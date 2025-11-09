אדם נעצר ו-11 חשודים עוכבו בסמוך לבלומפילד

מכבי תל אביב ובית”ר ירושלים יפגשו הערב (ראשון) ב-20:30 למשחק ענק, אך לפני המשחק הבלגן כבר התחיל ומשטרת ישראל הודיעה על עצור אחד ועיכוב של 11 חשודים בעקבות הפרות סדר, קטטה ותקיפת שוטרים בסמוך לאצטדיון.

במשטרה הוסיפו כי באיזור בלומפילד נתפסו קרשים, אבנים ועשרות בקבוקים של ספריי צבע. המשטרה פרסה כוחות גדולים ושוטרי יס”מ באיזור בהכנה למשחק שימלא את היציעים.

בהודעות דוברות המשטרה הוסיפו: “אנו קוראים לאוהדים להגיע וליהנות מחוויית ספורט ולהימנע מעימותים עם השוטרים. נמשיך לשמור על בטחונו של קהל האוהדים ונפעל באפס סובלנות ובנחישות כלפי מי שינהג באלימות”.