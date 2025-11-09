יום ראשון, 09.11.2025 שעה 23:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

דור פרץ: לא יודע לתאר את מה שקרה, אני מבויש

קשר מכבי ת"א ניסה למצוא הסברים ל-6:2 מול בית"ר: "אנחנו לוקחים אחריות, האוהדים לשנייה לא הורידו מאיתנו ומבחינתי זה כבוד גדול. הפגרה באה בזמן"

|
דור פרץ מאוכזב (רדאד ג'בארה)
דור פרץ מאוכזב (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב נותרה בהלם הערב (ראשון) לאחר שהובסה בבלומפילד 6:2 על ידי בית”ר ירושלים, שכבשה את כל שעריה במחצית השנייה. לאחר המשחק, הקפטן דור פרץ הביע את תסכולו מהתוצאה.

דור פרץ אמר: "מה אנחנו יכולים להרגיש? מאוכזבים? מבואסים? מבוישים? הרגשות הפחות טובים של הכדורגל. אני לא יודע מה קרה במחצית השנייה, זה לא העייפות מהאירופית גם. בית"ר ניחנת בזה שהיא צריכה דקות טובות ולא משחק שלם טוב, ובמחצית השנייה היא פשוט התחילה בזה יחד עם הקהל שלה. מהצד השני קרה לנו משהו הפוך, לא יודע לתאר את מה שקרה היום, אומר את האמת”.

“האדום של משפתי? אני לא שם, אין לי מושג, עוד לא ראיתי מה היה ואני לא רוצה להגיד סתם דברים. כמשחק? זה בין המשחקים היותר קשים שלי בקריירה, אני מרגיש מבויש. זה משהו שהתמודדתי איתו מספר פעמים בודדות עם החולצה של מכבי ת"א, לצערי הערב הזה גם חשנו ברגש הזה ואנחנו לוקחים אחריות. המאמן, השחקנים, אני, כולנו”, הוסיף.

דור פרץ ואושר דוידה מאוכזבים (שחר גרוס)דור פרץ ואושר דוידה מאוכזבים (שחר גרוס)

“התחושה הזו היא של כולנו. כשאנחנו מנצחים כולנו חלק מהמשפחה הזו, ברגעים היפים וגם הקשים. אני מאחל לעצמי ולנו שנחווה כמה שיותר רגעים משמחים. אני חייב להגיד שלצד הרגעים הקשים, ראיתי את האוהדים נותנים הכל ולשנייה לא מורידים מהשחקנים. מבחינתי זה כבוד גדול כי אחרי הפסד כזה יש לקהל את הפריבילגיה לתת לנו מראה אמיתית ולהמחיש לנו מה הם חושבים באמת. יש לי את כל הכבוד אליהם. הפגרה באה בזמן? לצערי”, סיכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */