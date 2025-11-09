יום ראשון, 09.11.2025 שעה 21:53
כדורגל עולמי

לבנדובסקי, לאמין ימאל ורשפורד בהרכב ברצלונה

זו שלישיית ההתקפה של פליק נגד סלטה ויגו ב-22:00 (חי בערוץ ONE), החלוץ הפולני שב ל-11. פרמין וקסאדו יתחילו באמצע, קובארסי ואראוחו בחלק האחורי

|
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

ברצלונה אומנם ניצחה את המשחק האחרון שלה בזירה המקומית, אך הערב (ראשון ב-22:00, שידור חי בערוץ ONE) היא תנסה להתאושש מה-3:3 בליגת האלופות מול קלאב ברוז’ במשחק נגד סלטה ויגו בחוץ, זאת במסגרת המחזור ה-12 של הליגה הספרדית.

הרכב ברצלונה: וויצ'ך שצ'סני, אריק גארסיה, רונאלד אראוחו, פאו קוברסי, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, מארק קסאדו, פרמין לופס, לאמין ימאל, מרקוס רשפורד ורוברט לבנדובסקי.

אלופת ספרד נמצאת בתקופה מגומגמת כאמור. בזמן שההתקפה שלה ממשיכה לעשות את העבודה, כשבתווך היא סובלת מלא מעט פציעות, קו ההגנה הגבוה של האנזי פליק מעלה יותר סימני שאלה מתמיד. הקטלונים ינצלו את המעידה של ריאל מדריד?

מנגד, היריבה מחבל גליסיה נמצאת בכושר אדיר, כשהיא עם חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, וההפסד האחרון שלה היה לפני כמעט חודש וחצי. במחזור האחרון, התכולים גברו בחוץ 1:2 דרמטי במיוחד על לבאנטה, עם שער ניצחון בתוספת הזמן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */