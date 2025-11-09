יום ראשון, 09.11.2025 שעה 23:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

לאזטיץ': בושה להפסיד ככה, אני לא ארדם בלילה

מאמן מכבי ת"א אחרי התבוסה ההיסטורית מול בית"ר: "רק האוהדים הגיעו. אחד הרגעים הקשים בקריירה שלי, לא הופענו והאחריות עליי. משפתי? אין תגובה"

|
ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)
ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

מכבי תל אביב הושפלה הערב (ראשון) 6:2 באצטדיון בלומפילד מול בית”ר ירושלים, תוצאה היסטורית בכל קנה מידה. האלופה לא ספגה שישה שערים במשחק אחד בליגה במילניום הנוכחי, וזו אחת התבוסות המשפילות בתולדותיה. בסיום המשחק המאמן ז’רקו לאזטיץ’ סיכם את ההתמודדות וניסה למצוא הסברים.

"בושה להפסיד בדרך הזו, אנחנו חייבים כמובן לנתח ולראות מה קרה פה. רק האוהדים הופיעו היום, היה לנו בלאקאאוט”, אמר לאזטיץ’, “במחצית השנייה היה לנו בלאקאאוט, ספגנו כל כך הרבה שערים. לכולם היה בלאקאאוט, למאמן קודם כל”.

“לכולם יש אחריות על הערב הזה, האחריות שלי היא על הכל. כל מה שעשינו היה טעות היום. כשאתה מפסיד ככה, כל מה שעשית הוא טעות. האדום למשפתי? אין תגובה. מעולם לא ספגתי 6 שערים, זה במאה אחוז אחד הרגעים הקשים בקריירה שלי”, הוסיף. “חלון ההעברות? אני מאחורי הסגל הזה, אנחנו נמשיך, לא חושב שאצליח להירדם בלילה”, סיכם.

זז'רקו לאזטיץ' וברק יצחקי (שחר גרוס)
