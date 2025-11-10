"גלוך חושב שהוא ממש טוב, זה עדיין לא שם"

אייאקס לא הצליחה לחזור למסלול הניצחונות והפסידה אתמול (ראשון) 2:1 לאוטרכט, במשחק נוסף שבו יכולת השחקנים עוררה ביקורת קשה בהולנד. במקביל, מתברר כי הנהלת המועדון כבר פועלת לאתר מאמן חדש, לאחר שהמאמן הזמני פרד גרים לא הצליח לייצר שינוי ממשי.

ב־’ESPN’ ההולנדי נמתחה ביקורת חריפה במיוחד על אוסקר גלוך, שלדבריהם “עדיין מתקשה להצדיק את הציפיות”. הפרשן ושחקן העבר קנת’ פרז אמר לאחר המשחק: "בשביל שחקן טוב, אוסקר גלוך הוא שחקן די גרוע. הייתה לו הזדמנות נהדרת והוא שוב בעט כמו ילד קטן. ברור שזה עוד כדור חלש מדי".

כשנשאל על דבריו, הוסיף פרז שביקר פומבית את גלוך לא בפעם הראשונה: "הוא חושב שהוא ממש טוב. הוא כועס כשהוא לא מצליח להיות משמעותי, וזו תכונה טובה, זה מראה תשוקה. אבל הוא נרכש על תקן של שחקן גדול, והוא עדיין לא שם".

ממבקריו הגדולים של גלוך מאז שהגיע לאייאקס. קנת' פרז (IMAGO)

גלוך, שכבש ארבעה שערים ובישל אחד ב־12 הופעות העונה (חלקן כמחליף), ניסה להותיר חותם גם הפעם, אך סיים ערב מאכזב נוסף. לפי התקשורת ההולנדית, הוא מתקשה למצוא את מקומו במערך של גרים, שמצדו ספג ביקורת רחבה על ניהול המשחק והחילופים.

במקביל לביקורת על השחקנים, ההפסד לאוטרכט הגביר את הלחץ בהנהלת אייאקס למצוא מאמן חדש. דקות ספורות לאחר סיום המשחק פורסם בהולנד כי פול סימוניס, שאימן את וולפסבורג בבונדסליגה, פוטר מתפקידו, וצוין מיד כאופציה ממשית לאייאקס.

פול סימוניס (IMAGO)

סימוניס, שבקיץ האחרון הוזכר כבר כמועמד אפשרי למועדון מאמסטרדם, עבר לגרמניה לאחר עונה מצוינת עם גו אהד איגלס, עמה זכה בגביע המקומי. אך בוולפסבורג הוא לא הצליח לשחזר את ההצלחה, והקבוצה הידרדרה למקום ה־14 עם שמונה נקודות בלבד בעשרה משחקים.

בהולנד מעריכים כי הנהלת אייאקס עוקבת מקרוב אחרי ההתפתחויות, ובתוך ימים ספורים עשוי להתקבל שינוי נוסף על הקווים. ב’טלחרף’ נכתב: "המועדון חייב להגיב במהירות אם הוא רוצה להציל משהו מהעונה הזו", ובינתיים, גם השחקנים וגם האוהדים נראים אובדי עצות.