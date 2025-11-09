"נרדמה על הדשא": ביקורת קשה על ריאל מדריד

ריאל מדריד נבלמה הערב (ראשון) באצטדיון וייקאס, כשסיימה ב-0:0 מול ראיו וייקאנו. קבוצתו של צ’אבי אלונסו נותרה אמנם בפסגת הטבלה עם 31 נקודות, אך הפער בינה לבין ברצלונה עלול להצטמצם אם הקטלונים ינצחו בוויגו. כלי התקשורת הספרדיים לא חסכו ביקורת, על הקבוצה, על הסגנון, וגם על המאמן.

בעיתון ‘אס’ נכתב בכותרת: "ריאל מדריד נרדמה". עוד הוסיפו: “חטפה בצדק נקודה מהמוליכה במשחק סגור וצפוף, שבו אמבפה היה כמעט בלתי נראה”. הכתבה הוסיפה: “קשה לשחק טוב בווייקאס, כמעט אף אחד לא עושה זאת, למעט ראיו, שמכירה את המגרש היטב. ריאל מדריד נראתה דומה מדי לזו שהופיעה באנפילד”.

“זה היה משחק מייגע, ארוך ועמוס טעויות, דל ברגעים, כשכמה משחקני המפתח של צ’אבי אלונסו נעדרו, ובמיוחד אמבפה. ריאל מדריד הייתה חסרת השראה, הפסידה במאבקים, נטולת חדות ואגרסיביות מול יריבה מאורגנת היטב, שהציגה משחק אינטליגנטי והוכיחה עמידות למרות הסערה סביב באליו באמצע השבוע”, הוסיפו.

ויניסיוס מול איסי (IMAGO)

באתר ‘מארקה’ הציגו תמונה לא פחות פסימית: “האצטדיון בווייקאס שוב הוכיח שהוא בלתי חדיר עבור ריאל מדריד, שנעצרה פעם נוספת השבוע, שוב בלי לכבוש, אחרי התבוסה באנפילד. בקבוצה יצטרכו לחשוב היטב בשבועיים הקרובים, משום שהמופע בווייקאס היה מדאיג במיוחד. ראיו, מסודרת וקשוחה, נעלה לחלוטין את משחקה של ריאל מדריד”.

ב‘ספורט’ סיכמו במשפט אחד ברור: “ריאל מדריד נתנה חבל הצלה לברצלונה”. לפי העיתון הקטלוני, החולשה של הבלאנקוס החזירה את התקווה למאבק האליפות. ב־’COPE’ נכתב כי “ראיו שיחקה ביום חמישי, ובכל זאת ריאל מדריד היא זו שגררה את רגליה לאורך כל הדשא”.

ארדה גולר (IMAGO)

פרשני התחנה הוסיפו: “אחרי הספקות באנפילד ובדרבי, ריאל מדריד הייתה חייבת להרים את הרמה, אבל לא עשתה זאת. היא לא שיחקה כדורגל דומיננטי ולא העמידה את ראיו במצוקה. ריאל נראית קבוצה בלי נשמה. זו מוליכת הליגה, וזה לא נראה כך. הביצועים האישיים לא יציבים, ויש תחושה שצ’אבי אלונסו לא מצליח להתחבר לחדר ההלבשה. אחרת, עם הסגל שיש לו, קשה להסביר את היכולת החלשה הזו”.

גם פרשני Carrusel Deportivo תקפו את היכולת של ריאל. תומאס רונסרו אמר: “ריאל מדריד לא הייתה ראויה לנצח”. חאבי הרארס הוסיף: “כל הכבוד וכל הקרדיט לראיו וייקאנו, שלדעתי הייתה טובה יותר מריאל מדריד, שנראית תקועה בבינוניות”. אנטוניו רומרו הצטרף לביקורת, וציין כי “הפער בין ריאל מדריד לבין היריבות שלה הולך ומצטמצם, ולא רק בטבלה, גם באופי ובאינטנסיביות”.