יום ראשון, 09.11.2025 שעה 19:47
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2610-2412ויאריאל2
2513-2811ברצלונה3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1713-1211חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1314-1311סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1113-912אוססונה15
1024-1112ג'ירונה16

"נרדמה על הדשא": ביקורת קשה על ריאל מדריד

הלבנים חוטפים בספרד אחרי ה-0:0: "חבל הצלה לברצלונה במשחק מייגע. אמבפה היה בלתי נראה". אלונסו שאיחר עם החילופים ספג: "את אנצ'לוטי היו מפטרים"

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

ריאל מדריד נבלמה הערב (ראשון) באצטדיון וייקאס, כשסיימה ב-0:0 מול ראיו וייקאנו. קבוצתו של צ’אבי אלונסו נותרה אמנם בפסגת הטבלה עם 31 נקודות, אך הפער בינה לבין ברצלונה עלול להצטמצם אם הקטלונים ינצחו בוויגו. כלי התקשורת הספרדיים לא חסכו ביקורת, על הקבוצה, על הסגנון, וגם על המאמן.

בעיתון ‘אס’ נכתב בכותרת: "ריאל מדריד נרדמה". עוד הוסיפו: “חטפה בצדק נקודה מהמוליכה במשחק סגור וצפוף, שבו אמבפה היה כמעט בלתי נראה”. הכתבה הוסיפה: “קשה לשחק טוב בווייקאס, כמעט אף אחד לא עושה זאת, למעט ראיו, שמכירה את המגרש היטב. ריאל מדריד נראתה דומה מדי לזו שהופיעה באנפילד”.

“זה היה משחק מייגע, ארוך ועמוס טעויות, דל ברגעים, כשכמה משחקני המפתח של צ’אבי אלונסו נעדרו, ובמיוחד אמבפה. ריאל מדריד הייתה חסרת השראה, הפסידה במאבקים, נטולת חדות ואגרסיביות מול יריבה מאורגנת היטב, שהציגה משחק אינטליגנטי והוכיחה עמידות למרות הסערה סביב באליו באמצע השבוע”, הוסיפו.

ויניסיוס מול איסי (IMAGO)ויניסיוס מול איסי (IMAGO)

באתר ‘מארקה’ הציגו תמונה לא פחות פסימית: “האצטדיון בווייקאס שוב הוכיח שהוא בלתי חדיר עבור ריאל מדריד, שנעצרה פעם נוספת השבוע, שוב בלי לכבוש, אחרי התבוסה באנפילד. בקבוצה יצטרכו לחשוב היטב בשבועיים הקרובים, משום שהמופע בווייקאס היה מדאיג במיוחד. ראיו, מסודרת וקשוחה, נעלה לחלוטין את משחקה של ריאל מדריד”.

ב‘ספורט’ סיכמו במשפט אחד ברור: “ריאל מדריד נתנה חבל הצלה לברצלונה”. לפי העיתון הקטלוני, החולשה של הבלאנקוס החזירה את התקווה למאבק האליפות. ב־’COPE’ נכתב כי “ראיו שיחקה ביום חמישי, ובכל זאת ריאל מדריד היא זו שגררה את רגליה לאורך כל הדשא”.

ארדה גולר (IMAGO)ארדה גולר (IMAGO)

פרשני התחנה הוסיפו: “אחרי הספקות באנפילד ובדרבי, ריאל מדריד הייתה חייבת להרים את הרמה, אבל לא עשתה זאת. היא לא שיחקה כדורגל דומיננטי ולא העמידה את ראיו במצוקה. ריאל נראית קבוצה בלי נשמה. זו מוליכת הליגה, וזה לא נראה כך. הביצועים האישיים לא יציבים, ויש תחושה שצ’אבי אלונסו לא מצליח להתחבר לחדר ההלבשה. אחרת, עם הסגל שיש לו, קשה להסביר את היכולת החלשה הזו”.

גם פרשני Carrusel Deportivo תקפו את היכולת של ריאל. תומאס רונסרו אמר: “ריאל מדריד לא הייתה ראויה לנצח”. חאבי הרארס הוסיף: “כל הכבוד וכל הקרדיט לראיו וייקאנו, שלדעתי הייתה טובה יותר מריאל מדריד, שנראית תקועה בבינוניות”. אנטוניו רומרו הצטרף לביקורת, וציין כי “הפער בין ריאל מדריד לבין היריבות שלה הולך ומצטמצם, ולא רק בטבלה, גם באופי ובאינטנסיביות”.

