לבנדובסקי, לאמין ימאל ורשפורד בהרכב ברצלונה

ברצלונה אומנם ניצחה את המשחק האחרון שלה בזירה המקומית, אך הערב (ראשון ב-22:00, שידור חי בערוץ ONE) היא תנסה להתאושש מה-3:3 בליגת האלופות מול קלאב ברוז’ במשחק נגד סלטה ויגו בחוץ, זאת במסגרת המחזור ה-12 של הליגה הספרדית.

הרכב ברצלונה: וויצ'ך שצ'סני, אריק גארסיה, רונאלד אראוחו, פאו קוברסי, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, מארק קסאדו, פרמין לופס, לאמין ימאל, מרקוס רשפורד ורוברט לבנדובסקי.

אלופת ספרד נמצאת בתקופה מגומגמת כאמור. בזמן שההתקפה שלה ממשיכה לעשות את העבודה, כשבתווך היא סובלת מלא מעט פציעות, קו ההגנה הגבוה של האנזי פליק מעלה יותר סימני שאלה מתמיד. הקטלונים ינצלו את המעידה של ריאל מדריד?

מנגד, היריבה מחבל גליסיה נמצאת בכושר אדיר, כשהיא עם חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, וההפסד האחרון שלה היה לפני כמעט חודש וחצי. במחזור האחרון, התכולים גברו בחוץ 1:2 דרמטי במיוחד על לבאנטה, עם שער ניצחון בתוספת הזמן.