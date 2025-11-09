נערים ב': 1:4 נהדר למכבי פ"ת על הפועל ר"ג

המשחק השביעי במסגרת משחקי המחזור ה-12 בליגת העל של שנתון נערים ב', שיצא אתמול (שבת) לדרך, נמשך היום (ראשון). מכבי פ"ת, השלישית בטבלה, אירחה את נועלת הטבלה, הפועל ר"ג, שעשתה חיים קשים למלאבסים, שאמנם ניצחו בהפרש של שלושה שערים, אך עבדו קשה מאוד כדי להשיג את המטרה. בעקבות הניצחון מכבי פ"ת יוצאת לפגרת השזרוע, כשהיא מרוחקת שתי נקודות מצמד הראשונות בטבלה, מכבי ת"א, אלופת השנתון ומכבי חיפה, מחזיקת הגביע.

בדקה ה-27 שער שכבש גיא מילול העלה את האורחים ליתרון 0:1, שהחזיק מעמד עד לסף הרבע האחרון של המשחק. בדקה ה-59 מכבי פ"ת הסתיימה במסירה לעברו של ניתאי רייבי, שעלה כמחליף, ובעט לרשת מטווח קצר וקבע שוויון 1:1. שחקן נוסף, שעלה מהספסל של מכבי פ"ת, והביא עמו ערך מוסף הוא יונתן קוריאט, בנו של שלומי, כוכב הבידור המצליח. בדקה ה-71 שער שכבש יונתן קוריאט חולל מהפך והעלה את מכבי פ"ת ליתרון 1:2.

בתוספת הזמן של המשחק מכבי פ"ת הצליחה לכבוש עוד צמד שערים. גיא צדקה בשערו החמישי העונה העלה את מכבי פ"ת ליתרון 1:3. לאחר מכן, יונתן קוריאט השלים צמד ועלה לראשות טבלת מלך שערי הקבוצה עם שישה שערים. השער שכבש קוריאט קבע את תוצאת המשחק, ניצחון 1:4 לזכות מכבי פ"ת.

המחזור ה-12 יינעל ביומיים הקרובים, במשחקים בהם יארחו קבוצות "צו פיוס" את יריבותיהן: מחר (שני), בשעה 20:00, מ.כ נהלל יזרעאל, שמדורגת במקום הלפני אחרון בטבלה, תארח את הפועל פ"ת, שמדורגת במקום השישי בטבלה. ביום שלישי, בשעה 18:15, תארח הפתעת השליש הראשון, הפועל רמת השרון - שמדורגת במקום השמיני בטבלה, את מ.ס אשדוד, שמדורגת במקום ה-14.