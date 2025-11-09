הייטור פותח במכבי ת"א, שועה ואצילי בבית"ר

רגע לפני יציאה לפגרה בת שלושה שבועות, המחזור העשירי של ליגת העל ננעל הערב (שני, 20:30) עם משחק אדיר ומלא יוקרה באצטדיון בלומפילד בין מכבי תל אביב לבית”ר ירושלים, כאשר שני הצדדים רוצים לשוב למסלול הניצחונות אחרי הפסדים במשחק האחרון שלהם.

האלופה, ששיחקה רק ביום חמישי מול אסטון וילה בברמינגהאם במסגרת הליגה האירופית והפסידה לה 2:0, חוזרת אל הלחם והחמאה שלה, ליגת העל, ורוצה לחבר ניצחון שלישי ברציפות (רביעי אם מחשיבים את הניצחון הטכני בדרבי) ולחזור אל המקום הראשון על חשבון הפועל באר שבע, שאיבדה אתמול נקודות מול מ.ס אשדוד.

הרכב מכבי תל אביב: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, רז שלמה, הייטור, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, איתמר נוי, דור פרץ, אושר דוידה, חליו וארלה ואלעד מדמון.

מנגד, החבורה מהבירה, שמגיעה אחרי ההפסד 1:0 להפועל באר שבע בטדי ורחוקה כבר שמונה נקודות מהקבוצה מבירת הנגב ושש נקודות מהקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’, יודעת כי הפסד יוציא אותה ממרוץ האליפות. בית”ר לא ניצחה את מכבי בבלומפילד מאז אוקטובר 2015, אז ניקיטה רוקאביצה הוביל אותה ל-2:4 עם שלושער בלתי נשכח.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, גרגורי מורוזוב, בריאן קראבלי, גיל כהן, ירדן כהן, איילסון טבארש, עדי יונה, דור מיכה, עומר אצילי, ירדן שועה וג’ונבוסקו קאלו.

בעונה שעברה הקבוצות נפגשו ארבע פעמים. בטדי, בית”ר ירושלים ניצחה פעמיים בתוצאה 1:3. בבלומפילד, בעונה הסדירה זה הסתיים ב-1:1, כשירדן שועה החמיץ פנדל בדקה ה-90 ופספס הזדמנות לנצח את המשחק, ובפלייאוף, במחזור האחרון של העונה, מכבי תל אביב חגגה עם 0:5 בדרך להנפת צלחת האליפות.