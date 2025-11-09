דור פרץ: לא יודע לתאר את מה שקרה, אני מבויש

מכבי תל אביב נותרה בהלם הערב (ראשון) לאחר שהובסה בבלומפילד 6:2 על ידי בית”ר ירושלים, שכבשה את כל שעריה במחצית השנייה. לאחר המשחק, הקפטן דור פרץ הביע את תסכולו מהתוצאה.

דור פרץ אמר: "מה אנחנו יכולים להרגיש? מאוכזבים? מבואסים? מבוישים? הרגשות הפחות טובים של הכדורגל. אני לא יודע מה קרה במחצית השנייה, זה לא העייפות מהאירופית גם. בית"ר ניחנת בזה שהיא צריכה דקות טובות ולא משחק שלם טוב, ובמחצית השנייה היא פשוט התחילה בזה יחד עם הקהל שלה. מהצד השני קרה לנו משהו הפוך, לא יודע לתאר את מה שקרה היום, אומר את האמת”.

“האדום של משפתי? אני לא שם, אין לי מושג, עוד לא ראיתי מה היה ואני לא רוצה להגיד סתם דברים. כמשחק? זה בין המשחקים היותר קשים שלי בקריירה, אני מרגיש מבויש. זה משהו שהתמודדתי איתו מספר פעמים בודדות עם החולצה של מכבי ת"א, לצערי הערב הזה גם חשנו ברגש הזה ואנחנו לוקחים אחריות. המאמן, השחקנים, אני, כולנו”, הוסיף.

דור פרץ ואושר דוידה מאוכזבים (שחר גרוס)

“התחושה הזו היא של כולנו. כשאנחנו מנצחים כולנו חלק מהמשפחה הזו, ברגעים היפים וגם הקשים. אני מאחל לעצמי ולנו שנחווה כמה שיותר רגעים משמחים. אני חייב להגיד שלצד הרגעים הקשים, ראיתי את האוהדים נותנים הכל ולשנייה לא מורידים מהשחקנים. מבחינתי זה כבוד גדול כי אחרי הפסד כזה יש לקהל את הפריבילגיה לתת לנו מראה אמיתית ולהמחיש לנו מה הם חושבים באמת. יש לי את כל הכבוד אליהם. הפגרה באה בזמן? לצערי”, סיכם.