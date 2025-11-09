יום ראשון, 09.11.2025 שעה 21:54
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
1113-912אוססונה1
1021-1112ולנסיה2
1024-1112ג'ירונה3
923-1612לבאנטה4
820-712אוביידו5

מעצור התקפי: הפגרה מצילה את ריאל ממשבר?

האזינו לפודקאסט: אף אחד בלבן לא הצליח לפרוץ את החומה של ראיו. ויניסיוס היה מנותק, בלינגהאם התקשה, מה לא עבד בשיטה של אלונסו וסוגיית רודריגו

|
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)

זה היה אמור להיות עוד ערב בדרך הבטוחה לשלוש נקודות, אבל בווייקאס שום דבר לא הולך בקלות. ריאל מדריד של צ’אבי אלונסו סיימה רק ב־0:0 מול ראיו וייקאנו, במשחק שבו אף אחד בלבן לא הצליח לפרוץ את החומה המקומית.

ויניסיוס נראה מנותק, בלינגהאם התקשה למצוא שטחים, והקבוצה של ראיו, עם משמעת טקטית וקהל חם, שוב עצרה את המכונה המדרידאית.

עמית לוינטל, חמי אלמוג וריף גרוס מנתחים מה לא עבד הפעם בשיטה של אלונסו, האם ריאל סובלת מחוסר עומק בהתקפה, והאם התיקו הזה בשילוב ההפסד לליברפול, הוא סדק ראשון במאבק האליפות מול ברצלונה?

וגם: סוגיית העמדה של רודריגו בקבוצה, ומה הקבוצה צריכה לעשות בפגרה הקרובה כדי להתכונן לחלק הקריטי של העונה שבדרך? האזנה נעימה.

