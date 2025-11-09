יום ראשון, 09.11.2025 שעה 21:53
286-3510באיירן מינכן1
2213-2010לייפציג2
217-1610בורוסיה דורטמונד3
2112-1710שטוטגרט4
2014-2410באייר לברקוזן5
1916-2110הופנהיים6
1518-1510ורדר ברמן7
1419-229איינטרכט פרנקפורט8
1415-1710פ.צ. קלן9
1314-1310פרייבורג10
1217-1310אוניון ברלין11
919-1310בורוסיה מנשנגלדבאך12
916-910המבורג13
818-1210וולפסבורג14
724-1410אוגסבורג15
720-910סט. פאולי16
517-109מיינץ17
523-810היידנהיים18

שטוטגרט נצמדה לצמרת עם 2:3 על אוגסבורג

קבוצתו של סבסטיאן הנס טיפסה למקום הרביעי אחרי חגיגת שערים, אונדב הוביל עם צמד. פרייבורג הצליחה לחזור למסלול הניצחונות אחרי 1:2 על סט. פאולי

|
דניז אונדב. כיכב עם צמד (IMAGO)
דניז אונדב. כיכב עם צמד (IMAGO)

המחזור העשירי בבונדסליגה יינעל בהמשך הערב (ראשון), עם משחקן של איינטרכט פרנקפורט נגד מיינץ, אך קודם לכן שטוטגרט הצליחה להיצמד לצמרת אחרי 2:3 על אוגסבורג. במשחק המוקדם, פרייבורג שבה למסלול הניצחונות אחרי 1:2 על סט. פאולי.

שטוטגרט – אוגסבורג 2:3

חניכיו של סבסטיאן הנס הצליחו לטפס למקום הרביעי בזכות הופעה גדולה של דניז אונדב, שכיכב עם צמד. המארחת עלתה ליתרון בדקה השמינית משער של פביאן רידר, שהעיר לחלוטין את ההתמודדות, כשמקסימיליאן מיטלשטאט השווה כעבור עשר דקות בפנדל מדויק.

בדקה ה-26 היתרון שב לאורחת, כשהאן נואה מסנגו הצליח לנצל טעות הגנתית, אלא שהשוויון התרחש עוד במהלך המחצית הראשונה, כשאונדב השווה בנגיחה. אונדב, החלוץ המוביל של המארחת הצליח לקבוע את תוצאת המשחק עם השער השני שלו, בדקה ה-81, שהקפיץ את קבוצתו למקום הרביעי.

פרייבורג – סט. פאולי 1:2

אחרי חמישה משחקי ליגה ללא ניצחון, יוליאן שוסטר ושחקניו הצליחו להתאושש ולהשיג שלוש נקודות משמעותיות מול הפיראטים שנמצאים במקום המוביל למשחקי המבחן בסיום העונה. אחרי 40 דקות שחונות, יואיטו סוזוקי הצליח להשתלט על ריבאונד ולכבוש. בדקה ה-50, מקסימיליאן אגשטיין הכפיל, כשלואיס אופה רק צימק.

שחקני פרייבורג חוגגים ניצחון (IMAGO)שחקני פרייבורג חוגגים ניצחון (IMAGO)
