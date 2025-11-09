יום ראשון, 09.11.2025 שעה 21:39
ספורט אחר

כשעולם הספורט פוגש יצירת אמנות ישראלית

חברת "מילמן דור ההמשך", המכינה מעל לחמישה עשורים פרסי הוקרה, גביעים ומדליות, ומציגה חדשנות טכנולוגית תוך שילוב של אותנטיות, ברמת דיוק גבוהה

|
מושיקו מישאלוף, דור פרץ ומאיר ברדוגו (עמרי שטיין)
במשך למעלה מחמישה עשורים, חברת “מילמן דור ההמשך” מייצרת בישראל פרסי הוקרה, גביעים ומדליות למוסדות, ארגונים ועמותות מהשורה הראשונה – בהם גם גופים ביטחוניים, רשויות ואלופי ספורט מכל הענפים. בשנים האחרונות הפכה החברה לשם נרדף ליצירת מגיני הוקרה פרימיום בהתאמה אישית, המשלבים אומנות, טכנולוגיה ודיוק הנדסי ברמה הגבוהה ביותר.

עיצוב שמשקף את הסיפור מאחורי כל הישג

במילמן מאמינים שכל מגן הוקרה הוא הרבה מעבר לפריט נוי – הוא נושא סיפור.
צוות המעצבים והאומנים של החברה יוצר עבור כל לקוח מגן ייחודי, המשלב את ערכי המוסד, סמליו, צבעיו והמסר שהוא רוצה להעביר. כל יצירה נבנית שכבה אחר שכבה – עץ, זכוכית ומתכת – בטכניקות חיתוך בלייזר, חריטה וציפוי מתכות יוקרתיות כמו זהב, כסף וניקל.

עבודת יד כחול־לבן

הייצור כולו מתבצע בישראל, במפעל המשפחתי של “מילמן דור ההמשך”, שם שומרים בקפדנות על רמת גימור מוקפדת ועל בקרת איכות גבוהה. השילוב בין טכנולוגיות מתקדמות לעיבוד מתכת ובין עבודת יד של אומנים ישראלים מעניק לכל מגן תחושת יוקרה, עומק וערך רגשי – בדיוק כפי שמגיע למי שמקבל אותו.

מהספורט ועד הביטחון

מגיני ההוקרה של “מילמן דור ההמשך” מופיעים בטקסים הרשמיים של צה"ל, משטרת ישראל, משרדי ממשלה, התאחדויות ספורט, מועדוני הכדורגל והכדורסל, ואף מוענקים לשחקנים מצטיינים ולמאמנים מובילים בארץ ובעולם. כל פרויקט מתחיל משיחת תכנון אישית עם הלקוח, ומסתיים בפריט שהוא לא רק פרס – אלא סמל של הישג והערכה אמיתית.

חדשנות עם נשמה ישראלית

בעולם שבו הכל הופך דיגיטלי ומהיר, “מילמן דור ההמשך” שומרת על ערכי האותנטיות, הדיוק והאומנות – אך גם מאמצת חדשנות. החברה פיתחה בשנים האחרונות מערכות תכנון תלת־ממדיות ודגמי הדמיה מתקדמים, שמאפשרים ללקוחות לצפות במגן עוד לפני הייצור ולדייק כל פרט קטן – עד לרמת הצל של הלוגו.

בשיתוף “מילמן דור ההמשך”.

