקום הנכון"

עומרי גאנדלמן המשיך להוכיח עד כמה הוא חשוב לגנט. הקשר הישראלי הבקיע אמש (ראשון) את שער השוויון ב־1:1 מול גנק, במשחק שבו רשם את הופעתו ה־100 במדי הקבוצה. בבלגיה היללו את ההישג ואת ההשפעה המתמשכת שלו על המועדון.

באתר ‘HLN’ נכתב כי “עבור גאנדלמן זו הייתה דרך נהדרת לציין את משחקו ה־100 במדי גנט. עד כה כבש 33 שערים במדי הקבוצה”, והודגש כי הוא ממשיך לשמור על מעמדו כאחד השחקנים היציבים והמשפיעים בסגל של הקבוצה מצפון בלגיה.

גם ב־’HBVL’ הצטרפו לשבחים וציינו: “הישראלי, במשחקו המאה במדי גנט, שלח את הכדור לרשת ללא אפשרות שיעצרו אותו. זה היה שער הליגה השביעי של מלך השערים של גנט העונה”. באתר ‘voetbalkrant’ נכתב כי “גנט איזנה בזכות הבלתי נמנע, גאנדלמן. הקבוצה החלה להשתמש יותר בכדורים ארוכים ולהגביה לרחבה, וגאנדלמן, מי אם לא הוא, היה האיש הנכון במקום הנכון ונגח בעוצמה לרשת”.

עומרי גאנדלמן חוגג (IMAGO)

בבלגיה אף ציינו כי גאנדלמן היה פעיל במיוחד לאורך כל המשחק, לאחר שכמעט כבש כבר במחצית הראשונה, אך השתהה יותר מדי. לאחר ההפסקה הוא תיקן עם נגיחה מדויקת אחרי הגבהה של ארואחו, שסידרה לגנט נקודה חשובה והותירה אותה מעל גנק בטבלה.