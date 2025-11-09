יש חלוץ: עמנואל אפה חתם רשמית בקריית ים

עכשיו זה רשמי: כפי שפורסם ב-ONE, רכש חדש למ.ס קריית ים: החלוץ עמנואל אפה, שנחת היום (ראשון) בישראל וחתם באמצעות סוכנו ירון ברנס.

הניגרי בן ה-29, שיחק בעונה הקודמת במדי אל איתיחאד מהליגה המצרית, כאשר בשל העובדה שהוא שחקן חופשי, הוא יכול היה לחתום מיידית ולחזק את הסגל של המאמן מאור סיסו.

בעברו, הוא השתייך לסגל של סלטה ויגו בלה ליגה ובהמשך רשם קדנציות במספר קבוצות בליגה הספרדית השנייה ביניהן טנריפה, אלקורקון וסלטה ויגו ב׳. הוא הצטרף על חשבונו של החלוץ הזר מטר דיה, שלא התאקלם, סבל מפציעה ובקבוצה הודיעו לאחרונה על שחרורו.