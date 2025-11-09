מתי בפעם האחרונה ספגה מכבי ת"א שישייה?

ערב כואב במיוחד למכבי תל אביב: הצהובים הובסו הערב (ראשון) 6:2 על ידי בית"ר ירושלים, במשחק שבו הירושלמים הציגו התקפה קטלנית עם שערים של עומר אצילי וזיו בן שימול וצמדים של ירדן שועה ועדי יונה. התוצאה הזו הצטרפה לרשימת התבוסות הכואבות ביותר של מועדון הפאר, שנדירות בליגה, אך נחרטות בזיכרון.

בעשור האחרון ספגה מכבי תבוסות כבדות יותר רק בזירה האירופית, 5:0 מאייאקס ו־6:1 מאולימפיאקוס למשל, אך מעולם לא בליגה המקומית. ההפסד הערב אמנם רחוק משיאי העבר, אך הוא העלה מחדש את הזיכרון מה־10:0 האגדי למכבי חיפה במאי 1988, ההפסד הליגה הגדול בתולדות המועדון.

גם אחרי אותה תבוסה זכורה, הירוקים היו מי שהנחילו למכבי את המכות הקשות ביותר: 5:0 בעונת 1993/94 ותוצאה זהה כבר ב־1989. ב־1991 הגיע הפסד נוסף לחיפה, הפעם 5:1, והפסד הליגה האחרון של הצהובים בהפרש של ארבעה שערים התרחש מול עירוני קריית שמונה, 4:0 במרץ 2011.

מלבד הליגה, גם בגביע ידעה מכבי ערב טראומטי אחד במיוחד, במרץ 2006, בשמינית גמר גביע המדינה, כשהובסה 4:0 בידי הפועל עכו. כעת, אחרי עוד תוצאה שתירשם בצד הפחות מחמיא של ההיסטוריה, במכבי תל אביב ינסו להתאושש ולמנוע את חזרתן של מראות כאלה.