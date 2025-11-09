הפועל ת"א הגישה את הערעור לבית הדין העליון

אחרי העונש החמור שקיבלה על ידי בית הדין של ההתאחדות לכדורגל בעקבות אירועי הדרבי התל אביבי, הפועל תל אביב הגישה היום (ראשון) את הערעור על העונש לקראת הדיון בבית הדין העליון בקרוב. הצוות המשפטי בראשות עו"ד רועי רוזן, הגיש את הערעור על ההחלטה להפסד טכני והפחתת 2 נקודות בפועל.

בין היתר, במועדון טענו כי ההליך כולו הרגיש פורמלי בלבד כאילו התוצאה כבר נכתבה מראש מבלי התייחסות מהותית לטענות שהוצגו. עוד הדגישו האדומים את ההשוואות שהביאו למקרים בינלאומיים, את העלויות הגבוהות של מערך האבטחה לפי דרישות משטרת מחוז תל אביב, את המאמצים שנעשו כדי למנוע את האירועים, ואת חשיבות עקרון הספורטיביות שלטענתם נפגע.

בנוסף, בהפועל הזכירו כי לפי דו"ח המשקיף, הדרבי הופסק בהחלטת המשטרה ולא כתוצאה ממחדל של הפועל תל אביב, עניין שלדבריהם כלל לא קיבלה ביטוי בהחלטת הדיין. עוד טוענים בצד האדום כי גם המשטרה עצמה מסרה שההחלטה לבטל את המשחק התקבלה בעקבות מידע מודיעיני על אפשרות להמשך השלכת אבוקות וחפצים משני מחנות האוהדים, ולא בגלל האירועים שכבר התרחשו.

כעת בחודורוב מקווים שהרכב הדיינים ידון בהחלטה בראש פתוח, וכפי שהגדיר במקרה של הפועל באר שבע נגד בני סכנין, "בנפש חפצה".