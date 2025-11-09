לאזטיץ': בושה להפסיד ככה, אני לא ארדם בלילה

מכבי תל אביב הושפלה הערב (ראשון) 6:2 באצטדיון בלומפילד מול בית”ר ירושלים, תוצאה היסטורית בכל קנה מידה. האלופה לא ספגה שישה שערים במשחק אחד בליגה במילניום הנוכחי, וזו אחת התבוסות המשפילות בתולדותיה. בסיום המשחק המאמן ז’רקו לאזטיץ’ סיכם את ההתמודדות וניסה למצוא הסברים.

"בושה להפסיד בדרך הזו, אנחנו חייבים כמובן לנתח ולראות מה קרה פה. רק האוהדים הופיעו היום, היה לנו בלאקאאוט”, אמר לאזטיץ’, “במחצית השנייה היה לנו בלאקאאוט, ספגנו כל כך הרבה שערים. לכולם היה בלאקאאוט, למאמן קודם כל”.

“לכולם יש אחריות על הערב הזה, האחריות שלי היא על הכל. כל מה שעשינו היה טעות היום. כשאתה מפסיד ככה, כל מה שעשית הוא טעות. האדום למשפתי? אין תגובה. מעולם לא ספגתי 6 שערים, זה במאה אחוז אחד הרגעים הקשים בקריירה שלי”, הוסיף. “חלון ההעברות? אני מאחורי הסגל הזה, אנחנו נמשיך, לא חושב שאצליח להירדם בלילה”, סיכם.