ליגה הולנדית 25-26
3117-4012פ.ס.וו. איינדהובן1
2812-3112פיינורד2
2418-2512אלקמאר3
2017-2212אייאקס4
1916-2212אוטרכט5
1917-1712כרונינגן6
1820-2912ניימיכן7
1618-2012טוונטה אנסחדה8
1618-1912גו אהד איגלס9
1620-1812פורטונה סיטארד10
1624-1412ספרטה רוטרדם11
1421-1912הירנביין12
1320-1612וולנדם13
1221-1512נאק ברדה14
1227-1412זוולה15
1023-1112אקסלסיור רוטרדם16
921-1412טלסטאר17
933-1712הראקלס אלמלו18

"גלוך חושב שהוא ממש טוב, זה עדיין לא שם"

הפרשן ושחקן העבר של אייאקס קנת' פרז שוב ביקר את הישראלי: "בעט כמו ילד קטן, אבל יש לו תשוקה". בהולנד מדווחים: המאמן שפוטר מוולפסבורג מועמד

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אייאקס לא הצליחה לחזור למסלול הניצחונות והפסידה אתמול (ראשון) 2:1 לאוטרכט, במשחק נוסף שבו יכולת השחקנים עוררה ביקורת קשה בהולנד. במקביל, מתברר כי הנהלת המועדון כבר פועלת לאתר מאמן חדש, לאחר שהמאמן הזמני פרד גרים לא הצליח לייצר שינוי ממשי.

ב־’ESPN’ ההולנדי נמתחה ביקורת חריפה במיוחד על אוסקר גלוך, שלדבריהם “עדיין מתקשה להצדיק את הציפיות”. הפרשן ושחקן העבר קנת’ פרז אמר לאחר המשחק: "בשביל שחקן טוב, אוסקר גלוך הוא שחקן די גרוע. הייתה לו הזדמנות נהדרת והוא שוב בעט כמו ילד קטן. ברור שזה עוד כדור חלש מדי".

כשנשאל על דבריו, הוסיף פרז שביקר פומבית את גלוך לא בפעם הראשונה: "הוא חושב שהוא ממש טוב. הוא כועס כשהוא לא מצליח להיות משמעותי, וזו תכונה טובה, זה מראה תשוקה. אבל הוא נרכש על תקן של שחקן גדול, והוא עדיין לא שם".

ממבקריו הגדולים של גלוך מאז שהגיע לאייאקס. קנתממבקריו הגדולים של גלוך מאז שהגיע לאייאקס. קנת' פרז (IMAGO)

גלוך, שכבש ארבעה שערים ובישל אחד ב־12 הופעות העונה (חלקן כמחליף), ניסה להותיר חותם גם הפעם, אך סיים ערב מאכזב נוסף. לפי התקשורת ההולנדית, הוא מתקשה למצוא את מקומו במערך של גרים, שמצדו ספג ביקורת רחבה על ניהול המשחק והחילופים.

במקביל לביקורת על השחקנים, ההפסד לאוטרכט הגביר את הלחץ בהנהלת אייאקס למצוא מאמן חדש. דקות ספורות לאחר סיום המשחק פורסם בהולנד כי פול סימוניס, שאימן את וולפסבורג בבונדסליגה, פוטר מתפקידו, וצוין מיד כאופציה ממשית לאייאקס.

פול סימוניס (IMAGO)פול סימוניס (IMAGO)

סימוניס, שבקיץ האחרון הוזכר כבר כמועמד אפשרי למועדון מאמסטרדם, עבר לגרמניה לאחר עונה מצוינת עם גו אהד איגלס, עמה זכה בגביע המקומי. אך בוולפסבורג הוא לא הצליח לשחזר את ההצלחה, והקבוצה הידרדרה למקום ה־14 עם שמונה נקודות בלבד בעשרה משחקים.

בהולנד מעריכים כי הנהלת אייאקס עוקבת מקרוב אחרי ההתפתחויות, ובתוך ימים ספורים עשוי להתקבל שינוי נוסף על הקווים. ב’טלחרף’ נכתב: "המועדון חייב להגיב במהירות אם הוא רוצה להציל משהו מהעונה הזו", ובינתיים, גם השחקנים וגם האוהדים נראים אובדי עצות.

