"גראנד סלאם, אסור להספיד את מנצ'סטר סיטי"

ערב היסטורי באיתיחאד. מנצ'סטר סיטי פירקה את ליברפול האלופה 0:3 במשחק שנכנס להיסטוריה כמשחקו ה-1,000 של פפ גווארדיולה כמאמן, וניצחון הראשון שלו על הרדס אחרי ארבעה משחקי ליגה. התקשורת האנגלית והפרשנים לא חסכו סופרלטיבים על ההופעה המרשימה של הסיטיזנס, ועל הדרך שבה גווארדיולה חזר מחדש למאבק האליפות.

דניאל סטארידג’, שחקן ליברפול לשעבר, שיבח את התכנון הטקטי של המאמן הספרדי: “דיברנו בעבר על הבעיות בהיעדרו של רודרי ועל כך שסיטי נראית פגיעה יותר בהתקפה, אבל היום לא היה מזה זכר. פפ בנה קבוצה שאפשרה לדוקו למצוא את האזורים שבהם הוא יכול לחשוף את החולשות של ההגנה של ליברפול. עבודה נהדרת הלילה”.

גם דיון דאבלין, שחקן מנצ’סטר יונייטד ואסטון וילה בעברו, התרשם מהשלמות של סיטי: “אני מרגיש שסיטי שלטה בכל היבט של המשחק, אם זה בקצב, אם זה בעבודה הקבוצתית, או בשליטה בכדור. ליברפול פשוט לא יכולה הייתה לעמוד בקצב. הפעם הם הובסו על ידי קבוצה שמזכירה לכולנו למה אסור אף פעם להספיד את מנצ’סטר סיטי. הם שם, קרובים, ותמיד מוכנים להכות שוב”.

שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

ב‘סאן’ כתבו בכותרת גדולה: “גראנד סלאם. משחקו ה־1,000 של פפ מסתיים בניצחון ענק בעוד המשבר של ליברפול רק מחריף בעקבות מחלוקת סביב ה־VAR”. כלי התקשורת ציין כי סיטי “החזירה לעצמה חיים במאבק האליפות עם ניצחון גדול על האלופה”, והוסיף: “פפ גווארדיולה צבר עד כה 12 תוארי ליגה בדרך ל־1,000 משחקים כמאמן, ואחרי ההצגה הזו, אסור לשלול אליפות 13 בקרוב. זו הייתה דרך מלכותית לסגור את אלף המשחקים. ארלינג הולאנד נגח את שערו ה־99 בפרמייר ליג, וניקו גונסאלס וג’רמי דוקו השלימו ניצחון שהצמיד את סיטי למרחק ארבע נקודות בלבד מהמוליכה ארסנל”.

גם ב‘דיילי מייל’ היללו את ההופעה של האלופה לשעבר וכתבו: “מנצ’סטר סיטי שלטה, דרסה את ליברפול חסרת האונים, והפחיתה את הפער מארסנל לארבע נקודות. גווארדיולה יכול לחגוג את משחקו ה־1,000 עם ניצחון, ובכנות, קבוצתו הייתה פשוט טובה בהרבה מליברפול”.

הכותרת ב'דיילי מייל' (צילום מסך)

בכתבה ציינו כי הולאנד אמנם החמיץ פנדל מוקדם, אך “תיקן מיד כשהעלה את סיטי ליתרון”, בעוד וירג’יל ואן דייק ראה את שערו נפסל באופן מעורר מחלוקת. “ניקו גונסאלס הוסיף מלח לפצעים עם כדור שפגע בהולנדי ונכנס לשער, ולבסוף דוקו החשמלי קבע 0:3 מוחץ וסיטי הפליגה בביטחון אל שלוש הנקודות”.

הערב הזה היה לא רק ניצחון יוקרתי, אלא גם הצהרת כוונות מחודשת של פפ גווארדיולה, מאמן שכעבור אלף משחקים, ממשיך להמציא את עצמו ואת סיטי מחדש. ואם לשפוט לפי האנרגיות והדיוק שנראו באיתיחאד, העונה הזו רחוקה מלהיות סגורה.